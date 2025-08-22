От хоккея к небу: Михаил Сергачёв — о фонде «Сектор 98» и фестивале «Летфест-2025»

23 августа в Парке «Музеон» пройдёт «Летфест»-2025 — яркое спортивное мероприятие, где команды будут запускать в небо самодельные летательные аппараты с рампы высотой 6 м. Гостей фестиваля ждут полёты, шоу-программа и музыкальный концерт, а вход на фестиваль будет свободным. Организатор — департамент спорта города Москвы.

В числе участников — артисты, блогеры, олимпийские чемпионы и звёзды спорта. Среди них — двукратный обладатель Кубка Стэнли, защитник «Юты Мамонт» и основатель благотворительного фонда «Сектор 98» Михаил Сергачёв.

Мы поговорили с Михаилом о подготовке к фестивалю, благотворительности и о том, что вдохновляет его вне льда.

— Михаил, в этом году вы попробуете себя в необычной роли — участника команды летательных аппаратов на «Летфесте». Как собирали команду?

— Всё просто: мы дружим, общаемся. Поэтому проблем не было — все быстро откликнулись. Думаю, им самим интересно попробовать себя в таком необычном мероприятии. Здесь, конечно, важнее всего чувство юмора и лёгкий подход ко всему. У нас именно такая команда, а ещё нас объединяет то, что мы все умеем играть в хоккей.

— На «Летфесте» важны не только полёты, но и зрелищность. Готовите ли вы с командой какой-то сценический перформанс?

— Да, мы готовим небольшой номер, потому что придумать что-то масштабное было сложно: высокая сцена, аппарат рядом, плюс мы не танцоры (улыбается). Поэтому решили по классике сделать то, что хоккеисты умеют лучше всего.

— Среди участников — выдающиеся спортсмены, артисты, блогеры. Кто, по-вашему, станет достойным конкурентом в борьбе за креатив и шоу?

— Думаю, самыми достойными конкурентами станут фигуристы, например, команда Евгении Медведевой. У них наверняка будет красивый и зрелищный перформанс, а ещё они умеют танцевать. Но вообще, среди участников «Летфеста» столько крутых артистов и спортсменов, что можно ждать всего! Загадывать не стану, самому интересно посмотреть.

— В детстве у вас были самодельные «леталки»?

— Конечно. Мы строили свои самолёты сначала из бумаги, потом собирали какие-то модели и деревянные конструкции. Пытались их запускать, было по-настоящему весело, чувствовался азарт. Будет здорово вернуться в детство и пережить эти эмоции ещё раз на «Летфесте».

— Вы часто принимаете участие в социальных и благотворительных инициативах. Ваш фонд «Сектор 98» тоже будет представлен на фестивале? В чём заключается миссия фонда и на чём сейчас сосредоточена его работа?

— Да, мы участвуем от имени фонда. Наша миссия — развитие спорта и адресная помощь детям с ОВЗ и ДЦП, спортивным организациям, спортивной инфраструктуре. Хочется создать из своего фонда сообщество добрых людей, которые стремятся помогать и видят в этом цель своей жизни. Для меня это важно, потому что я люблю делать добрые дела. Тем более у меня есть время и ресурсы, и я не хочу тратить их впустую. Хочу, чтобы фонд вырос в сильное, настоящее комьюнити добрых людей, которых в нашей стране очень много.

Михаил Сергачёв и его фонд «Сектор 98» Фото: Московский спорт

— В середине лета вы принимали непосредственное участие в организации «Матча года», который стал очень заметным событием этого лета в мире спорта и не только. Нет ли в планах делать спортивные проекты не только на хоккейную тематику?

— Конечно. Хотелось бы организовывать разные спортивные мероприятия по разным видам спорта. «Матч года» выдался отличным, и мы рады, что людям очень он понравился. Это был хороший опыт. Перед тем как мы организовали фонд «Сектор 98», это был благотворительный проект. В нём мы организовали разные любительские турниры по футболу, волейболу, помогли нашей подопечной поехать на чемпионат мира по карате в Японию. Поэтому да, мы в целом вообще за спорт в любом его проявлении и готовы организовывать разные мероприятия.

— Многие болельщики были уверены, что «Матч года» будет просто шоу-матчем, где никто не будет стараться на полную. Но был настоящий хоккей, по крайней мере, со стороны игроков команды Запада. Что, на ваш взгляд, современной аудитории интереснее и важнее: спорт или шоу?

— Нужен баланс, особенно в таких мероприятиях. Нельзя сводить всё только к шоу. Людям важно видеть азарт и желание игроков и участников побеждать. Как на «Матче года»: у нас была задача победить, и это заряжало зрителей. Должно быть весело, но дух соперничества тоже нужен, потому что зрителей заряжают азарт игры и любовь к победам. Должен быть здоровый микс.

— Вы один из немногих российских хоккеистов, кто добился успеха в НХЛ и при этом активно участвует в развитии молодёжи в России. Как удаётся совмещать карьеру в «Юте Мамонт» и социальные проекты дома?

— Я даже не думаю, что что-то совмещаю. Просто люблю хоккей — играю, люблю помогать людям — делаю проекты. У фонда цель – помогать и объединять людей, в хоккее цель — выигрывать. Всё просто.

— Чем вас сейчас реально увлекает жизнь вне льда — кино, музыка, книги, путешествия? Что вдохновляет?

— Жизнь много чем увлекает. Конечно, нравятся путешествия. Люблю приезжать в Россию, бывать у бабушки под Воронежем, где каждое лето проводил время, отдыхал — шашлыки, речка, макароны с тушёнкой. Это очень классно, обожаю это время. Люблю к себе домой в Нижнекамск съездить, прийти туда, где начинал, поностальгировать. В целом люблю новые эмоции. Мне очень нравится в этом плане Россия, потому что можно съездить в Мурманск и посмотреть на китов — это всего лишь два часа от Москвы лететь. Можно съездить в Питер, и вот тебе красивая старинная архитектура, творчество, Москва, Казань, горные ущелья, Алтай. В России вообще много куда можно съездить и вдохновиться. Также вдохновляет спорт — люблю смотреть теннис, футбол, наблюдать за профессионалами, учиться у них. Артисты тоже вдохновляют — у них тяжёлый труд, и они настоящие мастера общения. То есть вдохновение можно найти вообще в разных местах, вещах и людях.

Михаил Сергачёв и его фонд «Сектор 98» Фото: Московский спорт

— Вы двукратный обладатель Кубка Стэнли, а теперь готовитесь с командой к прыжку с рампы. Что страшнее: плей-офф НХЛ или полёт в самодельном «шлеме»?

— Плей-офф НХЛ для меня уже привычен, перед ним я не особо волнуюсь. А вот полёт уже опаснее, поэтому штурвал летательного аппарата доверим нашему капитану-каскадёру. Надеюсь, наш самодельный «шлем» полетит далеко! Мы будем переживать за него и за нашего капитана.

— Чего ожидаете от такого формата и что пожелаете участникам «Летфеста»?

— На самом деле, много чего стоит ожидать. Я вот ожидаю прикольных летательных аппаратов, перформансов, команд. Жду общения с другими капитанами и командами. Любопытно узнать, кто как пришёл к идеям своих летательных аппаратов. Жду и концертную программу — хедлайнеры заявлены крутые. Да и в целом организация будет на высшем уровне, потому что я был на мероприятиях «Московского спорта», это всегда интересно, весело, классно. Предвкушаю бурю эмоций и классный день! Надеюсь, будет солнечно. И главное — чтобы людям понравился этот необычный, но очень прикольный формат фестиваля.