Где окажется Карпухин и кого ещё ждать в «Авангарде»? Главные трансферные слухи КХЛ

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, ярких сделок и обменов хватает. Рассказываем о главных слухах в лиге, даём инсайды и констатируем факт: нынешнее межсезонье в лиге получается очень ударным и богатым на события. Так что же ещё в нём может произойти?

Карпухин точно покинет СКА, его ждут в «Ак Барсе»

В ближайшее время новое место работы будет у защитника Ильи Карпухина: Игорю Ларионову в СКА он не нужен. При этом Илья может перейти в другой клуб по очень хитрой схеме: через обмен в Высшей лиге, чтобы эта сделка не попала под юрисдикцию КХЛ (важно в плане потолка зарплат). Среди вариантов продолжения карьеры хоккеиста называли в том числе «Автомобилист», но практически наверняка Карпухин окажется в «Ак Барсе», где воссоединится с Анваром Гатиятулиным, с которым вместе работал в «Тракторе». Неплохое усиление для казанцев.

Эберт покинет «Автомобилист»

Екатеринбургу, кстати, Карпухин бы тоже не помешал. Дело в том, что американский защитник Ник Эберт по состоянию здоровья не сможет провести сезон в полную силу, поэтому контракт с ним в ближайшее время будет расторгнут по соглашению сторон. В этой связи команде Николая Заварухина нужен хороший атакующий защитник с броском на большинство. Карпухин вполне мог подойти на эту роль, однако в «Ак Барсе» сработали оперативнее. Да и сам Илья, по всей видимости, больше хотел продолжить карьеру в столице Татарстана.

НИК ЭБЕРТ Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Сделка по Денисенко скоро будет закрыта

Совсем скоро эта трансферная эпопея закончится. «Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 45 млн рублей и отдаст своего проспекта форварда Андрея Пустового за права на 25-летнего нападающего Григория Денисенко. После покупки прав казанцы подпишут с Григорием двухлетний контракт. Уже сейчас идут активные обсуждения личных условий Денисенко в казанском клубе. Важный трансфер для казанцев, ведь вернувшийся из Северной Америки форвард явно будет голодным до больших побед в КХЛ.

Кого ещё ждать в «Авангарде»?

Подписание однолетнего контракта с нападающим Джованни Фьоре не означает, что трансферная кампания в «Авангарде» завершена. В Омске по-прежнему хотят видеть в своих рядах центрального нападающего в топ-6 Майкла Маклауда, но для этого нужно понимание, точно ли игрок не сможет в ближайшее время вернуться в НХЛ, а если сможет, то когда и на каких условиях. Общение «Авангарда» со стороной хоккеиста идёт в режиме нон-стоп. Кстати, Фьоре вполне может стать шестым легионером в омском клубе, он к этому готов. Что не сделаешь для глубины состава и на случай травм? Тем более что Ги Буше был полностью доволен Фьоре по итогам прошлого сезона. Со своими обязанностями в нижних звеньях канадец вполне справляется.

Юдин — в шорт-листе «Сибири»

Одним из вариантов продолжения карьеры защитника Дмитрия Юдина является «Сибирь», где Вадим Епанчинцев не прочь усилить оборонительную линию команды. Напомним, Юдин покинул СКА после прихода на пост главного тренера Игоря Ларионова. Дмитрия обменяли в «Салават Юлаев», после чего уфимцы расторгли контракты с ним и Сергеем Андроновым. Сейчас оба хоккеиста являются неограниченно свободными агентами. При этом Андронов, как поговаривают, и вовсе может завершить карьеру.