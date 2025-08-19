«Его трудолюбие не имеет себе равных». Что от Демидова ждут в «Монреале» в первом сезоне

Иван Демидов – один из лучших российских юниоров последних лет (если не лучший) – вдохнул надежду в болельщиков «Монреаля» ещё этой весной, когда ворвался в НХЛ с передачей и красивым голом в дебютном матче с «Чикаго». Сейчас он готовится к своему первому полноценному сезону в лиге и проводит лето в Северной Америке, усиленно тренируясь.

Игорь Ларионов, придя в СКА на пост главного тренера, ещё в июне выразил надежду, что Иван мог бы ещё хотя бы годик поиграть в Петербурге, на правах аренды. Но Демидов ясно дал понять (и это подтвердил его агент Дэн Мильштейн), что его цель – только НХЛ.

До старта лагеря новичков «Монреаля» остаётся несколько недель, а Демидов уже месяц занимается на тренировочной арене клуба. Так много, что генменеджер «Канадиенс» Кент Хьюз шутит, что иногда ему приходится прямо-таки вытаскивать россиянина со льда.

«У Демидова в прошлом сезоне были взлёты и падения, но он понимает, сколько времени у него есть. Мы видели его работу летом. Его трудолюбие не имеет себе равных. В Монреале Иван катается, тренируется и снова катается, дважды в день, пять дней в неделю. Я пытаюсь вытащить его с льда», — заявил он недавно в интервью официальному сайту НХЛ.

Он принимает участие во всех активностях – недавно сыграл и в турнире 3х3, сейчас активно катается с другими игроками «Монреаля», в частности с Патриком Лайне, которые тоже уже начали тренироваться. Хотя «Монреаль» не ждёт, что он моментально станет спасителем, но ожиданиям будет соответствовать.

«В случае с Иваном ему поможет то, что у нас целая группа молодых игроков, от которых болельщики ждут большого прогресса. От Судзуки ждут, что он станет первым за много лет, кто наберёт 100 очков. От Коула Кофилда ждут 40 голов. От Хатсона – прорыва. От Слафковски – нового уровня игры. Так что у нас в команде есть целая группа молодых хоккеистов, от которых ждут многого, и Иван не в одиночку в центре внимания, как это бывает в некоторых клубах, куда новичок приезжает в роли «спасителя». Большинство молодых игроков приходят в НХЛ с желанием доказать себе, семье и критикам, что они достойны этого уровня. Но когда они обретают уверенность и понимают, что им здесь место, происходит незаметный сдвиг – они начинают думать о победах», — продолжает Хьюз.

Демидов в 19 лет стал лучшим бомбардиром сезона в СКА – это дорогого стоит, тем более по среднему игровому времени он не попадал даже в топ-10 в команде. Несколько встреч в НХЛ весной показали, что Иван вполне готов к уровню НХЛ, а то, как он проводит лето, явно показывает, что он настроен более чем серьёзно и решительно и у него всё должно получиться.

«Когда он летел сюда, то, хоть я и не проверял этот факт, однако его рейс был одним из самых отслеживаемых в истории авиации. Люди вели стримы из аэропорта Торонто, когда он прилетел. Потом он вышел на первый матч, и болельщики в Монреале аплодировали ему стоя, и он забил в той игре.

Я слышу то тут, то там: он будет игроком со 100 очками в сезоне, он станет Кириллом Капризовым, он будет тем или этим. Но мы делаем свою работу и хотим убедиться, что он понимает наши требования. Будем продолжать повторять, что нас не беспокоит шумиха вокруг него, и ему тоже не стоит обращать на это внимания», — говорит Хьюз.

В новом сезоне Демидов должен быть одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку. У него есть все задатки будущей суперзвезды, а его правильное отношение к делу демонстрирует, что он ей точно станет, и это лишь вопрос времени.