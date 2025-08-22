Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Генерального директора ХК Сочи Игоря Григоренко дисквалифицировали на четыре года, что произошло

ИИХФ выписала четырёхлетний бан Григоренко! Теперь «Сочи» останется без гендиректора?
Егор Торишный
Дисквалифиция Игоря Григоренко
Аудио-версия:
Комментарии
Нынешнее межсезонье КХЛ войдёт в историю как самое безумное.

Чего только не случалось в нынешнее межсезонье: от поступающих новостей можно сбиться со счёта. Но, оказывается, конца и края всему этому не видно. Сегодня в «Советском спорте» со ссылкой на источник вышла ещё одна ошеломляющая новость.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении генерального директора ХК «Сочи», обладателя Кубка Гагарина – 2011 Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года.

Сообщается, что решение по Григоренко было принято на основании так называемой «базы LIMS», где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

В марте 2025 года бывший хоккеист получил уведомление от Федерации хоккея России (ФХР) о положительной допинг-пробе в базе LIMS (проба датировалась 2015 годом, запрещённое вещество не называлось). После оглашения этой информации он покинул пост советника генерального директора ХК «Лада» по развитию.

Напомним, Игорь Григоренко был назначен на пост генерального директора ХК «Сочи» 1 июля 2025 года. В самом южном клубе России вообще произошло много непонятных вещей. Например, с поста главного тренера убрали Вячеслава Козлова, специально покинувшего московское «Динамо» ради возможности поработать на более высокой должности.

Игорь Григоренко

Игорь Григоренко

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Ушли из сочинского клуба менеджеры Воропаев и Бадюков, за селекцию назначили ответственными Григоренко и Покотило. На должность главного тренера был назначен Владимир Крикунов.

Но, видимо, теперь управленческая карьера Григоренко может пошатнуться. Хотя сразу вспоминается история с вратарём Иваном Федотовым, которому бан от ИИХФ не помешал продолжить профессиональную карьеру в КХЛ, а в НХЛ на все решения Международной федерации хоккея вообще плюют с высокой колокольни и не подчиняются им.

Как увольняли Вячеслава Козлова:
Что вообще происходит в КХЛ? В «Сочи» уволили нового тренера, не дав сыграть ему ни матча!
Что вообще происходит в КХЛ? В «Сочи» уволили нового тренера, не дав сыграть ему ни матча!

По идее, аналогичным образом нужно себя вести и Континентальной лиге, особенно на фоне постоянного недопуска наших сборных до международных турниров. Тем более что КХЛ сейчас тоже стала независимой и самостоятельной организацией.

Что ж, посмотрим, чем в итоге завершится вся эта история и какой будет реакция у ответственных и заинтересованных лиц.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android