«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли

Возвращение Боба Хартли в КХЛ этим летом стало большой неожиданностью. Великий канадский тренер в последние годы давал понять, что не собирается возвращаться к активной деятельности, но уход Игоря Никитина из «Локомотива» спровоцировал настоящие тектонические сдвиги. Хартли возглавил действующего чемпиона КХЛ – и это уникальный вызов в его карьере.

На Кубок Блинова в Омск Боб привёз уже свой «Локомотив», а в беседе с обозревателями «Чемпионата» подробно рассказал:

с какими чувствами вернулся в этот город;

почему отказывался вернуться в «Авангард» в прошлые годы;

по какой причине предпочёл «Локомотив» «Шанхаю» Александра Крылова;

в чём ключевая особенность принимать чемпионскую команду и приходить в чемпионскую организацию;

как ему будет работаться без Жака Клутье и чем особенно хорош его тренерский штаб в «Локомотиве»;

о сравнении ролей Ковальчука и Радулова в его командах и подходе к молодому, но дерзкому Сурину.

«В прошлом сезоне мне позвонил босс «Авангарда» Дюков. Но я тогда не мог покинуть семью»

– Боб, с какими чувствами вы вернулись в Омск?

– С очень особенными. Помню, как встретился с Александром Крыловым и Максимом Сушинским в Копенгагене, когда тренировал сборную Латвии. Мы встретились в отеле, где я жил, около полуночи, а уже в шесть утра я должен был лететь домой. Крылов презентовал мне своё видение проекта «Авангарда». Я тогда узнал, что он тоже только начинал работать в клубе.

Он сказал мне, что мы построим в Омске команду-победителя. Что нас заметят не только в Омске и Сибири, но и во всей России и даже во всём мире, что о нас будут говорить во всех СМИ. У него был чёткий план.

По окончании встречи он предложил мне работу, а я попросил неделю на раздумья. На тот момент у меня уже был бизнес в Канаде, и я должен был убедиться, что там всё будет гладко. Однако уже тогда я знал, что хочу приехать в Омск и взяться за эту работу.

Вы прекрасно знаете, как сложилась та история – я приехал, но выяснилось, что старая арена находится в аварийном состоянии, из-за чего нам пришлось переехать в Балашиху.

Когда мы уезжали туда со старого тренировочного катка, я сидел в автобусе, а вокруг нас была целая толпа болельщиков – и совсем маленькие, и постарше – а также весь штаб «Авангарда». И все рыдали. При входе в автобус я тогда сказал: «Да, мы уезжаем, но наши сердца всегда будут в Омске. И мы вернёмся». Четыре года спустя у нас были золотые и серебряные медали чемпионата, тренировка на Красной площади, игра в Дубае. Мы создали новый рынок в Балашихе. Поэтому для меня Омск всегда будет особенным.

Когда мы выиграли Кубок Гагарина, то прилетели в Омск на следующий же день. Мы вышли на сцену, где нас ждала целая толпа фанатов. Я знаком с историей хоккея в Омске, однако даже российские игроки были поражены тем числом людей, которые тогда пришли нас встретить. Это настоящий хоккейный город.

Боб Хартли во время работы в «Авангарде» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Но «Авангард» в Омске вы так и не потренировали, хотя клуб звал вас обратно несколько раз. Почему отвечали отказом?

– Когда подписал свой второй контракт с «Авангардом» на два года, то, вероятно, уже за полтора года до его окончания знал, что уеду. Я владею участком земли в Канаде и на тот момент уже построил дом с 34 апартаментами там. У меня были бизнес-партнёры и план построить ещё одно такое здание.

Поэтому я сказал Крылову, что люблю хоккей, Омск и всё здесь… Вдобавок ко всему меня пригласили принять участие в разработке дизайна новых раздевалок, тренерского офиса, медицинских помещений новой арены. А мы с Максимом Канарейкиным (экс-директор по сопровождению хоккейных команд «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») также встретились с архитекторами арены, чтобы они поделились своим мнением о нашей игре.

Когда Александр Крылов попросил меня принять участие в разработке дизайна, для меня это было честью. Но мне нужно было уехать, поскольку я дал слово своим партнёрам по бизнесу. Тогда мне было 62 года, я не молодой (сказал по-русски).

