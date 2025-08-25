«Летом «Авангард» сделал всё, чтобы стать ближе к чемпионству». Интервью с помощником Буше

«Авангард» довольно-таки неожиданно начал свои предсезонные сборы в Санкт-Петербурге – с 9 по 16 августа «ястребы» тренировались в «Юбилейном». Но и на другие активности в Северной столице у омичей времени тоже хватало – так, например, время на общение со СМИ нашёл помощник Ги Буше Дэйв Барр.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата», состоявшемся 13 августа, 64-летний специалист прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба, подробно рассказал о совместной работе с главным тренером «Авангарда», а также вспомнил игру с Сергеем Фёдоровым и Жераром Галланом и сенсационный отъезд Ильи Ковальчука из «Нью-Джерси».

«Авангард» близок к выполнению своей цели»

– Насколько непривычно для вас начинать предсезонку в августе?

– У меня такое уже было два раза – когда я тренировал в Вене, мы тоже начинали в августе. Это ощущается по-другому, ведь ранее я 32 года начинал не в августе (смеётся). Раньше в качестве игрока и затем тренера обычно начинал предсезонку в начале сентября.

Это непривычно – приходится покидать семью и друзей в Северной Америке уже в середине лета, чтобы успеть вовремя приехать в Россию. Но мне всё нравится – работа с игроками, тренерами. Я люблю своё дело и с нетерпением ждал возвращения.

– «Авангард» проводит сборы в Санкт-Петербурге, до этого был в Москве – успели почувствовать интерес к команде за пределами Омска?

– Я был очень удивлён, когда на некоторых аренах в других городах наших болельщиков было больше, чем у домашних команд. По крайней мере, так казалось. Когда играли с «Куньлунем», наших болельщиков точно было больше. Это невероятное чувство. У нас невероятно преданные болельщики, они любят «Авангард». Мы обожаем играть дома, но и на выезде у нас всегда отличная поддержка. Мы и игроки благодарны за это. Так что новостью для нас такой ажиотаж не стал.

Открытая тренировка «Авангарда» в Санкт-Петербурге Фото: hawk.ru

– Ги Буше говорил, что летом изучил 125 хоккеистов и ездил по восемь часов ради встреч с ними. Чем летом занимались вы?

– Мы с Ги были заняты всё лето, оба занимались подбором хоккеистов. У нас очень хороший генеральный менеджер Алексей Сопин, который принял ряд отличных решений по игрокам. Но мы с Ги тоже немного разделили эти обязанности – он просил меня посмотреть какого-либо игрока, я отсматривал материал и давал своё мнение о нём. Это было с большим числом игроков.

Мы хотели помочь клубу приобрести не только качественных хоккеистов, но и хороших людей. Лучших из тех, кого могли. Всё ради того, чтобы приблизить себя к чемпионству. И мне кажется, что мы близки к выполнению цели.

– Согласны с Буше, что «Авангарда» не хватило бы дальше, если бы прошли «Локомотив»?

– Думаю, у нас была очень хорошая команда. Поражение во втором овертайме седьмого матча не было пределом мечтаний для нас. Мы отдали всё возможное. Но мне кажется, что в случае победы мы могли бы восстановиться, стать свежее.

Чем дальше заходишь в плей-офф, тем более избитыми становятся игроки. Например, Семён Чистяков – он вообще едва ходил! И при этом проводил на льду достаточно большое количество времени в каждом матче.

Наши игроки пожертвовали многим для нашей команды ради возможности добраться до той игры и победить тех, кто в итоге стал чемпионом. Увы, не сработало. Но мы могли победить, я в этом уверен.

– Становится ли поражение менее болезненным, когда проигрываешь будущим чемпионам?

– Абсолютно нет. Да, если уж кому-то и проигрывать, то пусть это будет команда, которая затем поднимет кубок над головой. Но всё же… Однако мы можем гордиться собой – мы бились на равных с чемпионами.

