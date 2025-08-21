Кравцова выжили из «Трактора» или игрок виноват сам? Всё главное о громком трансфере

Скидки
Почему Виталий Кравцов не стал подписывать контракт с Трактором и уехал в НХЛ, всё главное о трансфере

Почему Виталий Кравцов не стал подписывать контракт с Трактором и уехал в НХЛ, всё главное о трансфере
Павел Панышев
Кравцова выжили из «Трактора» или сам виноват?
Аудио-версия:
Генменеджер и игрок устроили перепалку в прессе.

Накануне генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков и теперь уже бывший форвард команды Виталий Кравцов устроили занимательную заочную перепалку в прессе. Как многие помнят, эпопея с переговорами между Виталием и его представителями с челябинцами так и не увенчалась успехом, в результате чего 25-летний россиянин принял решение подписать контракт на сезон с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

«Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за «Ванкувер Кэнакс». Мы подписали контракт сроком на один сезон», — заявил мне в начале августа североамериканский агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Конечно, челябинским болельщикам вслед за Максимом Шабановым было обидно потерять ещё и Виталия Кравцова, но такова хоккейная жизнь, а сам хоккей, как выразился Алексей Волков после обмена Майка Веккионе, является циничным бизнесом.

В перепалке с Кравцовым всё началось с утверждения Волкова о желании начать переговорный процесс с игроком ещё на старте прошлого сезона. Виталий, в свою очередь, ответил, что по ходу сезона с ним никто не разговаривал. Генменеджер «Трактора» заявил, что форварду изначально давали очень хорошие условия, в то время как сам нападающий сказал, что его зарплату урезали. В «Тракторе» заверили, что хотели сохранить одного из своих лидеров, а Кравцов ответил тем, что в клубе ему якобы заявили о нехватке денег.

В результате Волков уточнил: «Разговаривали не с самим Виталием, а с его представителями». «Никаких недомолвок не было».

Тут бы интересно выслушать публичную позицию агентства Winners, представляющего интересы нападающего в КХЛ, однако там по определённым причинам (и они, поверьте, вполне логичны) от комментариев отказались.

Виталий Кравцов

Виталий Кравцов

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

На чью сторону вставать во всей этой истории и кому верить — каждый решит сам для себя. Но Виталий слишком всё затянул и долго решал, ехать ли в очередной раз пробовать закрепиться в НХЛ или нет. В это время деньги под потолком у «Трактора» действительно заканчивались, менеджменту нужно было собирать состав на сезон. Не просто же так пришлось расставаться с Остапом Сафиным и отказываться от Веккионе — упустить возможность забрать с рынка Джоша Ливо Волков просто не мог. И далеко не факт, что в случае подписания контракта с Кравцовым для канадца осталось бы место. Скорее, наоборот.

Зная непростой характер Виталия (этого игрока порой называют «большим обидчивым ребёнком») можно предположить, что Кравцов действительно обиделся на клуб. По инсайдам коллег, Кравцову якобы в итоге предложили контракт в 30 млн рублей за сезон, что для местной кровинушки и классного мастера действительно мало. Хотя, по моей информации, решающий оффер от «Трактора» всё же составлял 50 млн рублей. Однако всегда важно помнить, что разговоры о крупных соглашениях всегда нужно вести заранее, а не в тот момент, когда состав практически укомплектован, а платёжка забита.

В любом случае права на Кравцова в КХЛ остаются у «Трактора», сам игрок снова получил шанс проявить себя в НХЛ (пусть и на двустороннем контракте за небольшие деньги), а челябинский клуб уместил в потолок зарплат Ливо. Дальше всех рассудит только время. Посмотрим, что Кравцов продемонстрирует за океаном и как Ливо будет работать под руководством Бенуа Гру. Тогда и сделаем окончательные выводы.

