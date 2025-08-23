Фетисов раскритиковал «Детройт», Голдобин подписал контракт со СКА. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 23 августа.

Фетисов раскритиковал «Детройт» за позицию по ставшему инвалидом Константинову

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о состоянии экс-защитника «Детройт Ред Уингз» Владимира Константинова и раскритиковал «красные крылья» за их позицию в отношении бывшего игрока обороны.

13 июня 1997 года Фетисов, Константинов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с праздничного мероприятия, посвящённого победе «Детройта» в Кубке Стэнли. Водитель лимузина не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажиры пострадали, Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и впоследствии были прикованы к инвалидному креслу. В 2008 году Федеральный суд в Детройте отказался удовлетворить иск, поданный от лица Константинова и Мнацаканова, которые добивались выплаты им компенсации за травмы, полученные в результате автомобильной аварии.

«К сожалению, Володя не имеет возможности коммуницировать. Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует. С ним общаться очень сложно. Меня в Америку не пускают уже семь лет, поэтому о его состоянии я узнаю, можно сказать, со слухов. Володя живёт в специальном учреждении, за ним организован постоянный присмотр. Семья его живёт в другом месте, с самим Володей постоянно сидят две нянечки, которые опекают его. Они для него – новые члены семьи.

Меня бесит в очередной раз позиция «Детройт Ред Уингз» и их владельцев в отношении Володи, ведь они не дали выиграть суд по страховке, семьи ничего не получили. Хотя в той ситуации были все признаки нарушения закона, водителем была превышена скорость. Водитель — наркоман польского происхождения по фамилии Гнида, он нас «внёс» в дерево. Клуб сделал всё, чтобы мы не выиграли суд, хотя семьи, потерявшие кормильцев, должны были получить большую компенсацию. Я общался с руководителем «Детройта», говорил ему, что он был неправ в отношении того, что они сделали с Володей. Там это понимают, но, к сожалению, ничего не меняется», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

Николай Голдобин подписал трёхлетний контракт со СКА

СКА официально объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/2028. Напомним, ранее СКА забрал хоккеиста из списка отказов, куда его поместил «Спартак».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за красно-белых 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026. Всего в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и в Кубке Гагарина Голдобин набрал 277 (120+157) очков в 339 встречах.

Николай — воспитанник хоккейной школы «Белые медведи». В 16 лет переехал в Северную Америку, выступал за «Сарнию Стинг» (OHL). На драфте НХЛ — 2014 был выбран в первом раунде командой «Сан-Хосе Шаркс», сезон-2014/2015 провёл в аренде в финском ХИФК, затем играл за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и основную команду «акул». По ходу сезона-2016/2017 был обменян в «Ванкувер Кэнакс», выступал за главную команду и за фарм-клуб канадцев — «Ютика Кометс». В НХЛ провёл 125 матчей и набрал 46 (19+27) очков.

Мэттью Ткачук перенёс операцию и пропустит начало сезона НХЛ

Инсайдер Дэвид Паньотта заявил, что форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук перенёс операцию и пропустит начало сезона НХЛ.

«Могу подтвердить, что Мэттью Ткачук перенёс операцию несколько недель назад и пропустит начало сезона. Сроки [возвращения] неясны, но он может выбыть из строя где-то до января», — написал Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на финише регулярного сезона-2024/2025 НХЛ Мэттью Ткачук пропустил 25 заключительных матчей из-за травмы нижней части тела. В плей-офф 27-летний форвард сыграл все 23 встречи, забросил восемь шайб и сделал 15 результативных передач.

«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Авангарда».

Заброшенными шайбами отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. «Локомотив» проиграл «Северстали» со счётом 0:2 и победил «Сибирь» — 4:1.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».

Джованни Фьоре подпишет однолетний контракт с «Авангардом»

Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Джованни Фьоре подпишет однолетний контракт с «Авангардом». В ближайшее время об этом объявят официально.

В ходе прошлого сезона 29-летний Фьоре перешёл в «Авангард» из «Адмирала» и провёл за омский клуб 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в 13 встречах. Всего в КХЛ Фьоре провёл 138 игр, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 34 пасами.

На драфте НХЛ Джованни не выбирался. В 2017 году подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Анахайм Дакс». Также он играл в фарм-клубе «уток». Затем был обменян в «Аризона Койотс» на Тревора Мёрфи. Выступал за фарм-клуб «койотов». В конце 2020 года подписал контракт с немецким клубом «Айсберен Берлин» до конца сезона-2020/2021 и набрал 36 (21+15) очков.