Фёдоров — лишь третий россиянин, чей номер выведут из обращения в клубе НХЛ

Дождались: накануне стало известно, что клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» официально выведет из обращения №91 Сергея Фёдорова на специальной церемонии перед матчем 12 января 2026 года, когда «Детройт Ред Уингз» примет «Каролину Харрикейнз» на стадионе «Литтл Сизарс Арена». Кстати, уже сейчас билетов на эту встречу и приуроченное к ней мероприятие практически не осталось.

Напомним, Фёдоров провёл 13 сезонов в составе «Детройт Ред Уингз», трижды став обладателем Кубка Стэнли, дважды – обладателем «Фрэнк Дж. Селке Трофи», а также обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» в сезоне-1993/1994. В 2017 году Фёдоров был включён в список 100 величайших игроков НХЛ в честь 100-летия лиги. В 2015-м Фёдоров был включён в Зал хоккейной славы, а в 2016-м — в Зал славы ИИХФ.

В «Детройте» всё подробно объяснили: Президент «Детройта» объяснил решение вывести из обращения игровой номер Сергея Фёдорова

Выбран «Детройтом» под 74-м номером на драфте НХЛ 1989 года, став самым высоко задрафтованным советским игроком. Кто тогда мог подумать, что Сергей вырастет в одного из величайших центральных нападающих в истории хоккея?

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь. Спасибо всем, кто связан с организацией «Ред Уингз», особенно тем, кто помог мне перебраться в Детройт и дал возможность играть за такую историческую команду. Мне посчастливилось быть частью таких незабываемых команд, и прежде всего я горжусь тремя Кубками Стэнли, которые мы завоевали для наших замечательных болельщиков в Хоккейтауне.

Сергей Фёдоров Фото: Harry How/Getty Images

Воспоминания, связанные с этим временем — с легендарными товарищами по команде, тренерами и исключительным руководством, останутся со мной навсегда. И, наконец, я хочу поблагодарить Криса Илича (президент «Ред Уингз». — Прим. «Чемпионата») за звонок, чтобы сообщить о выводе моего номера из обращения. Этот момент я буду беречь всю жизнь. С нетерпением жду встречи со всеми в январе», — растроганно заявил сам Фёдоров.

Интересно, что Сергей Фёдоров станет лишь третьим российским хоккеистом, чей номер официально выведут из обращения клубом НХЛ.

Ранее подобной чести, ставшей величайшей в жизни, удостаивались только двое наших соотечественников: первым стал нападающий Павел Буре (№10, «Ванкувер Кэнакс», в 2013 году), а вторым — защитник Сергей Зубов (№56, «Даллас Старз», 2022 год).

Увы, но Буре до своего Кубка Стэнли так и не добрался, хотя, безусловно, заслужил поднять его над головой великолепно проведённой карьерой. Зато Сергей Зубов брал заветный трофей дважды: по разу с «Рейнджерс» и «Старз».

Сергей Зубов Фото: DONNA MCWILLIAM/AP/ТАСС

Кстати, есть и четвёртый, неофициальный случай. В «Детройте» давно не используется 16-й номер российского защитника Владимира Константинова. Не используется, как несложно догадаться, с момента той памятной автомобильной аварии 1997 года, приковавшей Владинатора к инвалидному креслу. В клубе по-прежнему помнят Константинова и стараются всячески ему помогать, хотя, конечно, жизнь Владимира после того злосчастного случая оказалась полностью испорчена.