Игроки «Авангарда» после поражения от «Локомотива» в Кубке Гагарина – 2025 Фото: hawk.ru

«Мы хотим побеждать и делаем всё, что нам поможет в этом»

– Над чем «Авангарду» надо поработать в первую очередь, чтобы претендовать на Кубок Гагарина в новом сезоне?

– Над стабильностью – каждому индивидуально и как команде в целом. Ги очень требователен – когда игроки выходят на лёд или идут в зал, они должны отдавать всё.

На второй тренировке в Санкт-Петербурге игроки начали очень медленно, и тогда Ги сделал что-то вроде предупредительного выстрела. Парни тренировались не так, как мы хотели бы этого. Пришлось серьёзно с ними поговорить, ситуация стала чуть лучше.

А на следующий день тренировка прошла безупречно. Это было видно с первых же минут – игроки действовали слаженно, усердно, благодаря чему мы сделали всё то, что запланировали.

Это важные составляющие команды-победителя – стабильность и нацеленность. Они должны работать всё время. Когда кто-то говорит, что им надо включить это сейчас – это уже неправильно, потому что они должны быть включены всегда.

– Достаточно ли для этого нынешнего состава или нужно ещё усиление?

– Нынешний состав к этому близок. Летом мы много думали над тем, как стать лучше. И сейчас значительно улучшили оборону. Она была в порядке и в прошлом сезоне, у нас были трудолюбивые защитники. Но сейчас мы на голову выше в этом аспекте – у нас есть восемь защитников, готовых выполнять разные роли.

Один из аспектов, в которых наша оборона может быть хороша, – двигать шайбу. Это очень важно, помогает быть лучше всем нашим игрокам. Полезно для нападающих, у которых будет больше возможностей для забрасывания шайб. Игра непосредственно в обороне тоже должна стать лучше.

Не думаю, что мы сильно нуждались в атакующей мощи, но отказываться от таких вариантов, когда они у тебя появляются, нельзя.

– Каким с вашей стороны получилось расставание «Авангарда» с Ридом Буше и Владимиром Ткачёвым?

– Мы с Ги и Алексеем Сопиным обсудили, что важно для команды, которая хочет выигрывать трофеи. Нам были нужны скорость и габариты. И вместе с этим необходимо играть сильно в середине площадки. Поэтому мы нуждались в хороших центрах, которые могли бы закрывать всё.

Оба игрока, которых мы отпустили, были вингерами. Они очень хорошие игроки и люди, но мы решили, что нам важнее сделать акцент на центральной оси, вложиться в эту зону. Мы всё ещё пытаемся улучшить наш выбор на этой позиции, ищем центральных форвардов, которые должны нам помочь.

Иногда приходится расставаться с игроками такого калибра. Когда я работал в «Сан-Хосе», клуб отпустил Джо Павелски. Там думали, что он уже спёкся. А затем он выдал ещё несколько сезонов с 30 голами. Так что ничего нельзя знать наверняка.

Но мы просто пытались принять лучшее решение в интересах команды. И решили, что нам необходимо усилить центр.

– Понимали, что это повлечёт за собой негативную реакцию со стороны болельщиков?

– (Смеётся.) Да, не без этого. В том числе и поэтому решение далось так тяжело. Эти парни много дали команде. Без сомнения, очень тяжёлое решения. Но иногда стоит довериться своему инстинкту. Мы очень долго думали, как стать лучше. И пришли к выводу, что нужно улучшить оборону и центр. Пусть у нас лучше будет шесть центральных нападающих, чем два-три центра и 14 вингеров, которые будут как-то пытаться пробиться в состав.

Очень надеемся, что наша ставка оправдает себя. Мы понимаем чувства болельщиков, которые огорчены уходом любимых игроков. Но в то же время мы просто хотим побеждать. И делаем всё, что, по нашему мнению, поможет нам в этом.

– Кто, на ваш взгляд, должен стать новым лидером нападения «Авангарда»? Есть ли в команде тот, кто может и набирать очки, и быть оплотом коллектива в раздевалке?

