Ротенберг останется тренером «России 25», «Северсталь» выиграла трофей. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 24 августа.

Хоккейное агентство Winners рассказало о будущем защитника Ильи Карпухина в СКА

Хоккейное агентство Winners, представляющее интересы защитника СКА Ильи Карпухина, рассказало о будущем хоккеиста в составе петербургского клуба.

«В ряде СМИ появилась информация, что защитник Илья Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА и будет проходить предсезонную подготовку в фарм-клубе. Хотим сразу расставить точки над «i» — это не имеющие под собой основания домыслы.

Да, контракт действительно будет подписан, но он носит технический характер и нужен исключительно для юридических целей. Карпухин не будет готовиться в фарм-клубе СКА и не рассматривает его как место для продолжения карьеры.

Дополнительно отметим, что сейчас мы находимся в процессе переговоров с двумя клубами Восточной конференции. Надеемся, что уже на следующей неделе сможем поделиться итогами по этому трансферу», — гласит сообщение в официальном телеграм-канале агентства.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», однако 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 25 матчей, отметившись 11 (6+5) очками. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 результативных передач с показателем полезности «+29».

Третьяк сообщил, что Роман Ротенберг останется главным тренером сборной «Россия 25»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Роман Ротенберг продолжит работу с «Россией 25» в качестве главного тренера команды. В межсезонье специалист покинул пост главного тренера СКА и вошёл в совет директоров московского «Динамо».

— Серия с белорусами останется в мае?

— Да. Но я вам пока не назову города, позже мы определимся. Один из приоритетных вариантов — Екатеринбург, там ведь новый стадион.

— Роман Ротенберг — главный тренер, а команда называться будет «Россия 25», так?

— Всё правильно. А если в мире что-то поменяется и нас вернут на международную арену — тогда это и обсудим. Будем ждать этот момент. И куда бы ни приезжала сборная России — Тула, Красноярск, Челябинск — везде народ с флагами встречает свою команду, везде переполненные трибуны. Это же праздник хоккея! Можно болеть за «Трактор», АКМ или «Сокол» — но сборная у всех одна. И за неё болеет вся страна, — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

«Северсталь» победила «Авангард» в серии буллитов и стала обладателем Кубка Блинова

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и череповецкой «Северсталью». Победу в серии буллитов со счётом 4:3 одержали хоккеисты «Северстали» и стали победителями турнира.

В основное время в составе омской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Гуляев (дважды) и Эндрю Потуральски. За клуб из Череповца отличились Адам Лишка (дважды) и Николай Чебыкин.

В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Северстали».

В понедельник, 25 августа, состоится заключительный матч турнира между новосибирской «Сибирью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Обе команды пока не одержали ни одной победы.

Александр Овечкин ответил, чем бы занимался, если бы не играл в хоккей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы попробовать себя в журналистике, если бы не занимался хоккеем.

«Если бы не хоккей, в какой бы сфере хотел бы себя попробовать? На вашем месте», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Вашингтон» с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.

В «Авангарде» объяснили решение подписать новый контракт с Джованни Фьоре

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Джованни Фьоре. Соглашение с канадским форвардом заключено сроком на один сезон.

«Рады вновь приветствовать Джованни в составе нашего клуба. Игрок, который зарекомендовал себя в прошлом сезоне, добавит глубины обоймы перед стартом сезона. Он хорошо знает требования Ги Буше, а главный тренер, в свою очередь, хорошо знает возможности хоккеиста. За короткий срок он влюбил в себя омских болельщиков своей игрой. Поэтому мы рады, что Джованни продолжит играть за «Авангард», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.