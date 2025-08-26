«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе

Один из самых громких трансферов межсезонья — переход Рида Буше в «Автомобилист». Казалось, американец останется в Омске, где уже стал легендой клуба. Однако «Авангард» этим летом затеял максимально масштабную перестройку, фактически собрав новый состав за одно лето. Буше и Владимир Ткачёв, чья связка три года определяла лицо омичей, покинули Сибирь, отправившись в разные уральские клубы.

Теперь один из лучших легионеров КХЛ готов рассказать обо всех деталях и обстоятельствах трансфера. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Буше говорит о том, почему расстался с «Авангардом», переехал в Екатеринбург и чего теперь ждёт от нового сезона.

«Авангард» со мной не попрощался»

– Почему вы покинули «Авангард»?

– Я думал, что достиг договорённости с «Авангардом». Однако они так и не сделали мне конкретного финального предложения, я больше не мог ждать.

– Если верить Алексею Сопину, контрактное предложение лежало у вас на столе с января. Прокомментируйте это.

– Мне нужно было время, чтобы обсудить все детали с семьёй. Однако я сказал менеджерам, что «Авангард» был единственной командой, которую рассматривал. Они могли не беспокоиться о том, что я выберу другой клуб — однако время шло, и, скорее всего, в клубе решили выбрать другой путь.

Связка Ткачёв — Буше распалась Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

– То есть это решение в первую очередь принял сам клуб?

– Да. «Авангард» так и не сделал мне конкретного предложения, а я не мог просто сидеть и ждать. Я не погнался за деньгами, когда перешёл в «Автомобилист»: здесь предложили точно такие же условия, что и были до этого в «Авангарде».

– Говорили ли вы после сезона с Ги Буше или Сопиным?

– Нет, ничего. Повторюсь: перед окончанием регулярки говорил, что хотел бы продлить контракт. Я ждал и готов был подписать новое соглашение, однако ничего не произошло. Даже не знаю, что случилось. Никакой отдельной личной встречи не было.

– И просто какого-то прощания не было?

– Нет.

– Были ли другие опции, кроме двух этих клубов?

– Нет, я прямо сказал «Авангарду», что хочу остаться в команде. Хотел убедиться, что моя семья будет готова к тому, что я ещё год проведу без них. Однако планы менеджмента «Авангарда», судя по всему, поменялись.

– Уже после вас клуб покинул ваш давний партнёр Владимир Ткачёв. Общались с ним по этому поводу?

– Да, мы общались летом. Не буду раскрывать детали переписки, но, судя по всему, он оказался в такой же ситуации.

– Что можете сказать омским фанатам сейчас?

– Это было потрясающее время. Я люблю Омск, болельщиков, мне всё там нравилось. Знаю, что меня обвиняли в том, что я погнался за деньгами, всё такое. Я хотел остаться в клубе, однако в хоккее всё меняется быстро. Я счастлив начать новую главу своей карьеры в «Автомобилисте», уверен, что мы сможем многого добиться.

«Я немного говорю в раздевалке, но готов самоотверженно играть»

– Вы играли против «Автомобилиста» в плей-офф-2021. Конечно, это была другая команда, но чем вам запомнилась та серия?

– Я тогда пропускал первые матчи из-за травмы, вернулся в состав уже по ходу серии. Здесь отличная атмосфера, а теперь появилась и новая большая арена. Очень рад начать тут новый сезон, с нетерпением жду первых матчей.

– Отдельно поговорим про невероятный четвёртый матч с камбэком в конце. Помните его?

– Да, я тогда забил один из голов в большинстве, сравняв счёт, а во втором овертайме Кови всё закончил. Отличная была игра.

Рид Буше в серии плей-офф-2021 с «Автомобилистом» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

– Насколько важной была роль Ковальчука в раздевалке? Можно сказать, что он «склеивал» команду?

– Да, он был невероятен. Илья — особенный игрок, который очень помог нашей команде вырасти. Играть с ним в одном звене было честью.

