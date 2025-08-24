«Флорида» потеряла Ткачука на полгода. Отряд не заметит потери бойца?

Февраль месяц, сборная США играет финальный матч с канадцами, в котором уступила только в овертайме. Лидер «звёздно-полосатых» Мэттью Ткачук почти всю встречу просидел на скамейке, проведя на льду шесть минут, и не мог помочь команде. Причиной всему стала травма, полученная ещё в матче группового этапа с теми же канадцами. Тогда форвард на первых секундах игры схлестнулся с Брэндоном Хагелем, а после схватки неудачно приземлился на ногу.

Сообщалось, что полученное повреждение может помешать Мэттью появиться даже во встречах плей-офф, но боевой характер и «колдовство» врачей «Флориды» оказались сильнее обстоятельств – к первому матчу с «Тампой» Ткачук был в строю.

Однако отделаться от ощущения, что Мэттью очень сильно беспокоит травма, было нельзя – 19-й номер «пантер» на фоне самого же себя выглядел несколько блёкло. Правда, поднять Кубок Стэнли по окончании последней игры сезона это ему не помешало.

Как только пышные празднования «Флориды» сошли на нет, все начали обсуждать тему будущей операции Ткачука – жертвовать здоровьем необходимости больше не было.

«Могу подтвердить, что Мэттью Ткачук перенёс операцию несколько недель назад и пропустит начало сезона. Сроки [возвращения] неясны, но он может выбыть из строя где-то до января», — написал инсайдер НХЛ Паньотта на своей странице в социальной сети Х.

Как это скажется на «Флориде»? Отряд не заметит потери бойца?

Потеря лидера естественным образом бьёт по любой команде, однако «Флорида» прочувствует это не в таком масштабе. Во-первых, у «пантер» настолько боевой и укомплектованный состав, что потеря одного игрока (пусть и звезды) не откинет их куда-то на задворки. Во-вторых, «Пантерз» находятся в таком статусе, что могут не распылять все силы на регулярку – подтверждение этому мы увидели в концовке прошлого сезона, когда в марте команда Мориса смотрелась просто отвратительно, а уже в стартовом матче первого раунда плей-офф просто смяла «Тампу».

Мэттью Ткачук Фото: Michael Laughlin/AP/ТАСС

Кстати говоря, в помещении Ткачука в список травмированных есть и небольшой плюс – у «Флориды» освобождаются деньги под потолком зарплат, и теперь можно не задумываться о том, как обменять Эвана Родригеса в другой клуб, или кого выставить на драфт отказов.

Нельзя не исключить и то, что «Флорида» вряд ли будет торопиться с выводом Мэттью из списка травмированных. Тут надо и полностью восстановиться, и, возможно, облегчить работу Биллу Зито в дедлайн.