– Хороший вопрос! Потуральски точно должен стать тем игроком, которого полюбят болельщики. Я видел этого парня в действии на протяжении многих лет. Это один из самых результативных игроков АХЛ последних сезонов. При этом он хорош в обороне.

И наши новые защитники болельщикам тоже понравятся. Макс Лажуа, например. Он только что прибыл к нам, я встретился с ним за 10 минут до этого интервью. Он очень хороший игрок, который делает всё без шума и пыли, болельщики его оценят. То же самое касается и Джозефа Чеккони. Это габаритный защитник, умеющий хорошо двигать шайбу. Да и вообще это относится ко многим нашим игрокам.

«Я не такой спокойный, каким выгляжу»

– Буше в первом интервью в России говорил, что пытался пригласить вас в штаб не один раз. Почему не получалось поработать вместе раньше?

– Да, это забавно. Мы работали вместе с ним, кажется, в 2007 году. Я тогда возглавлял юниорскую сборную Канады, а он был одним из моих ассистентов. У нас уже тогда были хорошие взаимоотношения – нам нравилось работать вместе, нравился образ мыслей друг друга. Ги – человек с невероятной энергетикой.

Затем мы одновременно начали двигаться по карьерной лестнице, и у него в штабе были вакансии. Он звонил мне и спрашивал, не хочу ли присоединиться к нему, а я уже давал согласие в других клубах. Как-то не срасталось.

Помню, как он позвонил мне в ноябре [2024 года] и спросил, не хочу ли я поехать с ним в Россию. И я сказал: «Конечно!» С удовольствием работаю с Ги здесь. Я становлюсь старше, у меня появился шанс получить контракт на несколько лет, это тоже плюс. Но мне невероятно нравится работать с ним в Омске, это большое удовольствие.

Принять решение было легко, однако при этом было тяжело покинуть Сан-Диего. Я уехал оттуда, чтобы в декабре поехать в Сибирь (смеётся). Такая вот небольшая перемена. Но я счастлив, что сделал это.

– В чём ваша миссия в его штабе, кроме работы с защитниками и меньшинством? Может, что-то вроде менторства?

– Не думаю, что я нужен ему в таком амплуа. У него самого огромный опыт, он работал с такими людьми, как Жак Лемер. Они хорошие друзья, и Жак давал ему много советов.

У нас с Ги одинаковый образ мышления, но при этом разные взгляды на какие-то вещи. Он часто хочет знать, что я думаю по тому или иному вопросу, всегда ждёт от меня честного ответа.

Дэйв Барр Фото: hawk.ru

И если мой взгляд на ситуацию противоречит его, он во многих случаях может поменять своё мнение и сказать мне: «Дэйв, это действительно разумно». Но иногда он говорит: «Нет, пожалуй, я останусь при своём». Думаю, он доверяет моей откровенности.

– Смена ролей в вашем дуэте – из главного в ассистенты и наоборот – как-то повлияла на ваши взаимоотношения?

– Есть большая разница между работой главного тренера и ассистента. Ги был главным тренером на протяжении большей части своей карьеры. Пытаюсь вспомнить, сколько лет он не был… Кажется, 95% времени он был главным. У меня было много опыта работы с другими главными тренерами, я и сам работал главным несколько лет.

Отношения у нас отличные. Я даю ему своё честное мнение, работаю над улучшением защитников, игры в меньшинстве. Но мы постоянно помогаем друг другу – я помогаю другим тренерам в работе с нападающими, как они помогают мне с защитниками.

– Буше со стороны выглядит более эмоциональным, вы – более спокойным. Бывают ли случаи, когда от вас требуется немного остудить пыл в раздевалке?

– Думаю, я не такой спокойный, каким выгляжу. Однако ассистенту нужно быть более осторожным в проявлении своих эмоций, потому что нельзя вылезать на первый план перед главным тренером.

