ИИХФ выписала четырёхлетний бан Григоренко! Теперь «Сочи» останется без гендиректора?

Чего только не случалось в нынешнее межсезонье: от поступающих новостей можно сбиться со счёта. Но, оказывается, конца и края всему этому не видно. Сегодня в «Советском спорте» со ссылкой на источник вышла ещё одна ошеломляющая новость.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении генерального директора ХК «Сочи», обладателя Кубка Гагарина – 2011 Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года.

Сообщается, что решение по Григоренко было принято на основании так называемой «базы LIMS», где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

В марте 2025 года бывший хоккеист получил уведомление от Федерации хоккея России (ФХР) о положительной допинг-пробе в базе LIMS (проба датировалась 2015 годом, запрещённое вещество не называлось). После оглашения этой информации он покинул пост советника генерального директора ХК «Лада» по развитию.

Напомним, Игорь Григоренко был назначен на пост генерального директора ХК «Сочи» 1 июля 2025 года. В самом южном клубе России вообще произошло много непонятных вещей. Например, с поста главного тренера убрали Вячеслава Козлова, специально покинувшего московское «Динамо» ради возможности поработать на более высокой должности.

Игорь Григоренко Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Ушли из сочинского клуба менеджеры Воропаев и Бадюков, за селекцию назначили ответственными Григоренко и Покотило. На должность главного тренера был назначен Владимир Крикунов.

Но, видимо, теперь управленческая карьера Григоренко может пошатнуться. Хотя сразу вспоминается история с вратарём Иваном Федотовым, которому бан от ИИХФ не помешал продолжить профессиональную карьеру в КХЛ, а в НХЛ на все решения Международной федерации хоккея вообще плюют с высокой колокольни и не подчиняются им.

По идее, аналогичным образом нужно себя вести и Континентальной лиге, особенно на фоне постоянного недопуска наших сборных до международных турниров. Тем более что КХЛ сейчас тоже стала независимой и самостоятельной организацией.

Что ж, посмотрим, чем в итоге завершится вся эта история и какой будет реакция у ответственных и заинтересованных лиц.