«Хочу выиграть кубок, поэтому сразу договорился с «Трактором». Интервью с Коршковым

Егор Коршков год назад перешёл в «Ак Барс» в статусе лидера хабаровского «Амура» и надеялся получить ту же роль в Казани. Однако с самого начала у форварда всё пошло наперекосяк: сначала вылетел из топ-6, а в плей-офф и вовсе перестал появляться в составе.

Егор дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал:

о переходе в «Трактор»;

о характере Бенуа Гру;

об отличии североамериканских тренеров от российских;

о неудачном сезоне в «Ак Барсе»;

и о том, был ли тот самый разнос от Гатиятулина в плей-офф.

«Желаю выиграть Кубок Гагарина, поэтому не стали ждать и выбирать – сразу договорились с «Трактором»

– В недавнем интервью вы сказали: «Трактор» не первый год меня хотел подписать». Сколько раз получали предложение от челябинской команды?

– Когда перешёл в «Амур», они предлагали Хабаровску обмен. В прошлом году предлагали приехать, и, получается, в этом году доехал.

– Почему до этого не срасталось?

– Да почему не срасталось? В первый год меня Хабаровск не хотел обменивать, в том году такое решение принял [подписать контракт с «Ак Барсом»].

– Подкупил ли такой большой интерес Алексея Волкова, который долго пытался вас подписать в «Трактор»?

– Можно и так сказать. У «Трактора» хорошие результаты в последние годы, но чуть-чуть не хватает. Хотелось перейти туда, где команда борется за высокие места. Желаю всё-таки выиграть Кубок Гагарина, поэтому не стали ждать и выбирать – сразу договорились с «Трактором».

– Алексей Волков, комментируя ваш переход, сказал, что вы подходите под концепцию. Можете раскрыть, о чём идёт речь?

– Мы с ним это не обсуждали, но перед подписанием созванивались с Бенуа Гру, поговорили, а уже вечером подписали контракт.

– Каков Бенуа Гру в жизни? По прошлому году сложилось впечатление, что он достаточно лучезарный и оптимистично настроенный за пределами площадки человек.

– Да, можно так сказать. Он всегда на позитиве. За те пять дней, что мы тренируемся, это заметно. Но при этом он требовательный: если что-то идёт не так, как ему надо, то может и жёстко высказать, и на примере показать, где ты сыграл неправильно и почему.

– То есть дотошный до хоккейных мелочей?

– Я бы не сказал, что дотошный. Считаю, что это очень правильный подход к делу – хоккей состоит из мелочей. Они играют большую роль в системе и игре команды. По-другому бы «Трактор» не смог далеко зайти в прошлом сезоне.

– Гру часто тасует звенья, в прошлом сезоне это коснулось буквально всех игроков. Уже готовы к этому?

– Честно сказать, даже не думал об этом. Пока звенья в тренировочном процессе у нас не меняются, но надо быть ко всему готовым. Это одновременно и сложно, и полезно – играть в разных тройках. Наверное, тренер это делает для того, чтобы найти лучшее взаимопонимание на льду.

Бенуа Гру Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– Вы поработали и с российскими, и с североамериканскими специалистами, можете рассказать, в чём их главное отличие друг от друга?

– Думаю, у североамериканцев выше интенсивность тренировок. Они более короткие, но без пауз.

«Если зацикливаться на каждом слове, это негативно скажется на тебе»

– Какой командой представал «Трактор» в прошлом сезоне? Взгляд со стороны.

– Сложно сказать, когда находишься в другой команде, зацикливаешься на своей игре. Бывает, что показывают определённые моменты на разборе, но всё равно концентрируешься на своей команде.

– Есть ли в «Тракторе» сейчас ощущение незаконченного дела?

– Конечно, все ребята хотят завершить это «незаконченное дело». Вышли с боевым настроем, на сборах все выкладываются. Нужно стать лучше, чем в прошлом году.

– Мы часто при переходах игроков слышим фразы о каком-либо вызове. Может ли ваш вызов заключаться в том, что это, возможно, последний шанс в топ-клубе?

– Сложно сказать, но, может, такие мысли периодически и посещают. Нужно доказать состоятельность в топ-клубе. Считаю, что это хороший шанс для меня.

– По поводу вас многие говорят, что вы хороший лидер для клуба поскромнее, а в больших командах вам не удаётся полностью раскрыть потенциал. Что думаете по этому поводу?

– В последнее время перестал на это обращать внимание, вообще не смотрю, что там пишут про меня. Знаете, есть и хорошие моменты, и плохие. Если зацикливаться на каждом слове, это негативно скажется на тебе. Ты будешь думать не о хоккее.

– Это работает в обе стороны? Хорошее не читаете, чтобы не летать в облаках, плохое — чтобы не портить настроение?

– Да, все же по-разному это воспринимают. Кто-то может зацикливаться на негативе и расстраиваться, а кто-то – расслабить булки и подумать, что у него всё хорошо.

– Каким эпитетом можно охарактеризовать ваш прошлый сезон?

– Каждый сезон во взрослом хоккее поучительный. Ты получаешь опыт: положительный или отрицательный. Да, он получился не очень хорошим, но как есть – надо двигаться дальше. Каждый чемпионат начинается с чистого листа.

– В какой момент поняли, что что-то идёт не так?

– Такие мысли возникали, конечно. Что-то пытались предпринять, однако не получилось так, как хотел тренерский штаб в Казани.

«Если бы дали шанс, я бы играл на все 100% без домыслов и обид»

– По прошествии времени можете ответить для себя на вопрос, почему всё-таки не получилось в Казани?

– Знаете, тут много факторов сыграло, всякие мелочи. Череда неудач в совокупности повлияла. Где-то взаимопонимания с партнёрами не было. Хоккей состоит из мелочей. Выделить определённый момент не получается. Просто был неудачный сезон.

Егор Коршков Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

– В прошлом году в интервью, комментируя период игры за «Локомотив», вы сказали, что «прятались за спинами легионеров». Не было ли в «Ак Барсе» такого, что оказались за спинами лидеров?

– Тогда я говорил это, имея в виду то, что мы были моложе, и акцент делался на ребятах постарше, коими легионеры и были. Сейчас другое время, другой возраст, другие задачи – меня берут на иные роли.

– Вы поняли, по какой причине оказались в запасе по ходу серии плей-офф с «Автомобилистом»?

– У меня есть мнение, но тренерский штаб мне это никак не объяснил. Эту тему мы не поднимали ни во время, ни после сезона.

– Ходили слухи, что во время плей-офф был серьёзный разнос от Гатиятулина. Так это или нет?

– Да, он был в раздевалке.

– Был ли шанс, что появитесь в серии с «Динамо»? Особенно когда ход серии переломился.

– Никаких разговоров не было, просто готовился. Если бы дали шанс, я бы играл на все 100% без домыслов и обид. Последнее решение было за тренерским штабом, они поставили других ребят.

– Тогда уже стало понятно, что ваши пути с «Ак Барсом» разойдутся?

– Да нет, я был с командой и не думал об этом. После завершения сезона уже начали думать и обсуждать.

– То есть решение устроило все стороны?

– Этим вопросом занимался агент. Когда появился вариант с «Трактором», решили не тянуть и разойтись по обоюдному согласию.