Во время матчей Ги нередко проявляет свои эмоции, как и большинство тренеров. Но если кто-то не выполнит мою установку по игре в защите или меньшинстве во время матча, то он должен об этом узнать – спокойно и вежливо или же куда более жёстко, если это необходимо. Во мне тоже духа хватает (смеётся)!

– Видео с речью Буше после седьмого матча в Ярославле стало вирусным. Правильно понял, что защитники «Авангарда» могут ждать от вас чего-то подобного?

– Абсолютно! Однако нужно быть осторожным с этим. В любом клубе ты пытаешься выстроить отношения с игроками, но в таких обращениях не должно быть личного. В первую очередь я должен обращаться к ним как к хоккеистам, научить их играть правильно – так, как я это вижу.

Оглядываясь на свою карьеру игрока, понимаю, что лучше всего играл у тех тренеров, которые верили в меня и показывали это. Если игрок не думает, что вы верите в него, то у вас не получится вытащить из него лучшие качества. Нужно показывать, что вы верите в него, цените как личность. Если он сыграл хорошо – похвалить, оценить усилия.

Вот, например, Семён Чистяков. Я люблю его как игрока и как человека. Для меня легко работать с ним, потому что он со страстью подходит к делу и сам многого требует от себя. Иногда мне даже приходится его немного успокаивать. Бывает, он вернётся на скамейку и обрушится на себя: «Я должен был сделать не так!» А я ему говорю: «Да, ты прав. Но ты хороший игрок, не вини себя так, всё хорошо».

«Сергей Фёдоров научил меня многим вещам. Великолепный хоккеист»

– Ваша игровая карьера как-то ещё отразилась на вас как на тренере?

– Очень сильно. Я немного поиграл в защите – не так много, но поиграл. И бывал в разных ситуациях – меня ставили в каждое из звеньев, бывали случаи, когда я вообще почти не играл. Поэтому я понимаю, через что проходят хоккеисты в каждой ситуации. Будь то лучшие игроки, которые испытывают кризис, или же средние игроки. Я через всё это проходил, поэтому знаю, каково это, и могу поделиться опытом. Надеюсь, к лучшему – чтобы помочь пройти через это, сохранить уровень. Мне бы хотелось, чтобы в годы моей карьеры у меня были те знания, что есть сейчас. Потому что тогда бы лучше состоялся как игрок. Так что сейчас использую этот опыт всё время.

– Не возникает ли с этим сложностей из-за того, что хоккей стал другим по сравнению с теми временами, когда играли вы?

– Возникают. Но… я был в хоккее на протяжении всего времени, когда происходили перемены, и это помогало меняться мне тоже, учиться по ходу дела. Мне всё ещё кажется, что что-то из того старого хоккея мы с Ги применяем до сих пор. Однако мы понимаем, что в России играют по-другому.

Я начал работать в КХЛ всего через неделю после отъезда из АХЛ. И это был очень резкий переход. В КХЛ игра протекает по-другому, она более скоростная, здесь больше передач и лучше их качество. В АХЛ этого меньше.

Если честно, совершенно забыл, о чём был вопрос (смеётся). Надеюсь, ответил на него.

– Да. Нравится ли вам, как хоккей изменился за эти годы?

– Думаю, во многих случаях хоккей менялся к лучшему. Когда я играл, было очень много зацепов клюшкой, много задержек. Сейчас это наказывается, что сделало игру быстрее. Много чего поменялось. В нынешние времена даже близко не столько драк, сколько было раньше. Думаю, это хорошая вещь (смеётся). Игра стала лучше, хоккеисты начали по-другому готовиться.

Дэйв Барр в составе «Детройта» Фото: Graig Abel/Getty Images

В ранние годы моей карьеры игроки вообще ничего не делали летом и приводили себя в форму уже в тренировочных лагерях. А сейчас они отдыхают одну-две недели и по новой приступают к тренировкам. Такого раньше не случалось.

– Вы были свидетелем первого сезона Сергея Фёдорова в НХЛ. Помните первое впечатление о нём, когда он только прибыл?

