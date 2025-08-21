«Виновного сложно найти, в итоге я им стану». Баширов — о проблемах «Салавата»

Сегодня прошла большая пресс-конференция «Салавата Юлаева», на которой выступили генеральный директор команды Ринат Баширов, а также главный тренер Виктор Козлов. Вопросов к команде накопилось немало, ответы спикеров порой были очень яркими. Приводим самые интересные фрагменты.

Об уменьшении финансирования и судах по задолженностям

Говорить о текущих финансовых проблемах клуба Ринат Баширов говорить не очень хотел по причине того, что при предыдущих высказываниях его слова неверно растолковали. Но что-то всё же руководитель уфимской команды сказал.

«Ответить я не смогу. Перед Новым годом я ответил на пять минут. Всё, что я тогда сказал, было переделано так, как я не говорил. Мне пришлось оправдываться за заголовки публикаций. Не хочу просыпаться завтра знаменитым. Финансовое состояние — закрытая информация. Наверное, мы многое что пересмотрели. В мае было совещание, было принято решение, что надо перегруппироваться, чтобы через год иметь бюджет без задолженностей. Виновных сложно найти, в конечном счёте я им и стану. Я бы этого не хотел».

И при этом чуть позже подчеркнул, что текущие суды никак не мешают работе клуба:

«В суды я тоже не хожу, это не мешает. У нас с партнёрами, с которыми дела рассматриваются в арбитражном суде, всё нормально, они нас предупреждают о своих планах. Мы синхронизируем наши действия для того, чтобы погасить долги, у нас есть график. Республика помогает. Под каждый долг есть источник финансирования. Как только мы его получим, всё погасим. У нас нет ни одного долга, который не был бы обеспечен источниками. Вопрос только в сроках».

О расставании с Ливо

История с расторжением лучшего снайпера прошлого сезона получилась громкой и резонансной. Сторону игрока мы уже не раз слышали, пришла очередь рассказать о ситуации клубу:

«Клуб ни разу не комментировал эту ситуацию. Дали информацию, что по обоюдному расторгли. Давайте всех послушаем: экспертов, людей. Благодарны тем, кто сказал, что дело не только не в своевременном приезде. Пусть те комментарии останутся на совести людей. Благодарны КХЛ, что они не сразу приняли такое решение и выслушали сторону игрока. Лига сказала, что мы действовали по регламенту.

Сторона игрока каждый день была на связи? Не можем этого сказать. Он мог не отпрашиваться у нас, он мог приехать 10-го числа. Когда мы контракт заключили, подали документы, чтобы сделать визу. У Джоша паспорт заканчивается в 2026 году, попросили сделать его. Они сказали, что сделают позже.

«У нас есть договорённость, что вам сделают всё за пять дней», — сказали мы.

«Не надо, мы сами сделаем», — ответили нам.

11 июля мы позвонили и спросили, где паспорт. Сказали, что нет ещё. 24 июля нам прислали скан, срок подготовки – 45 дней, мы сделали за пять. 1 августа он мог заезжать в страну, предложили консульство в Монреале и Торонто. Они сказали, что у них есть свои люди. Они получили визу 11-го числа, вины клуба в этом нет. Если бы мы им не позвонили, был бы другой выход. Был бы паспорт действующий, виза была бы в марте».

Джош Ливо Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

И почти сразу же Баширов поведал о ситуации чуть более детально и глубоко:

«Вопрос шире, конечно. Зачем подписывали, если денег нет? Когда сторона пришла с предложением, мы просили подождать окончания плей-офф. Тогда мы не думали о деньгах. Лидера по всем показателям мы хотели сохранить. Сумма контракта была почти той же самой, если считать бонусы.

История закончилась совершенно недавно, на протяжении полугода нам говорили: «Не нравится — давайте расторгнем». Предпоследний раз такое было, когда мы вернулись с матча плей-офф, а Джош улетел. У него там дела какие-то были, как сказали. Нам предложили расторгнуть, мы согласились. Дальнейшее общение было через прессу. Мы понимали, что Джоша не будет и нам придётся выплачивать компенсацию. Контракт предусматривает обязанность сторон. Пришло понимание, что, наверное, Джош потерял команду с точки зрения доверия. Если сторона говорит, что хочет покинуть, то так хочет и игрок.