Мы выполнили свой первый бизнес-план, а затем Александр Дюков и Александр Крылов позвонили мне и пригласили вернуться уже в следующем сезоне после моего ухода, когда у «Авангарда» был долгий старт на выезде. Но я находился в процессе постройки следующих апартаментов, поэтому не мог уехать.

А в прошлом году, когда мне снова позвонил Дюков, я не смог приехать, потому что болела жена. Не мог покинуть свою семью в такой момент. Вместо этого я дал руководителям клуба имя Ги Буше, потому что мне хотелось хоть как-нибудь помочь «Авангарду». Апартаменты к тому моменту уже были построены, я мог бы вернуться, но не мог оставить больную жену. Сейчас с ней всё в порядке.

Другие команды из КХЛ тоже предлагали работу в это время, но я отвечал отказом.

– Тогда почему согласились возглавить «Локомотив»?

– Мои апартаменты построены, моя семья здорова и в порядке, но мне через несколько недель исполнится 65 лет – в тот же день, когда будет годовщина трагедии «Локомотива». Брэд Маккриммон был особенным человеком. Он работал моим ассистентом в «Атланте» на протяжении четырёх лет. Помимо этого, мы были очень близкими друзьями.

Также есть вызов в защите чемпионского титула. Обычно тебя нанимают на тренерскую работу, когда предыдущего тренера увольняют. Команда играет плохо, есть проблемы с отношением к делу по какой бы то ни было причине. В общем, приходится устраивать чистку и чинить этот механизм. Я же прихожу в матёрую опытную команду. Я завоёвывал Кубок Гагарина.

Когда впервые встретился с Юрием Яковлевым, мы пожали друг другу руки, и я выразил свои соболезнования по поводу трагедии. Он вёл себя очень профессионально. Это воспоминание осталось со мной. Хотя за следующие четыре года ни разу с ним не общался.

Когда он позвонил мне, я попросил время на раздумья. Мы созванивались ещё три или четыре раза и со временем пришли к соглашению.

Боб Хартли в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Знаю, что Крылов построит в «Шанхае» мощную команду. Но это может занять время, а у меня этого времени нет»

– То есть всё это время вы оставляли дверь для возвращения к тренерской деятельности открытой?

– Работа тренером – она в крови. Всё это время я будто бы продолжал тренировать –приходил на радио и телевидение, мой сын тренирует в юниорской лиге в Канаде, многие хоккеисты, игравшие под моим руководством, теперь тоже тренируют. Так что я до сих пор получаю большое количество звонков, смотрю много матчей.

Когда работаешь на телевидении, то готовишься к эфирам, будто тренер – приходилось отсматривать много материала, готовить видео. Также у меня есть две большие школы и хоккейный лагерь на 600 детей в Канаде и США.

– Есть ли разница в том, чтобы защищать чемпионский титул с командой, которую привели к чемпионству лично вы, и с командой, которая стала чемпионом до вас?

– Разумеется. Очевидно, сейчас я нахожусь в процессе знакомства с игроками. Многие из этих хоккеистов играли против нас. Например, Шалунов и ещё несколько ребят, с которыми мы встречались в финале Кубка Гагарина. Но сейчас нужно узнать их не только как игроков, но и как личностей. Конечно, нужно привыкнуть, однако это нормально. Обычная ситуация, когда приходишь на новую работу. Необходимо дать себе время выстроить коммуникацию со всеми. Но мне нравится, насколько профессионально здесь все подходят к делу. Перед тем как согласиться на работу в «Локомотиве», я совершил много звонков. Так что знал, на что иду.

– Александр Крылов предлагал вам возглавить «Шанхай»?

– Да. И это был очень тяжёлый момент. Я всегда оставался на связи со многими игроками и даже тренерами, с которыми поработал здесь. Каждую неделю общался с кем-нибудь из России. И по ходу сезона мне начали говорить: «Крылов возвращается и идёт в «Куньлунь», Крылов возвращается и идёт в «Куньлунь». Но при этом не то чтобы были какие-то гарантии, что он обязательно мне позвонит.

Мы с Крыловым и Сергеем Белых очень тесно работали. К Крылову у меня невероятное уважение. Во-первых, он невероятно относился ко мне, а во-вторых, всё, что он обещал мне сделать в «Авангарде», было выполнено. Я буду безмерно уважать его до конца жизни.

