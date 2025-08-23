ИИХФ в напряжении. Как будет выглядеть Кубок мира — 2028?

После триумфального по охватам и откликам Кубка четырёх наций, финал которого по цифрам превзошёл решающие игры Кубка Стэнли, всерьёз начали ходить разговоры о проведении полноценного Кубка мира. Напомним, последний подобный турнир прошёл в 2016 году – Канада тогда в двухматчевом противостоянии переиграла сборную Европы.

«Международные соревнования среди лучших хоккеистов крайне важны для наших игроков — представлять свои страны на льду заложено у них в ДНК, и фанаты хоккея это ценят. Кубок мира — ключевой шаг в нашей совместной приверженности международному хоккею», — в феврале заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, анонсировав Кубок мира в 2028 году.

Сборная Канады на Турнире четырёх наций Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Тогда же было заявлено, что возродившийся турнир будет отличаться по формату от соревнования, проводившегося в 2016 году. В первую очередь тем, что в Кубке мира — 2028 сыграют только национальные команды, без комбинированных сборных, таких как сборная Европы и команда молодых звёзд Северной Америки.

Пару дней назад Дэвид Паньотта на своей странице в социальных сетях заявил, что НХЛ рассчитывает на то, что в соревновании примут участие восемь команд.

По информации источника, матчи пройдут в одном европейском городе и одном – североамериканском. Полуфиналы и финал состоятся в Северной Америке.

НХЛ как лига достаточно самостоятельная захотела организовать турнир без помощи ИИХФ, чем очень недоволен остался президент международной федерации Люк Тардиф.

«Нам потребовалось два года встреч, чтобы заставить игроков НХЛ приехать на Олимпиаду. Вся эта тяжёлая работа того стоила, и мы с этим разобрались, что здорово для игры и для болельщиков. Но проведение Кубка мира в феврале в Европе, за три месяца до чемпионата мира, для нас большая проблема. Февраль — это жизненно важное время для продажи билетов на чемпионат мира, а для болельщиков альтернативный турнир означает, что Кубок мира НХЛ представляет собой серьёзного конкурента. У нас есть маркетинговый партнёр для чемпионата мира, и наш контракт с ним действует до 2034 года. Мы не готовы участвовать в турнире, который напрямую конкурирует с чемпионатом мира.

Поэтому мы предложили два варианта. Мы сказали: хорошо, проведём турнир в феврале, однако только в Северной Америке, или проведём турнир в Европе, но в сентябре. НХЛ не понравилось ни одно из этих предложений, поэтому теперь мы должны попытаться найти общий язык с нашими маркетинговыми партнёрами и с НХЛ», — цитирует Тардифа сайт ИИХФ.

Ясно, что обе стороны будут продвигать свои интересы – НХЛ способна самостоятельно устроить необходимый ей турнир без ненужного посредника, а ИИХФ опасается за собственный турнир, который с таким грозным конкурентом окончательно превратится в соревнования на задворках. Только позиции у НХЛ с чистого листа кажутся гораздо сильнее.

«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге выступают отличные российские игроки.

Как сказал Марти Уолш, в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях.

Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», — сказал Гэри Беттмэн в феврале, комментируя возможное участие сборной России на турнире.

Сборная России по хоккею Фото: Martin Rose/Getty Images

Здесь ситуация остаётся прежней – если политическая ситуация не изменится, на положительное решение можно не надеяться, если же наоборот, то Россию быстро вернут назад, так как проводить турнир без одной из ведущих команд никто не хочет.

Каким может быть потенциальный состав участников?

При условии, что участвует сборная России, всё просто. Будут участвовать, помимо нашей команды, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия. Если нашу сборную не допустят, то наверняка это место займёт Словакия.