– Вы тогда были новичком лиги. Готовы теперь сами взять на себя больше ответственности в раздевалке?

– Не могу сказать, что много говорю в раздевалке. Однако стараюсь самоотверженно играть, хочу приносить команде максимум пользы и усердно работать.

– Ваш единственный сезон вне «Авангарда» пошёл явно не по плану. Были ли проблемы из-за адаптации и избежите ли вы их здесь?

– Для меня тот сезон в Ярославле, конечно, был худшим в карьере. Однако тогда «Локомотив» был молодой командой, которой нужна была ещё пара сезонов для того, чтобы выйти на победный путь— и посмотрите, где они теперь. Это был просто очень странный сезон для меня.

– Тех проблем с адаптацией уже не должно быть в Екатеринбурге?

– Не думаю. Для меня то был лишь второй сезон в России, теперь ощущаю себя здесь намного комфортнее. Чувствую себя прекрасно, нахожусь в отличной форме и уже предвкушаю старт нового чемпионата.

«Автомобилист» будет играть быстро и агрессивно»

– Николай Заварухин говорил весной, что клуб будет играть в более атакующем стиле. Чувствуете это сейчас?

– Да, мы прибавляли от игры к игре и должны продолжить делать это в регулярном чемпионате. Тренировки были тяжёлыми, команда выкладывалась на полную, мы должны стать командой, действующей в быстром и агрессивном стиле.

– Вы уже оформили дубль в игре с «Салаватом Юлаевым».

– Да, наше звено отлично играло, создало несколько хороших моментов. Всегда трудно выходить на лёд в своей первой предсезонной игре, но такие моменты повышают уверенность в себе, это приятно.

– Ожидается, что вы будете играть в звене со Стефаном Да Костой. Как оцените его и его стиль игры?

– Невероятный игрок, который уже очень давно выступает в КХЛ. Надеюсь сыграть с ним и развивать игровую «химию».

– Можете уже сравнить эту связку и ту, что была с Ткачёвым?

– Они оба шикарные хоккеисты, набирают в среднем очко за игру. Надеюсь, мы сыграемся со Стефом, уверен, сезон для нас выйдет отличным.

– В лиге стало играть куда больше американцев, меньше европейцев. Чувствуете, что это влияет на стиль в КХЛ?

– Думаю, стиль мало изменился за эти годы. Для североамериканцев первые игр 10 уходят на адаптацию к местному хоккею. Но в последнее время в лиге стало больше американских тренеров, которые ставят более агрессивный хоккей — возможно, перемены последуют в ближайшие годы.

«Номер на спине не влияет на мою игру»

– Вы выбрали №16, номер вашего сына. Могли ли выменять №86 у Александра Шарова на ужин в ресторане или что-то ещё?

– На самом деле, не имеет значения, под каким номером я играю. Да, в КХЛ я обычно выходил под №86, но у меня были и другие номера по ходу карьеры, сейчас это число было занято. Номер не влияет на то, как я играю в хоккей, он просто меняет мой облик.

Рид Буше сменил номер Фото: ХК «Автомобилист»

– Ваша семья будет с вами на Урале?

– В прошлом году они приезжали примерно на месяц, сейчас пробуем разобраться со всем. У детей школа, надо это учитывать: они не должны пропустить слишком много времени.

– В клубе большая и сыгранная североамериканская диаспора. Влились в этот костяк?

– Да, отличные ребята. Мы все живём в одном доме, проводим много времени друг с другом — уверен, это будет отличный год.

– Часто в НХЛ говорят о том, что клубу не хватает одного «кирпичика» до кубка. Вы ощущаете, что летние переходы могут стать таким «кирпичиком»?

– У меня не было возможности плотно следить за «Автомобилистом», я был сфокусирован в первую очередь на себе и своей команде. Однако летом команду усилили отличные хоккеисты. Каждый готов приносить максимум пользы, мы все объединены одной целью, как и каждая команда лиги. У нас отличный состав, я с нетерпением жду нового сезона.