Но я уже начал общаться с Юрием [Яковлевым] где-то за неделю до появления новостей о возвращении Крылова. Я получил сообщение, что он хочет видеть меня в «Куньлуне». Буду откровенен с вами, мне пришлось принять очень тяжёлое решение. Однажды я сказал нет «Монреалю», и это было самое трудное решение в моей жизни. А это решение было вторым по тяжести. Потому что Крылов всегда хорошо ко мне относился.

Мне пришлось сесть и подумать: «Локомотив» или «Шанхай» – или «Куньлунь», кому как угодно. Но решающими факторами для меня стали Брэд Маккриммон и защита чемпионского титула.

Когда разговаривал с Сергеем Белых, то сказал ему, что моё возвращение будет краткосрочным. Я не стал играть в игры с Яковлевым и сказал ему то же самое – мне скоро будет 65, у меня есть дела, семья, внуки, и я здоров, мне хочется получать удовольствие от жизни.

Но это был особенный вызов для меня. Мне пришлось совершить очень тяжёлый звонок Сергею Белых. Я сказал ему: «Спасибо большое (сказал по-русски), но думаю, что я подходящий человек для «Локомотива» и неподходящий – для «Шанхая». Потому что я знаю, что Крылов построит там мощную команду. Однако это может занять время. А у меня нет этого времени.

– Получается, это может быть ваш последний год в качестве тренера?

– Мы с Юрием хорошо поняли друг друга, быстро выстроили взаимодействие. Когда я общался с ним, у меня сложилось впечатление, будто знаем друг друга много лет. И это только после разговоров по телефону. Сказал ему: «Юрий, я не готов приходить сюда на долгий срок». По тем причинам, которые уже озвучил – я хочу наслаждаться жизнью. Я люблю хоккей, буду заниматься им до конца своей жизни, это точно.

Сказал Юрию, что у «Локомотива» есть очень хороший вызов для меня, а он поделился со мной ожиданиями от моей работы – в первую очередь это защита чемпионского титула. Опять же, на одной чаше весов Брэд Маккриммон и защита титула, а на другой – «Шанхай» и долгосрочный проект. Оба предложения были хорошими. И я рад, что «Шанхай» заполучил хорошего тренера в лице Жерара Галлана.

«Если бы я поехал тренировать в НХЛ, то взял бы Рябыкина и Звягина с собой»

– Символично ли, что вы приняли команду после Игоря Никитина, с которым дважды встречались в финале Кубка Гагарина?

– (Смеётся.) Да уж. Пожалуй, Игорь – тот российский тренер, которого я знаю больше остальных, поскольку мы проводили много времени вместе на Матчах звёзд. Когда он взял в свой штаб Антона Курьянова в прошлом сезоне, то написал мне, чтобы спросить кое-что. Я дважды играл в финале Кубка Гагарина, и оба раза это было против Игоря. Думаю, между нами есть очень большое взаимное уважение.

Боб Хартли и Игорь Никитин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Впервые за долгое время с вами не будет в штабе Жака Клутье. Не смущает, что в вашем штабе не будет ваших соотечественников и бывших нападающих?

– Нет. Мне больше нравится видеть у себя в штабе защитников и вратарей, потому что считаю, что мы лучше видим игру. Я ведь сам бывший вратарь. При этом неважно, был ты нападающим, защитником или же вратарём – нужно уметь понимать игру и доводить это понимание до игроков. Многие великие хоккеисты пытались тренировать, но не смогли, потому что для них происходящее на льду было настолько естественным, что они не могли это правильно доносить до игроков.

Я был тренером Жака в тренировочном лагере «Квебек Нордикс» в первый год своей работы, а он был третьим вратарём команды. Мы часто общались с ним и довольно быстро стали близкими друзьями. Тогда он сказал мне, что собирается завершить карьеру, а я ответил: «Может быть, я позвоню тебе следующим летом».

Когда я узнал, что он завершил карьеру, то действительно позвонил ему и сказал нашему генеральному менеджеру: «Думаю, могу сделать из Жака хорошего тренера». Мы выстроили с ним очень хорошую связь. Перед тем как начать работать вместе в одном штабе, необходимо наладить взаимодействие на личностном уровне, разделять одни и те же ценности.

