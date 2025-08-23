Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее 23 августа 2025 года, трансферные новости КХЛ, переходы КХЛ, НХЛ

Фетисов раскритиковал «Детройт», Голдобин подписал контракт со СКА. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные новости в хоккее 23 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Флорида» начнёт сезон без лидера, «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» Хартли.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 23 августа.

Фетисов раскритиковал «Детройт» за позицию по ставшему инвалидом Константинову

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии экс-защитника «Детройт Ред Уингз» Владимира Константинова и раскритиковал «красные крылья» за их позицию в отношении бывшего игрока обороны.

13 июня 1997 года Фетисов, Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с праздничного мероприятия, посвящённого победе «Детройта» в Кубке Стэнли. Водитель лимузина не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажиры пострадали, Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и впоследствии были прикованы к инвалидному креслу. В 2008 году Федеральный суд в Детройте отказался удовлетворить иск, поданный от лица Константинова и Мнацаканова, которые добивались выплаты им компенсации за травмы, полученные в результате автомобильной аварии.

«К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно. Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов. Володя живёт в специальном учреждении, за ним организован постоянный присмотр. Семья его живёт в другом месте, с самим Володей постоянно сидят две нянечки, которые опекают его. Они для него – новые члены семьи.

Меня бесит в очередной раз позиция «Детройт Ред Уингз» и их владельцев в отношении Володи, ведь они не дали выиграть суд по страховке, семьи ничего не получили. Хотя в той ситуации были все признаки нарушения закона, водителем была превышена скорость. Водитель — наркоман польского происхождения по фамилии Гнида, он нас «внёс» в дерево. Клуб сделал всё, чтобы мы не выиграли суд, хотя семьи, потерявшие кормильцев, должны были получить большую компенсацию. Я общался с руководителем «Детройта», говорил ему, что он был неправ в отношении того, что они сделали с Володей. Там это понимают, но, к сожалению, ничего не меняется», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Николай Голдобин подписал трёхлетний контракт со СКА

СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028. Напомним, ранее СКА забрал хоккеиста из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 встречах.

Николай — воспитанник хоккейной школы «Белые медведи». В 16 лет переехал в Северную Америку, выступал за «Сарнию Стинг» (OHL). На драфте НХЛ — 2014 был выбран в первом раунде командой «Сан-Хосе Шаркс», сезон-2014/2015 провёл в аренде в финском ХИФК, затем играл за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и основную команду «акул». По ходу сезона-2016/2017 был обменян в «Ванкувер Кэнакс», выступал за главную команду и за фарм-клуб канадцев — «Ютика Кометс». В НХЛ провёл 125 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

Мэттью Ткачук перенёс операцию и пропустит начало сезона НХЛ

Инсайдер Дэвид Паньотта заявил, что форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук перенёс операцию и пропустит начало сезона НХЛ.

«Могу подтвердить, что Мэттью Ткачук перенёс операцию несколько недель назад и пропустит начало сезона. Сроки [возвращения] неясны, но он может выбыть из строя где-то до января», — написал Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 НХЛ Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач.

«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Авангарда».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

Заброшенными шайбами отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. «Локомотив» проиграл «Северстали» со счётом 0:2 и победил «Сибирь» — 4:1.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».

Джованни Фьоре подпишет однолетний контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Джованни Фьоре подпишет однолетний контракт с «Авангардом». В ближайшее время об этом объявят официально.

В ходе прошлого сезона 29-летний Фьоре перешёл в «Авангард» из «Адмирала» и провёл за омский клуб 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в 13 встречах. Всего в КХЛ Фьоре провёл 138 игр, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 34 пасами.

На драфте НХЛ Джованни не выбирался. В 2017 году подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Анахайм Дакс». Также он играл в фарм-клубе «уток». Затем был обменян в «Аризона Койотс» на Тревора Мёрфи. Выступал за фарм-клуб «койотов». В конце 2020 года подписал контракт с немецким клубом «Айсберен Берлин» до конца сезона-2020/2021 и набрал 36 (21+15) очков.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android