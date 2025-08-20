«Предложения из НХЛ мне не понравились». Почему Гернат остался в «Локомотиве»

Сага с новым контрактом Мартина Герната длилась практически всё лето – словак то уезжал в Северную Америку, то едва не оказался в другом клубе КХЛ, но всё-таки подписал новое соглашение с «Локомотивом».

В первом матче железнодорожников на Кубке Блинова в Омске с «Северсталью» защитник участия не принял. Однако нашёл время, чтобы в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказать о причинах, побудивших его остаться в Ярославле, поделиться мнением об уходе Игоря Никитина в ЦСКА и заявить о намерении побороться за второй Кубок Гагарина подряд.

«Локомотив» знал, какой ценой даётся победа в Кубке Гагарина»

– Хватило ли лета, чтобы осознать, что вы стали чемпионом КХЛ?

– Да, конечно. Здорово вернуться и увидеть, что команда осталась почти такой же. Я часто думал, куда мы будем двигаться в этом сезоне. Знал, что в Ярославле снова будет очень сильная команда, как и в предыдущие два года, что я играл там. Надеюсь, мы сможем провести такой же сильный сезон и ещё раз выиграть Кубок Гагарина.

– Оглядываясь назад, можете сказать, что не было варианта, при котором «Локомотив» проиграет финал с «Трактором»?

– Когда мы прошли «Авангард» во втором раунде, все в команде осознали, что это наш год. Мы знали, какой ценой даётся победа, особенно после поражения в финале в прошлом году. Все были сфокусированы на том, чтобы пройти в следующий раунд. После победы в серии с «Салаватом» все были готовы выиграть ещё четыре матча. На другой результат мы не были согласны.

Мартин Гернат Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Насколько важен для этой команды Александр Радулов?

– Очень важен, это наш лидер. Он очень опытный игрок, его влияние на нашу игру огромно. Надеюсь, в этом сезоне будет так же.

– Видите ли его смену в Егоре Сурине?

– Пока рано говорить, Егор – молодой парень. Александр уже провёл выдающуюся карьеру, а Егор находится в начале своего пути. Надеюсь, он сможет пойти по стопам Радулова.

«Общался со многими командами, но мне ничего не понравилось»

– Вы заставили болельщиков «Локомотива» понервничать. Почему так долго подписывали новый контракт?

– Я ждал предложений из Северной Америки. Но, в конце концов, после продолжительного лета решил подписать контракт здесь.

– То есть ни одно предложение из-за океана вас не устроило?

– Верно. Я общался со многими командами, однако мне ничего не понравилось. Рад, что вернулся в Ярославль.

Материалы по теме Мартин Гернат рассказал, сказывается ли на его жизни в России конфликт на Украине

– Срок контракта – ваше условие?

– Это было обоюдное решение.

– Насколько реальными были переговоры с ЦСКА и «Авангардом»?

– Слухи всегда возникают. Да, у меня были разговоры, но ничего конкретного. Я взял время на раздумья, чтобы пообщаться с семьёй и принять лучшее решение.

– Получается, «Локомотив» был единственным реальным вариантом в КХЛ?

– Нет, многие команды были заинтересованы. Но, как я и сказал, мы тщательно всё взвесили и выбрали «Локомотив», потому что хорошо знаем это место, а команда осталась практически такой же. Это был самый логичный вариант.

«Отъезд на Олимпиаду – одно из главных условий нового контракта»

– Было ли одним из ваших условий соглашение об отъезде на Олимпиаду в случае вызова в сборную?

– Да, это было одним из главных условий.

– Уже общались на эту тему с Федерацией хоккея Словакии?

– Да, они знают об этом. Знают, что я вернулся в Россию. Посмотрим, как всё сложится.

– Приглашал ли вас «Локомотив» на чемпионский парад?

– Да, клуб пригласил меня, но в это время я был дома, и мне было сложно приехать, потому что заняло бы очень много времени. Поэтому решил остаться дома и обсудить продолжение карьеры с семьёй.

– Уже думали, будет ли этот год для вас последним в КХЛ?

– Посмотрим.

«Не могу сказать ни одного плохого слова про Никитина»

– Удивил ли вас уход Игоря Никитина в ЦСКА?

– Тяжёлый вопрос для меня. Я бы сказал, что это часть работы. Это не дело игроков. Таков бизнес. С одной стороны, я его понимаю, с другой – он проделал отличную работу в Ярославле.

– Поговаривают, что поражение от «Металлурга» в финале прошлого года он упоминал всего один раз. Так ли это?

– Честно, не обращал внимания. Мы все хотели победить после поражения в том финале. Если повезёт, можно попасть в финал дважды или трижды подряд, но затем команды обычно распадаются. Поэтому мы знаем, как важно для нас выйти в финал ещё раз.

– Какую роль Никитин сыграл в вашей карьере?

– Отличный тренер. Могу только поблагодарить его за всё. Он сыграл большую роль в моём переезде в Россию. Это невероятный человек. Мне действительно нравилось работать под его руководством, не могу сказать о нём ни одного плохого слова.

– Он звал вас в ЦСКА?

– Да, у нас были разговоры, но остальное комментировать не хочу.

«Надеюсь, Хартли приведёт «Локомотив» к успеху»

– Как вам перспектива поработать с Бобом Хартли?

– Всё немного поменялось по сравнению с тем, как было во время моего отъезда. Однако я в предвкушении, потому что у нас сохранился почти весь состав. Нам нужно следовать указаниям тренерского штаба. Надеюсь, Хартли приведёт нас к успеху.

– Он видит вас в той же роли, что и Никитин?

– Посмотрим. Пока мы проводим лишь первые предсезонные матчи. Постараюсь отдавать всё лучшее команде, как и в предыдущие годы.

– Готовы к тому, что конкуренция в обороне будет острой? У «Локомотива» стало ещё больше качественных защитников.

– Да, конечно. Это здорово для нас, мы будем двигать друг друга вперёд. Сезон длинный, травм не избежать. Когда есть те, кто сможет без проблем заменить товарища при необходимости, это всегда здорово для команды.

– Насколько хорошо, что на защиту чемпионства пойдёте почти тем же составом?

– Я вернулся в «Локомотив» именно потому, что здесь практически не поменялся состав. У нас собраны очень качественные игроки на всех позициях.

«Никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира, как «Витязь»

– Следили за тем, что происходило в лиге этим летом?

– Совсем немного.

– Но наверняка знаете, что «Витязь» приостановил выступления в КХЛ?

– Да. Никогда такого не видел. Конечно, деньги важны, но никогда не видел, чтобы команда снималась с турнира.

– От кого, кроме «Локомотива», ожидаете борьбы за Кубок Гагарина в этом сезоне?

– Есть много команд – например, те же «Авангард» и «Трактор». Также ЦСКА, СКА, «Металлург». У многих команд хватает качества, чтобы бороться за чемпионство. Надеюсь, мы сможем защитить титул. Будем идти от игры к игре – пока не хочется заглядывать так далеко вперёд.