У нас был сценарий, что он приезжает вовремя, проходит обследование и мы выставляем его на драфт отказов. Когда увидели, что всё задерживается, мы прервали сотрудничество, для нас это не являлось моральной преградой. Предложил тренеру встретиться с командой, чтобы они это отношение не переносили на себя. Тренер сказал, что команда всё знает и понимает.

Мы считаем, что хорошо разошлись, у него хороший контракт в «Тракторе», мы поступили правильно. Агенты, которые звонили нам, не высказались о том, что не будут с нами работать.

В течение лета предлагали Ливо другим. Если бы было предложение, которое бы всех устроило, мы бы его отдали. «Салават» выполняет все обязательства. Считаю, что у нас хорошие отношения с агентом. Как-нибудь мы сядем и откровенно поговорим, и все поймут, что мы вынуждены были бы принять такое решение».

О переподписаниях контрактов в КХЛ и создании арбитража

Гендиректор уфимского клуба затронул и более глобальные темы, которые набили оскомину этим летом – повальные переподписания контрактов в сторону понижения.

«Рыночная цена человека высокая, он подписывает маленький контракт. Это должно расследоваться. Такие вопросы возникают. Я нехорошо к этому отношусь. Мы понимаем условия работы КХЛ, наблюдаем, что с точки зрения этих людей всё нормально, никто не нарушает регламент, всё одобряют. Это ступенька ниже и ниже с точки зрения соблюдения регламента и приличия», — сказал Баширов.

А также пожелал, чтобы в лиге стал работать независимый арбитраж, который решал бы контрактные споры. По ходу этого спича досталось даже регламенту КХЛ и потолку зарплат:

«Хоккейная общественность будет называть нас подлецами, а регламент и потолок зарплат в это же время стали условными. Давайте сделаем арбитраж. Посадить людей, на которых никто бы не мог повлиять. Такие люди есть, они бы могли разрешать споры. Мы были бы не против решить вопрос с Ливо там, показали бы все документы. Выплатили бы, если бы так решил независимый орган. Когда мы становимся беднее, то смотрим более критически на эти вещи. Многие владельцы делают всё для себя. Когда президент поздравлял, стало понятно, что люди в этот звонок вкладывались, а не ради болельщиков. Посоветую Владимиру Владимировичу отправлять телеграмму в следующий раз. Мы будем играть для болельщиков, а также выполнять задания руководства».

О задачах на сезон

Да, задачи «Салавата» логично становятся скромнее. Хотя в Уфе сохраняют оптимизм:

«Главная задача — попасть в плей-офф, там поймём, что нам по плечу. Команда будет уже сыгранна, будем ставить реальные цели. Каждый хочет бороться за Кубок, мы тоже этого не исключаем. Завершение того сезона показало, что у нас есть ребята, кто может взять бремя лидерства. Это даст нам возможность бороться за самые высокие места».

Баширов — о возможных трансферах: Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о возможных трансферах клуба

О будущем Александра Хмелевски

Лидера уфимского клуба уже успели отправить в другие команды, однако, похоже, Хмелевски начнёт сезон в «Салавате».

«Контакт (с «Авангардом» насчёт трансфера. – Прим. «Чемпионата») был, но Александр останется в «Салавате». Мы не можем себе позволить остаться без лидера и оставить болельщиков без надежды», — сказал Баширов, зачитав в том числе сообщение от неравнодушного болельщика, который попросил не расставаться с Александром.

Александр Хмелевски Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Об уходе Ремпала

Несмотря на большие финансовые проблемы, был шанс, что Ремпал останется в Уфе. По крайней мере, по словам Рината Баширова:

«Очень хотели его оставить. Когда я говорил о возможностях и желании с обеих сторон, надо было не забывать, что нам надо себя сдерживать. Мы понимали, что, если мы оставим Ремпала, команда всё равно не будет явным претендентом на Кубок Гагарина. Тут либо идти в одну сторону, либо в другую — среднего не дано. Мы контакты с его стороной сохраняем, мало ли что будет».

