СКА уступил «Ак Барсу» в овертайме, «Трактор» не смог забить «Амуру». Итоги дня в КХЛ

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 25 августа.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился заключительный матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между новосибирской «Сибирью» и нижнекамским «Нефтехимиком». Победу в серии буллитов со счётом 2:1 одержали хоккеисты «Сибири».

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Сибири» Павел Гоголев с передачи Кирилла Рассказова. Долгое время команды не могли забросить шайбу, лишь на 51-й минуте «Нефтехимику» удалось сравнять счёт во встрече. Отличился форвард Матвей Надворный, которому ассистировали Артём Чмыхов и Севастьян Соколов. Победу по буллитам одержала «Сибирь». Победный бросок на счету капитана Сергея Широкова.

«Нефтехимик» закончил турнир на последнем, пятом месте. «Сибирь» стала четвёртой. На третьем месте расположился «Локомотив». Второе место занял «Авангард». Обладателем Кубка Блинова стала «Северсталь».

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился товарищеский матч между ЦСКА и московским «Динамо». Победу одержали армейцы со счётом 4:1.

На девятой минуте встречи счёт открыл новичок ЦСКА нападающий Дмитрий Бучельников, которому ассистировали Николай Коваленко и Денис Зернов. На старте третьего периода армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дмитрия Саморукова с передач Колби Уильямса и Дениса Гурьянова. На 48-й минуте Виталий Абрамов с передачи Джереми Роя сделал счёт в матче 3:0. На 52-й минуте Даниил Пыленков размочил счёт во встрече. На 56-й минуте Бучельников оформил дубль.

«Всегда надо доказывать, что мы лучше соперника во всех аспектах. Даже в товарищеских играх. Поэтому идём от игры к игре. С каждой тренировкой узнаю что-то новое о партнёрах по своей тройке. Нам удаётся наладить взаимодействия. Главный результат будем показывать уже в сезоне. С «Динамо» мы как раз начнём регулярку, но там будет матч на совсем других скоростях. Мы активно работаем и готовы подтвердить амбиции уже в официальных встречах», — поделился эмоциями после матча Бучельников.

Следующие свои встречи команды проведут на Кубке мэра Москвы, который стартует 28 августа.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Лады» со счётом 3:1.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Александр Яремчук, которому ассистировали Игорь Швырёв и Ноэль Хёфенмайер. На 36-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Иван Савчик с передач Вячеслава Основина и Александра Хохлачёва. На старте третьего периода «Лада» впервые вышла вперёд в счёте — отличился Никита Михайлов, которому ассистировали Джош Лоуренс и Кирилл Жуков. На 58-й минуте Михайлов оформил дубль.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Победу одержали хоккеисты «Амура» со счётом 3:0.

На седьмой минуте нападающий гостей Кирилл Слепец забил первый гол с передачи Артура Гиздатуллина. На 18-й минуте защитник Кэмерон Ли удвоил преимущество хабаровчан. На 56-й минуте форвард Евгений Грачёв с передач Кирилла Уракова и Сергея Дубакина установил окончательный счёт — 0:3.

Следующий матч в рамках турнира «Трактор» проведёт с «Сочи». «Амур» сыграет с «Ладой». Обе встречи пройдут 26 августа.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч предсезонного турнира имени Николая Пучкова между местным СКА и казанским «Ак Барсом». Победу в овертайме одержали хоккеисты «Ак Барса» со счётом 3:2.

В основное время в составе СКА заброшенными шайбами отметились Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. За казанцев отличились Артур Бровкин и Илья Сафонов.

В овертайме сильнее оказались хоккеисты казанской команды. Победную шайбу на свой счёт записал Артур Бровкин.

Кроме СКА и «Ак Барса», в турнире примет участие екатеринбургский «Автомобилист». СКА встретится с командой из Екатеринбурга 27 августа, а «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» днём ранее.

Матчи 26 августа

Кубок губернатора Челябинской области

26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК Лада Тольятти - Амур Хабаровск

26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Трактор Челябинск - ХК Сочи Сочи

Мемориал имени Ивана Ромазана

26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК Барыс Астана - Магнитка Магнитогорск

26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск - Салават Юлаев Уфа

Турнир имени Николая Пучкова