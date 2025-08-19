«Детройт» увековечит номер Фёдорова, «Локомотив» сохранил Герната. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 19 августа.

«Шанхай Дрэгонс» подписал соглашения с пятью хоккеистами

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами — защитником Джозефом Душаком, а также с форвардами Максом Эллисом, Иваном Чеховичем, Нейтом Сусезом и Райли Саттером.

В минувшем сезоне Душак за «Северсталь» и «Куньлунь» сыграл 44 встречи, в которых записал на свой счёт 21 (4+17) очко.

Прошлый сезон Эллис провёл в чемпионате Финляндии, на его счету 23 (12+11) очка в 30 матчах в составе «Юкурита».

Чехович за «Витязь» в прошлом сезоне набрал 36 (12+24) очков в 47 встречах. Всего в КХЛ форвард сыграл 274 матча, в которых набрал 135 (67+68) очков.

Нейт Сусез в минувшем сезоне провёл в АХЛ 56 игр за «Хартфорд», набрав 28 (8+20) очков.

Райли Саттер сезон-2024/2025 провёл в фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» «Херши», где в 55 матчах записал на свой счёт 9 (4+5) очков.

Мартин Гернат подписал новый контракт с ярославским «Локомотивом»

Словацкий защитник Мартин Гернат подписал новый контракт с «Локомотивом», сообщает пресс-служба ярославского клуба. Новое соглашение со словацким игроком рассчитано на год.

В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником и набрал 36 (7+29) очков.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, который вместе с тренерским штабом ярославского клуба в межсезонье подписал контракт с ЦСКА.

Ранее главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о задачах ярославского клуба на новый сезон и ответил на вопрос об изменениях в игре железнодорожников.

Три очка Буше в дебютном матче за «Автомобилист» помогли команде обыграть «Салават Юлаев»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился товарищеский матч между местным «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Встреча закончилась в пользу гостей со счётом 3:0.

Главным героем матча стал новичок «Автомобилиста» американский нападающий Рид Буше, оформивший дубль и отдавший результативную передачу. Это была дебютная встреча американца за екатеринбургский клуб. Ещё одну шайбу забросил Роман Горбунов. Отметим, что составы обеих команд в этой игре были близки к оптимальным.

Напомним, во вчерашнем товарищеском матче между этими командами победу также одержал «Автомобилист» со счётом 3:2 в дополнительное время.

Умер бывший нападающий «Салавата Юлаева» Константин Полозов

Умер бывший нападающий ХК «Салават Юлаев» Константин Полозов, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Бывшему хоккеисту было 59 лет.

«Константин Александрович был воспитанником «Салавата Юлаева». Он провёл в составе нашей команды 15 сезонов. После окончания игровой карьеры Константин Александрович тренировал «Толпар» и «Торос». Вместе с нефтекамской командой он стал обладателем Кубка Братины. «Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», — сказано в сообщении «Салавата Юлаева».

В 1983 году Полозов выиграл чемпионство Европы и СССР среди юношей, становился трёхкратным призёром чемпионатов России (1995-1997), обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994).

Стала известна дата, когда «Детройт» выведет 91-й номер Сергея Фёдорова из обращения

Президент «Детройт Ред Уингз» Крис Илич сегодня, 19 августа, объявил, что клуб официально выведет из обращения номер 91 Сергея Фёдорова на специальной церемонии перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примет «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена».

Сергей Фёдоров провёл 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз», трижды становясь обладателем Кубка Стэнли, дважды – обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи», а также обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдси Эворд» в сезоне-1993/1994. В 2017 году Фёдоров был включён в список 100 величайших игроков НХЛ в честь 100-летия лиги. В 2015 году Фёдоров был включён в Зал хоккейной славы, а в 2016 году — в Зал славы ИИХФ.

Интересно, что по инициативе ЦСКА — родного клуба Сергея — ещё 19 декабря 2024 года перед началом московского дерби со «Спартаком» под своды «ЦСКА-Арены» был поднят именной стяг Фёдорова. Данный матч был посвящён 55-летнему юбилею бывшего игрока и тренера армейцев. В ЦСКА тоже помнят, любят и уважают своих легенд.