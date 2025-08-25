Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные трансферные слухи и трансферы КХЛ, кто и куда перейдёт, 25 августа 2025 года

Где окажется Карпухин и кого ещё ждать в «Авангарде»? Главные трансферные слухи КХЛ
Павел Панышев
Трансферы КХЛ, 25 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Гранды продолжают усиливать составы.

В КХЛ по-прежнему открыто трансферное окно, ярких сделок и обменов хватает. Рассказываем о главных слухах в лиге, даём инсайды и констатируем факт: нынешнее межсезонье в лиге получается очень ударным и богатым на события. Так что же ещё в нём может произойти?

Предыдущий выпуск нашей постоянной рубрики:
СКА забрал Голдобина, «Ак Барс» заждался Денисенко. Главные трансферные новости КХЛ
СКА забрал Голдобина, «Ак Барс» заждался Денисенко. Главные трансферные новости КХЛ

Карпухин точно покинет СКА, его ждут в «Ак Барсе»

В ближайшее время новое место работы будет у защитника Ильи Карпухина: Игорю Ларионову в СКА он не нужен. При этом Илья может перейти в другой клуб по очень хитрой схеме: через обмен в Высшей лиге, чтобы эта сделка не попала под юрисдикцию КХЛ (важно в плане потолка зарплат). Среди вариантов продолжения карьеры хоккеиста называли в том числе «Автомобилист», но практически наверняка Карпухин окажется в «Ак Барсе», где воссоединится с Анваром Гатиятулиным, с которым вместе работал в «Тракторе». Неплохое усиление для казанцев.

Эберт покинет «Автомобилист»

Екатеринбургу, кстати, Карпухин бы тоже не помешал. Дело в том, что американский защитник Ник Эберт по состоянию здоровья не сможет провести сезон в полную силу, поэтому контракт с ним в ближайшее время будет расторгнут по соглашению сторон. В этой связи команде Николая Заварухина нужен хороший атакующий защитник с броском на большинство. Карпухин вполне мог подойти на эту роль, однако в «Ак Барсе» сработали оперативнее. Да и сам Илья, по всей видимости, больше хотел продолжить карьеру в столице Татарстана.

НИК ЭБЕРТ

НИК ЭБЕРТ

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Сделка по Денисенко скоро будет закрыта

Совсем скоро эта трансферная эпопея закончится. «Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 45 млн рублей и отдаст своего проспекта форварда Андрея Пустового за права на 25-летнего нападающего Григория Денисенко. После покупки прав казанцы подпишут с Григорием двухлетний контракт. Уже сейчас идут активные обсуждения личных условий Денисенко в казанском клубе. Важный трансфер для казанцев, ведь вернувшийся из Северной Америки форвард явно будет голодным до больших побед в КХЛ.

Кого ещё ждать в «Авангарде»?

Подписание однолетнего контракта с нападающим Джованни Фьоре не означает, что трансферная кампания в «Авангарде» завершена. В Омске по-прежнему хотят видеть в своих рядах центрального нападающего в топ-6 Майкла Маклауда, но для этого нужно понимание, точно ли игрок не сможет в ближайшее время вернуться в НХЛ, а если сможет, то когда и на каких условиях. Общение «Авангарда» со стороной хоккеиста идёт в режиме нон-стоп. Кстати, Фьоре вполне может стать шестым легионером в омском клубе, он к этому готов. Что не сделаешь для глубины состава и на случай травм? Тем более что Ги Буше был полностью доволен Фьоре по итогам прошлого сезона. Со своими обязанностями в нижних звеньях канадец вполне справляется.

Юдин — в шорт-листе «Сибири»

Одним из вариантов продолжения карьеры защитника Дмитрия Юдина является «Сибирь», где Вадим Епанчинцев не прочь усилить оборонительную линию команды. Напомним, Юдин покинул СКА после прихода на пост главного тренера Игоря Ларионова. Дмитрия обменяли в «Салават Юлаев», после чего уфимцы расторгли контракты с ним и Сергеем Андроновым. Сейчас оба хоккеиста являются неограниченно свободными агентами. При этом Андронов, как поговаривают, и вовсе может завершить карьеру.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android