– Это был 1990 год. И в первый год своей игры в НХЛ он был моим соседом по комнате. Смотреть за его катанием было одно удовольствие, он делал это феноменально.

Помню, как на первом выезде сказал ему, что мы будем жить в одном номере. Мы хотели немного поспать в день игры перед матчем, и он спросил меня, не против ли я не занавешивать шторы. А за окном было ярко.

Я спросил его: «Зачем так делать?» А он ответил: «Чтобы не провалиться в глубокий сон». Я согласился. Мы сделали, как он сказал, и после этого я никогда больше не занавешивал шторы, когда хотел немного вздремнуть. Это одна из многих вещей, которым он меня научил.

Он был невероятным игроком. В первом сезоне должен был забрасывать шайб 50, однако забросил только 31. Но мог бы легко и до «полтинника» дойти. Ему просто нужно было научиться забивать больше на уровне НХЛ. Великолепный хоккеист.

– Знали, что ожидать от него по приезде?

– Абсолютно нет. Я не знал, кто он такой. Он был одной из первых российских суперзвёзд в НХЛ. По крайней мере, так это помню. Не знал, чего ожидать от него, но как только увидел, как он катается… На первой же тренировке подумал: «Боже правый, что за катание!» Он делал это так легко, будто не прилагая никаких усилий, и был очень силён с шайбой. Вот тогда мы поняли, что он станет суперзвездой. И он стал.

– Общались с ним до или после переезда в Россию?

– Нет, я не общался с ним около 30 лет. Много времени прошло. К слову, я ещё играл с Фетисовым и Касатоновым. Фетисов вообще был одним из лучших лидеров, с кем мне доводилось выступать. Для нас он казался дедушкой – такой мудрый возрастной дядька. Мне очень нравилось играть с ним.

«У Буше есть план на всё. Он вернётся в НХЛ, если захочет»

– Ещё один ваш бывший одноклубник по «Детройту» Жерар Галлан возглавил «Шанхай». Общались с ним о КХЛ?

– Я отправил ему сообщение, но не уверен, что оно дошло. Мне кажется, у меня даже нет его текущего номера, хотя и есть где-то три его телефона. Я отправил сообщение на каждый, однако не думаю, что оно дошло хоть куда-нибудь, потому что ответа не последовало.

Мы играли вместе пять лет, из которых два или три провели в одном звене. Он был взрывным и эмоциональным игроком, а теперь он взрывной и эмоциональный тренер. Это очень хороший специалист. Он даёт своим игроком три или четыре установки, как нужно играть – жёстко, доминировать физически.

Он добьётся успеха здесь. С нетерпением жду увидеть широкую улыбку на его лице, когда мы встретимся.

– Удивлены, что он не получил работу в НХЛ?

– Много хороших тренеров сейчас остались без работы. Например, Питер Дебур, с которым я работал, был уволен «Далласом» после трёх подряд финалов конференции. Тренерам сложно не иметь «срока годности» – говорят же, что игроки просто перестают слушать после стольких лет.

Жерар – очень требовательный. И мне кажется, что в какой-то момент игрокам просто становится сложно слушать всё это. 90% тренеров НХЛ рано или поздно отправляются в эту категорию. Потому что игроки устают слушать все эти требования, и становится проще поменять тренера, чем группу игроков.

– Говоря о Дебуре – что делает его непобедимым в седьмых матчах и почему он так часто останавливается в паре шагов от Кубка Стэнли?

– Когда мы играли в финале Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» – против нас, кстати, в «Лос-Анджелесе» тогда был Войнов – не думаю, что была какая-то причина. Пит – превосходный тренер, умный человек. Он очень хорош в донесении своего посыла, чётко обозначает, что хочет видеть. При этом даёт своим хоккеистам играть – в его командах нет роботов, хоть у него и есть правила и стандарты, которым необходимо соответствовать.