Жак был очень хорош. Мои команды завоевали семь чемпионских титулов. Четыре из них были без Жака, три – с ним. В этот раз он не смог приехать, но это нормально. Мне очень повезло, что Дима [Рябыкин] и Сергей [Звягин] были доступны. Они провели со мной четыре года в «Авангарде», очень хорошо помогали мне привыкнуть к России и местному хоккею. Они отличные тренеры. Если бы поехал тренировать в НХЛ, я бы взял их с собой.

«Ковальчук был моим малышом в «Атланте». А Радулов – он питбуль!»

— Можно ли сравнить ваши взаимоотношения с Александром Радуловым и его роль в «Локомотиве» с тем, что у вас было с Ильёй Ковальчуком в «Авангарде»?

– Кови был моим малышом в «Атланте» (улыбается). Мы постоянно общались. Он был тем, кто убедил меня возглавить «Авангард». Он первым позвонил мне. Прекрасно помню – я был в Копенгагене, мы обыграли Германию, было уже за полночь. Я уезжал с арены и увидел звонок от Кови. От Кови! После полуночи (смеётся)!

«Боб, «Авангард» хочет, чтобы вы стали их тренером». Я «нет-нет-нет», а он «да-да-да» (сказал, смеясь, по-русски). Начал зазывать меня в Россию, и всё в таком духе. Он был кем-то вроде моего агента!

Потом я поговорил с ним в первой половине сезона и сказал: «Кови, ты должен снова выйти на лёд. У нас собирается команда, которая может выиграть Кубок Гагарина. Есть много хороших команд, но у нас большие шансы и ты можешь помочь нам». Он согласился.

Насчёт Радулова: меня смешит, когда чуть ли не каждый журналист задаётся вопросом – а не монстр ли он?

– Разве нет? В хорошем смысле, конечно же.

– Нет. Он питбуль! Мне нравятся игроки с такой энергетикой. Я лучше постараюсь немного успокоить игрока, чем буду регулярно давать ему пинки под зад, чтобы он начал двигаться. Радулов – искра, которая даёт жизнь команде. Я обожаю это. Моя цель на этот сезон – постараться вывести Сурина на такой же уровень. Радулов становится старше, а у Сурина есть потенциал стать новым Радуловым. Мы часто шутим вместе с Радуловым, и я даже как-то сказал ему: «Каждый журналист боится тебя!» Мне нравятся эмоции.

Александр Радулов Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

– Говоря о Сурине – уже видите, как можете помочь ему выйти на этот уровень?

– Он должен повзрослеть. Он ещё молодой мальчик. Я сказал ему – как когда-то говорил Чистякову, Грицюку, Чинахову, Костину, Михееву – «ты должен понять, как играют профессионалы». Нельзя перейти с юниорского уровня на профессиональный по щелчку пальца, сразу понять всё. Это совершенно другой образ жизни – как на льду, так и за его пределами. Это процесс. У нас есть много опытных игроков, но в то же время и наш тренерский штаб тоже должен выполнять свою работу.

– В «Авангарде» вы в своё время взяли многие процессы под свой контроль, выстроили целую культуру. В «Локомотиве» тоже собираетесь вникать во всё?

– Это разные ситуации. До моего назначения в «Авангард» клуб уволил многих тренеров – бум-бум-бум-бум-бум. Когда я приехал в Омск, команде была необходима перезагрузка. Также в клуб пришёл Александр Крылов, который привнёс много свежих идей. Мы перевернули всё, но Александр не был с командой постоянно. Я же понимал, что он хочет, и мы осуществляли всё это как команда. На протяжении своей карьеры я окружал себя хорошими людьми.

А теперь я пришёл в «Локомотив», у которого уже есть такая структура, структура совершенства. Они завоевали Кубок Гагарина, были конкурентоспособны на протяжении многих последних лет. У «Локомотива», пожалуй, лучшая академия в России. Взгляните, как много воспитанников клуба играет в больших командах – это впечатляет, к этому клубу есть огромное уважение. Для меня было легко прийти сюда и, во-первых, сохранить существующий порядок вещей, а во-вторых, восполнить пробелы благодаря приглашению Димы и Сергея. И я очень комфортно себя чувствую в таких условиях.