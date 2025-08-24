Скидки
Что в Вашингтоне говорят об Овечкине, ожидания руководства от Овечкина в 40 лет, что ждёт Овечкина в новом сезоне НХЛ-2025/2026

«Что вообще происходит с ним в 40 лет?» Чего в «Вашингтоне» ожидают от Овечкина?
Владимир Лаевский
Чего в «Вашингтоне» ожидают от Овечкина?
Главный тренер и генеральный менеджер «Кэпиталз» прямо говорят, что думают о стареющей легенде клуба.

В новый сезон Александр Овечкин вступит уже в совершенно иной роли. Он поведёт за собой «Вашингтон» в статусе лучшего снайпера в истории НХЛ. Но, что ещё важнее, когда стартует последний по контракту сезон для форварда, ему будет уже 40.

Отсюда следует логичный вопрос: а чего ждать от Великой восьмёрки?

Многое будет зависеть от того, как тренерский штаб решит использовать седовласого старца. Всё-таки возраст должен брать своё, а у «Вашингтона» настаёт время, когда необходимо думать о будущем.

Так что же говорят об Овечкине в стане «Кэпиталз»?

Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери звучал довольно оптимистично, когда говорил об Алексе по завершении сезона-2024/2025.

«Невозможно сдержать то, что этот парень делает. Я не удивлюсь, если он снова начнёт следующий сезон с такого же темпа, и все будут спрашивать: «Что вообще происходит с ним в 40 лет?» А он уже будет забивать 900-й гол и больше. Я вообще ничего не исключаю, даже несмотря на возраст. Так что, как однажды сказал Террелл Оуэнс: «Готовьте попкорн», — рассказал Карбери.

В руководстве тоже осознают сложность будущего сезона как для команды, так и для её капитана, поэтому держат руку на пульсе. Уже после вылета «Вашингтона» из плей-офф-2025 генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик пообщался с Ови.

«После окончания сезона я немного поговорил с ним — он отлично осознаёт, на каком этапе своей карьеры находится и что ему исполнится 40. Мало кто вообще играет в этом возрасте, а уж тем более забивает столько голов. Думаю, у него и Карбери отличные отношения, они могут открыто и честно говорить друг с другом, и надеюсь, что у них будет взаимопонимание по поводу роли и игрового времени в будущем», — отметил Патрик.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Впрочем, в «Вашингтоне» осознают роль Овечкина для клуба, поэтому вполне могут устроить для него потрясающий последний сезон — если Александр всё-таки решит не продлевать контракт и завяжет с хоккеем как минимум в НХЛ. В этот потенциально заключительный сезон не только болельщики, но и руководство «Кэпс» будет просто радоваться, наблюдая за игрой лучшего голеадора в истории.

«Овечкин бросает вызов логике, времени и всему остальному. Поэтому я, честно говоря, не знаю, чего от него ожидать… Я буду просто с удовольствием наблюдать за ним и наслаждаться каждым его выходом в форме «Кэпс». Так что посмотрим, что он вытворит в новом сезоне», — отметил генменеджер «Вашингтона».

В минувшем сезоне Ови помогала запредельная мотивация. Александр забил 44 гола и суммарно набрал 73 очка, проведя всего 65 матчей. Что будет держать 40-летнего нападающего в форме после установления рекорда?

«У него есть ещё пара целей, которые он может достичь прямо сейчас, в начале сезона. Я уверен, что он о них думает. Будет интересно посмотреть, когда он их достигнет. Потом, думаю, он сосредоточится на чём-то большем. Овечкин прежде всего хочет побеждать и завоёвывать Кубок Стэнли. Думаю, именно это и мотивировало его в конце сезона, сразу после того, как он побил рекорд… и именно этого он хотел бы добиться и в новом сезоне — постараться собрать вокруг себя команду, способную бороться за Кубок», — объяснял Патрик.

Главный тренер солидарен с генменеджером, однако видит несколько иные причины для мотивации у Алекса.

«Я думаю, Овечкин был по-настоящему разочарован после серии с «Каролиной». Это было тяжёлое противостояние, особенно для наших лучших игроков, наших спецбригад большинства. Но Овечкина нетрудно мотивировать. Когда начинается игра, он: а) хочет одержать победу в этом матче; б) хочет забросить шайбу.

Только из-за того, что он побил рекорд, я не вижу, чтобы уровень его мотивации или решимость забивать и выигрывать матчи как-либо изменились», — отметил Карбери.

Если учитывать оптимизм, царящий в «Вашингтоне», нет сомнений, что на Овечкина будут рассчитывать и в грядущем сезоне. Вопрос тут больше в том, как именно его будут использовать и как часто станут выпускать на лёд.

Вероятнее всего, в нынешнем сезоне у нападающего будет рекордно низкое игровое время в карьере. Но это в целом ожидаемо. Последние сезоны оно и так стабильно падает. Так, по данным StatMuse, в сезоне-2022/2023 среднее игровое время Ови составило 20:12, через год — 19:13, а в минувшем сезоне и вовсе сократилось до 17:43. Тем не менее, даже несмотря на такое значительное падение, Александр умудрился наколотить 44 шайбы. Что это значит? В «Вашингтоне» знают, как использовать опытного форварда и максимизировать каждый момент его пребывания на льду.

А ещё — что ему нужно отдавать всё время в большинстве.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Не представляю даже на мгновение, что Овечкин может покинуть «Вашингтон». Он по-прежнему активен на льду… Его заслуги невозможно игнорировать. Это непревзойдённый лидер, и я абсолютно уверен, что он продолжит радовать нас своей игрой ещё много лет», — отметил нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон.

Официальный сайт НХЛ, кстати, также настроен крайне позитивно. Журналисты прикинули состав звеньев «столичных» в сезоне-2025/2026 и уверенно поставили Овечкина в первую тройку нападения.

Александр Овечкин — Дилан Строум — Энтони Бовиллье;
Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон;
Сонни Милано — Коннор Макмайкл — Райан Леонард;
Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Джастин Сурдиф.

Расмус Сандин — Джон Карлсон;
Джейкоб Чикран — Тревор ван Римсдайк;
Мартин Фехервари — Мэтт Рой.

Логан Томпсон (Чарли Линдгрен).

Будет интересно посмотреть, как всё выйдет на самом деле, однако не приходится сомневаться, что и в грядущем сезоне в «Вашингтоне» сделают всё, чтобы Ови забивал много и часто.

Больше эксклюзивов и мнений автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