Что касается седьмых матчей – он очень последователен и при этом не придумывает ничего лишнего, чтобы ещё больше превзойти себя в таких играх. У него есть чёткий план. В какой-то степени ему каждый раз удаётся найти способ перехитрить тренера противника. Пит – очень хороший тренер, он вернётся в НХЛ, если захочет этого.

– А что насчёт Буше?

– Ги – один из лучших тренеров и умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Буду в шоке, если он не вернётся в НХЛ в ближайшие несколько лет. Он определённо является тренером уровня НХЛ.

– Что делает его таким?

– У него есть план на всё. Он очень-очень-очень тщательно подходит ко всем деталям. Это очень забавно. Я рассказывал своей жене этим летом – а она не очень хорошо разбирается в хоккее – о всех деталях, которые он учитывает при подготовке к играм. Ничто не остаётся незамеченным. У него тоже будет возможность вернуться в НХЛ, если он этого захочет.

– Вы сказали, что он многого требует от игроков. А от вас?

– Я занимаюсь игрой в меньшинстве уже очень долго – 12, 14 лет? Даже не помню. Может, больше половины от всего времени, что тренирую. Дважды мои команды демонстрировали лучшую нейтрализацию меньшинства в НХЛ. Рекорд всех времён также принадлежит моей команде (89,6% с «Нью-Джерси» в сезоне-2011/2012. – Прим. «Чемпионата»).

Но Ги всё равно требователен ко мне, он часто подходит со своими мыслями об игре в меньшинстве. И это здорово. Он может покритиковать, однако всегда делает это очень вежливо. Это не что-то вроде «какого хрена ты делаешь?».

Несколько дней назад мы проводили собрание по игре в меньшинстве, и Ги поставил мне оценку 9.5 из 10. Я спросил: «Почему я потерял 0.5 балла?». А он внёс ремарку по какому-то из видео. И, чёрт возьми, он был прав! Я описал происходящее на видео немного не так, как было на самом деле, и он это заметил. Опять же, внимание к деталям — он обязательно на это укажет. При этом в абсолютном большинстве случаев он позитивен и уверен в себе, что делает увереннее и тебя.

«Надеюсь отработать контракт с «Авангардом» до конца и выиграть два чемпионства»

– Видите себя в роли главного тренера где-либо?

– Я бы с удовольствием поработал в такой роли ещё раз. Мне кажется, у меня есть необходимые качества для этого. Но в то же время мне приносит много удовольствия и моя нынешняя работа. Когда ты ассистент, не нужно становиться плохим парнем так часто. Главному тренеру нужно быть более жёстким и стойким. Не то чтобы я хочу быть другом для игроков, однако мне нравится дружба, которая порой возникает. Мне бы хотелось ещё раз побыть главным, потому что мне кажется, что я хорош в этом в разных аспектах.

Дэйв Барр Фото: hawk.ru

Хотя я и не умею многого, что умеет Ги. Он может гораздо лучше описывать игровые задания и проводить тренировки. Я так не умею. Не то чтобы это что-то плохое, но я не умею делать это так, как делает он. Он может делать 12 дел одновременно. Это невероятно. А я сижу рядом и думаю: «Чёрт побери, как он запоминает это всё?»

Но да, я бы хотел воспользоваться возможностью ещё раз поработать главным тренером, если такая возникнет.

– Откуда, на ваш взгляд, берёт корни его внимание к деталям?

– Его отец был актуарием, в какой-то степени оно передалось от него. У Ги просто так устроен мозг. Он никогда не играл на юниорском уровне, лишь во времена студенчества, при этом учился, пожалуй, в лучшем канадском университете – Макгилла, аналоге Гарварда. Ги обладает очень высоким интеллектом. Это больше чем просто профессионал – ему нужно, чтобы всё было сделано в точности верно. «Окей, ладно, мы поработаем с этим» – не про него.

– Возможно ли ваше возвращение в НХЛ в каком-либо статусе? Есть ли такая цель?

