Хоккей Статьи

Скандал в финском хоккее — звёздные игроки НХЛ пытаются откосить от обязательной службы в армии

Скандал в финском хоккее — игроки НХЛ косят от армии. Рантанену грозит штраф $ 100 тыс.
Елена Кузнецова
Скандал в финском хоккее — игроки косят от армии
Аудио-версия:
В обсуждение включились и политики — намекают на то, что лавочку с «откосами» пора прикрыть.

В Финляндии разгорается скандал вокруг Микко Рантанена. Оказывается, он вовремя не явился для прохождения обязательной воинской службы, и теперь ему грозит внушительный штраф.

Ситуация тянется уже давно – суперзвезде НХЛ было предписано явиться в Гвардейский егерский полк ещё в апреле 2024 года. Но он там не появился, а попросил об отсрочке. И ему её очень быстро предоставили, однако его запрос был оформлен на день позже дедлайна. Теперь прокурор всё равно считает его виновным в неявке и требует наказать хоккеиста штрафом в виде его заработка за 10-15 дней.

В прошлом сезоне годовая зарплата Микко составляла $ 9,5 млн – если отталкиваться от этой суммы, то ему грозит штраф в $ 260-400 тыс. Издание Ilta Sanomat считает иначе – берёт средний заработок за этот и прошлый сезон и сначала вычитает налоги. Таким образом, по их прикидкам, штраф потянет на $ 100 тыс. – гораздо меньше, но тоже немаленькая сумма.

Надо отметить, что в апреле 2024-го у Рантанена были другие дела – до конца мая он был занят игрой в плей-офф НХЛ. И в этом году – тоже, но тем не менее в Финляндии мужчины обязаны отслужить не менее шести месяцев в промежутке с 18 до 28 лет.

Служба в армии – вполне обычное дело для игроков НХЛ. В европейских странах она длится недолго, игроки преимущественно проходят её в межсезонье – так делал, например, защитник «Юты» Олли Мяяття или капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир.

Другие – получают освобождение, например, соотечественник Рантанена Каапо Какко не пошёл служить из-за диабета, а Роопе Хинцу выписали «белый билет» по причине серьёзной травмы, полученной в плей-офф. Рантанену осенью исполнится 29 – и этим летом он, по словам адвоката, явился в армию и после медосмотра был признан непригодным по состоянию здоровья. Самыми распространёнными основаниями для признания непригодным к срочной службе в Министерстве обороны Финляндии называют психические заболевания, поведенческие расстройства, а также заболевания эндокринной и метаболической систем. Однако из-за разгоревшегося сейчас скандала в Финляндии эту лазейку для профессиональных спортсменов могут и прикрыть.

«То, что игроки НХЛ признаются непригодными к службе, — это только вершина айсберга, которая многое говорит о том, как легко получить такую категорию. Но если ты физически и ментально годен на то, чтобы играть в самой требовательной лиге мира, сложно представить, какие могут быть основания для того, чтобы тебя признали непригодным к службе», — считает депутат Хенрик Вуорнос.

