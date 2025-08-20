«Авангард» стартовал с победы на Кубке Блинова, а «Локомотив» проиграл «Северстали».

США назвали игроков для подготовки к ОИ, Ливо уже тренируется с «Трактором». Итоги дня

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 августа 2025 года.

«Северсталь» одержала сухую победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился первый матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между ярославским «Локомотивом» и череповецкой «Северсталью». Победу со счётом 2:0 в упорной встрече одержали хоккеисты «Северстали».

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Северстали» Олег Садовин с передачи Николая Чебыкина. На последней минуте встречи пустые ворота поразил Тимофей Давыдов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Северстали» Александр Самойлов.

Для «Северстали» этот матч стал первым во время текущей предсезонной подготовки. «Локомотив» ранее одолел «Торпедо» в товарищеской встрече со счётом 2:1. В следующем матче на турнире «Локомотив» сыграет с новосибирской «Сибирью» 21 августа. «Северсталь» встретится с «Нефтехимиком» 22 августа.

Гол Шарипзянова в овертайме помог «Авангарду» обыграть «Сибирь»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Победу со счётом 3:2 в овертайме одержали хозяева льда.

На пятой минуте первого периода Александр Волков отрыл счёт во встрече. Передачу на свой счёт записал Наиль Якупов. В начале второй двадцатиминутки Сергей Широков с передач Алексея Яковлева и Ивана Климовича восстановил равенство в счёте, однако спустя четыре минуты Игорь Мартынов с передач Павла Леуки и Марселя Ибрагимова вновь вывел «ястребов» вперёд. На 14-й минуте третьего периода Егор Яковлев сделал счёт 2:2. Ассистентами выступили Артём Жуков и Роман Калиниченко. В овертайме победу «Авангарду» принёс капитан Дамир Шарипзянов.

В следующей игре Кубка Блинова «Авангард» встретится с «Нефтехимиком», а «Сибирь» сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 21 августа.

Хет-трик Буруянова помог «Спартаку» обыграть «Торпедо» в товарищеском матче

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился товарищеский матч между «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Результативная встреча закончилась победой красно-белых со счётом 6:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Александр Пашин, набравший пять очков. На счету форварда красно-белых гол и четыре результативные передачи. Хет-триком отметился новичок «Спартака» Никита Буруянов, забросивший третью шайбу в пустые ворота в концовке матча. У «Торпедо» дублем отметился Никита Шавин, ещё одна шайба на счету Антона Сизова.

Следующие свои встречи команды проведут в рамках турнира на Кубок мэра Москвы.

Джош Ливо провёл первую тренировку в составе «Трактора»

Нападающий Джош Ливо провёл первую тренировку в составе «Трактора». Ранее канадский форвард расторг контракт с «Салаватом Юлаевым» и подписал соглашение с челябинским клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал, что зарплата Ливо в «Тракторе» составит 90 млн рублей плюс прописана бонусная часть в размере 70 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона. Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.

Сборная США объявила расширенный список игроков для подготовки ОИ-2026

Сборная США объявила расширенный список игроков для подготовки к Олимпийским играм — 2026, в который попали 44 хоккеиста – четыре вратаря, 16 защитников и 24 нападающих. С 26 по 27 августа сборная США проведёт мероприятия вне льда. Лагерь состоится в Плимуте (штат Мичиган). Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук, ранее включённый в число первых шести игроков в заявке команды на турнир, тоже был приглашён, но не сможет приехать из-за травмы.

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»), Джоуи Даккорд («Сиэтл»).

Защитники: Куинн Хьюз («Ванкувер»), Чарли Макэвой («Бостон»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Зак Веренски («Коламбус»), Сет Джонс («Флорида»), Джейккоб Славин («Каролина»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Райан Макдона («Тампа»), Брок Фэйбер («Миннесота»), Люк Хьюз, Бретт Пеши (оба – «Нью-Джерси»), Нил Пионк («Виннипег»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Брэди Шей («Нэшвилл»), Алекс Власик («Чикаго»), Джексон Лакомб («Анахайм»).

Нападающие: Остон Мэттьюс, Мэттью Нис (оба – «Торонто»), Джек Айкел («Вегас»), Брэди Ткачук, Шейн Пинто (оба – «Оттава»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Патрик Кейн, Дилан Ларкин (оба – «Детройт»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба – «Рейнджерс»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Брайан Раст («Питтсбург»), Клейтон Келлер, Логан Кули (оба – «Юта»), Мэттью Болди («Миннесота»), Коул Кофилд («Монреаль»), Конор Гарланд («Ванкувер»), Крис Крайдер («Анахайм»), Тейдж Томпсон, Алекс Так (оба – «Баффало»), Брок Нельсон («Колорадо»), Фрэнк Назар («Чикаго»).