– Нет, такой цели нет сейчас. Мне очень нравится в Омске, люди здесь прекрасно ко мне относятся, всегда поддерживают. Я даже не думаю об НХЛ. Мне 64 года, и в моём возрасте уже довольно сложно найти работу в НХЛ. Меня вместе с Питером Дебуром уволили из «Сан-Хосе» в 2019 году, и после этого на протяжении полутора лет у меня не было работы в хоккее. Да, я несколько раз отклонял предложения, но бо́льшую часть времени их не было вообще. Отчасти дело в возрасте – если есть выбор между 44-летним и 64-летним ассистентом, вы, скорее всего, выберете первого. Однако я очень счастлив в Омске, здесь у меня двухлетний контракт. Я надеюсь отработать его до конца и выиграть два чемпионских титула.

– Ожидали ли приглашений от клубов НХЛ после золота со сборной Канады на юниорском чемпионате мира?

– Думал, мне это поможет. Даже с точки зрения работы ассистентом. Я показал, что могу работать с 17-летними ребятами, научить их чему-то, найти общий язык. Они очень уважали меня. Был немного удивлён, что это не сработало, но продолжал делать своё дело и дальше.

Дэйв Барр с золотой медалью на ЮЧМ-2021 Фото: iihf.com

– Тогда в вашей сборной были два игрока, в своё время получивших исключительный статус в CHL – Коннор Бедард и Шейн Райт. Каково было работать с ними?

– Это было удовольствием. У нас была очень заточенная на атаку команда, мы знали это. Поэтому вызовом являлось научить их хорошо играть и в обороне. Парни полностью отдались этой задаче. Не могу сказать, насколько хорошо сейчас этому соответствует Райт, давно не видел его в деле. А Бедард играет в молодой команде. Он точно станет звездой, если уже не является ей. Тогда у нас был невероятный набор игроков. И мы знали – если сможем ещё и обороняться, то победим.

– Помните финал с Россией?

– Да. У вас тогда зажигал Мичков. Но, если честно, нас не особо волновало, с кем мы будем играть – будь то шведы, финны или россияне. Знали, что у России собралась хорошая команда. Видели их в действии – это команда с хорошей системой и организацией игры. Но концентрировались мы только на себе. Хотели быть уверены, что делаем всё необходимое. И наши лучшие игроки провели отличный турнир.

В финале не хотелось перехитрить самих себя. Это словно седьмой матч – пытались найти баланс, понять, что приносит нам успех и что нужно сделать, чтобы его повторить.

«Секрет успеха канадских тренеров – требовательность»

– 2013 год, вы работаете в «Нью-Джерси», когда Илья Ковальчук решает расторгнуть контракт и вернуться в Россию. Помните вашу реакцию на это?

– Мне очень нравится Кови. У нас были отличные отношения. Он лидировал в лиге по количеству голов в меньшинстве, хотя о нём и не думают как об игроке нейтрализации. Это настоящий мужик. Я очень его уважаю и за игру, и за поведение за пределами льда. Он очень гордый, и, думаю, ему просто не понравились условия, в которых он находился. Поэтому он и выбрался из них (смеётся). Отказался от большого количества денег, чтобы получать большое количество денег.

– Кого видите в качестве фаворитов сезона КХЛ?

– Думаю, ЦСКА сделает шаг вперёд. У них классный новый главный тренер. Ещё «Трактор» и «Локомотив» снова будут хороши. Боб Хартли – очень требовательный тренер, он сможет многое достать из этой команды. Хотя она и так была с характером.

– Удивлены возвращению Хартли?

– Иногда происходит небольшое выгорание, когда говоришь себе, что потренировал много, и уже устал, и не хочешь возвращаться. Но через пару лет начинаешь скучать без дела. Так что…

– Хартли, Гру, Буше – в чём секрет успеха канадских тренеров в КХЛ?

– Требовательность. Они все требовательные. Они могут просить делать большое количество вещей, без которых победа невозможна. Это три требовательных тренера. И они не позволят не делать того, что они от тебя требуют.