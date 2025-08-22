В КХЛ появился ещё один легионер, «Динамо» устроило церемонию чествования Овечкину, но проиграло «Ак Барсу».

Кубок мира будет без ИИХФ, Галлан провёл первую тренировку в «Шанхае». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 августа 2025 года.

Стали известны подробности ближайшей сделки «Локомотива» и «Ак Барса» по Денисенко

«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 45 млн рублей и отдаст своего проспекта форварда Андрея Пустового за права на 25-летнего нападающего Григория Денисенко. Об этом стало известно «Чемпионату».

Отмечается, что «Ак Барс» подпишет двухлетний контракт с Григорием. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».

В прошлом сезоне 16-летний Пустовой играл в МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «+5».

ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Григоренко до 2029 года — источник

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении генерального директора ХК «Сочи», обладателя Кубка Гагарина – 2011 Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что решение по Григоренко было принято на основании так называемой «базы LIMS», где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

В марте 2025 года бывший хоккеист получил уведомление от Федерации хоккея России (ФХР) о положительной допинг-пробе в базе LIMS (проба датировалась 2015 годом, запрещённое вещество не называлось). После оглашения этой информации он покинул пост советника генерального директора ХК «Лада» по развитию.

Игорь Григоренко был назначен на пост генерального директора ХК «Сочи» 1 июля 2025 года.

Хартли подробно объяснил, почему дважды отказался вернуться в «Авангард»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подробно объяснил, почему дважды отказался вернуться в «Авангард».

— «Авангард» в Омске вы так и не тренировали, хотя клуб звал вас обратно несколько раз. Почему отвечали отказом?

– Когда я подписал свой второй контракт с «Авангардом» на два года, то, вероятно, уже за полтора года до его окончания знал, что уеду. Я владею участком земли в Канаде и на тот момент уже построил дом с 34 апартаментами там. У меня были бизнес-партнёры и план построить ещё одно такое здание.

Поэтому я сказал Крылову, что люблю хоккей, Омск и всё здесь… Вдобавок ко всему меня пригласили принять участие в разработке дизайна новых раздевалок, тренерского офиса, медицинских помещений новой арены. А мы с Максимом Канарейкиным (экс-директором по сопровождению хоккейных команд «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») также встретились с архитекторами арены, чтобы они поделились своим мнением о нашей игре.

Когда Александр Крылов попросил меня принять участие в разработке дизайна, для меня это было честью. Но мне нужно было уехать, поскольку я дал слово своим партнёрам по бизнесу. Тогда мне было 62 года, я не молодой [по-русски].

Мы выполнили свой первый бизнес-план, а затем Александр Дюков и Александр Крылов позвонили мне и пригласили вернуться уже в следующем сезоне после моего ухода, когда у «Авангарда» был долгий старт на выезде. Но я находился в процессе постройки следующих апартаментов, поэтому не мог уехать.

А в прошлом году, когда мне снова позвонил Дюков, я не смог приехать, потому что у меня болела жена. Не мог покинуть свою семью в такой момент. Вместо этого я дал руководителям клуба имя Ги Буше, потому что мне хотелось хоть как-нибудь помочь «Авангарду». Апартаменты к тому моменту уже были построены, я мог бы вернуться, однако я не мог оставить больную жену. Сейчас с ней уже всё в порядке.

Другие команды из КХЛ тоже предлагали работу в это время, но я отвечал отказом, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Экс-форвард «Айлендерс» Майкл Дэл Колл пополнил состав минского «Динамо»

29-летний форвард Майкл Дэл Колл подписал контракт на два сезона с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Предыдущие три сезона канадский нападающий провёл в Европе. В сезоне-2022/2023 – за финский ТПС, 36 матчей, 19 (4+15) очков. Затем два года играл в немецком «Изерлон Рустерс», в сезоне-2023/2024 – 50 игр, 45 (16+29) очков, в сезоне-2024/2025 – 47 матчей, 38 (13+25) очков.

В 2014 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под пятым общим номером «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ за клуб провёл 116 матчей, где записал на свой счёт 21 (8+13) очко. В АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» сыграл 200 матчей, записал в свой актив 125 (51+74) очков.

Московское «Динамо» подняло стяг в честь Александра Овечкина под своды арены

Стяг в честь нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина торжественно подняли под своды домашней арены московского «Динамо». Сегодня, 22 августа, бело-голубые проводят чествование хоккеиста перед матчем с казанским «Ак Барсом».

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.

«Северсталь» одержала вторую подряд победу на Кубке Блинова, обыграв «Нефтехимик»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между череповецкой «Северсталью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Северстали».

Заброшенными шайбами в составе череповецкой команды отметились Данил Аймурзин, Николай Чебыкин и Михаил Ильин. За «Нефтехимик» голы забили Булат Шафигуллин и Артём Сериков.

Ранее «Северсталь» в рамках турнира одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1. «Нефтехимик» ранее проиграл омскому «Авангарду» (3:6).

В следующем матче на турнире «Северсталь» сразится с новосибирской «Сибирью» 23 августа. «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 24 августа.

Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, одержали гости со счётом 3:1.

На 21-й минуте Александр Барабанов с передач Артёма Галимова и Кирилла Семёнова вывел казанцев вперёд. На 25-й минуте Брэндон Биро удвоил преимущество гостей. Ему ассистировали Алексей Пустозёров и Дмитрий Яшкин. На 37-й минуте Кирилл Адамчук с передач Джордана Уила и Дилана Сикуры отыграл одну шайбу «Динамо». На 48-й минуте Митчелл Миллер забил третий гол в ворота бело-голубых с передач Брэндона Биро и Алексея Пустозёрова.

Отметим, что перед матчем прошло чествование нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

НХЛ планирует организовать Кубок мира 2028 года без участия ИИХФ — Дрегер

Национальная хоккейная лига планирует организовать Кубок мира 2028 года без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ). Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в социальной сети X.

По информации источника, лига уведомила ИИХФ о намерении сотрудничать напрямую с каждой национальной федерацией при планировании турнира.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто. В соревнованиях принимали участие команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Победителем стала команда Канады, россияне дошли до полуфинала. Ранее соревнования проводились в 1996 и 2004 годах.

Напомним, с февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ по политическим причинам.

Галлан провёл первую тренировку «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арене»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан провёл первую тренировку команды на льду «СКА Арены», сообщает пресс-служба китайского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале ХК «Шанхай Дрэгонс».

Напомним, Жерар Галлан возглавил «Шанхай Дрэгонс» 13 августа 2025 года. Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В Национальной хоккенйой лиге Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 встречах регулярного чемпионата НХЛ.