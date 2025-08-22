Во время торжественной церемонии нападающему вручили золотую клюшку, а Александр наградил бело-голубых бронзовыми медалями.

Овечкин — официально живая легенда! «Динамо» подняло стяг в его честь под своды арены

Александр Овечкин уже давно стал легендой, ещё даже до момента, когда побил рекорд Уэйна Гретцки. В России уж точно.

Однако родной стране пришлось немного подождать, прежде чем получить возможность лично провести церемонию чествования капитана «Вашингтона». А когда Ови вернулся в Россию, тут уж разгулялись по полной. И официально увековечили Александра как живую легенду.

Первое крупное чествование состоялось перед «Матчем года». Тогда в честь Александра устроили эффектное продолжительное шоу — и сам нападающий, кажется, остался доволен.

Парад празднования продолжился и после — уже за пределами хоккейной площадки. Однако ощущалось, что не хватает одной очень важной церемонии — от родного клуба.

В московском «Динамо» это поняли и решили исправиться. Овечкину устроили потрясающую церемонию перед товарищеским матчем с «Ак Барсом».

Сначала на кубе «ВТБ Арены» показали видеоролик, посвящённый легенде клуба — от моментов, где Александр, ещё совсем молодой, гоняет по льду в бело-голубом джерси, до рекордного гола в НХЛ.

Затем на лёд вышел сам Ови. Вместе с ним — председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин и генеральный директор Сергей Сушко. Слово взял Воронин.

«Уважаемые друзья, уважаемые болельщики! Хоккейный клуб «Динамо» Москва, конечно же, приветствует Александра Михайловича в стенах стадиона. Сегодня мы представляем команду. Мы ему очень благодарны за то, что он нашёл время и возможность. За то, что он сделал в прошлом году, за то, что он делает всю свою жизнь, — хоккейный клуб, болельщики «Динамо» ему искренне благодарны. Мы поздравляем его с тем достижением, которого он добился в прошлом сезоне, и от хоккейного клуба вручаем ему клюшку, чтобы с ней он дошёл до тысячи голов», — сказал Воронин.

Затем на лёд вынесли… золотую клюшку! Именно таким образом «Динамо» решило поздравить своего звёздного воспитанника с рекордом по количеству голов в НХЛ.

Александр Овечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Овечкину торжественно вручили клюшку, после чего хоккеист захлопнул кейс с ней — чтобы такой ценный подарок не пострадал.

На этом церемония не завершилась.

После громогласной речи диктора арены на льду появились работники клуба с полотном. Как оказалось, именно 22 августа 2025 года станет особенным днём в истории московского «Динамо». Под своды стадиона подняли именной стяг в честь Овечкина и его рекорда! На полотне изображены сам Александр, его имя, подпись и золотые цифры, вошедшие в историю хоккею — 895.

Александр Овечкин вручает медали игрокам ХК «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Церемония завершилась сменой действующих лиц. Ови доверили важную миссию — вручить хоккеистам и тренерам «Динамо» бронзовые медали прошлого сезона КХЛ! Капитан «Вашингтона» ответственно подошёл к своей задаче и каждому надел на шею по медали, попутно пожимая руки и фотографируясь с призёрами.

В конце хоккеисты, тренеры и сам Овечкин сделали общую фотографию.

Церемония чествования Александра Овечкина Фото: ХК «Динамо»

Только после этого начался сам матч.

Руководство бело-голубых решило объединить несколько важных моментов в истории клуба, и этот выбор себя полностью оправдал. Болельщики надолго запомнят этот день. Да и не только болельщики — сами хоккеисты тоже.

А Ови со спокойной душой сможет отправиться обратно в Америку, чтобы продолжить погоню за другим, не менее великим рекордом Уэйна Гретцки.

