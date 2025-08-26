Как КХЛ реагирует на безумства межсезонья? Президент лиги всё рассказал

Сегодня Алексей Морозов встретился с журналистами и подвёл итоги безумного межсезонья в КХЛ. Обсудили самые насущные темы.

О потолке зарплат и защиту игроков

— Мы тщательно проверяем каждое расторжение и подписание. Одно из правил — контракт не будет зарегистрирован, если попадает в превышение потолка команд. У нас сейчас некоторые контракты лежат, которые не зарегистрированы. Карпухина расторгли, освободили деньги, подписали в ВХЛ. У клуба высвободились деньги, а руководство ищет обмен Карпухина из Вышки. Карпухин не может попасть в «Ладу» и Уфу, так как там есть три игрока из СКА. Клуб, если хочет поменять игрока из ВХЛ, должен получить разрешение игрока. Никаких увеличений потолка.

— А расторжения контрактов и игроки не защищены?

— Мы следим и тщательно проверяем. Будем следить, на данный момент все переходы, в том числе Ткачёва, легитимны. Он получил компенсацию, перешёл в другую команду. В этом межсезонье поменялось много тренеров со своим видением. Некоторых тренеров игрок не устраивает, поэтому происходят обмены. Это интересно.

Алексей Морозов и Сергей Доброхвалов Фото: Пресс-служба КХЛ

О переезде «Шанхайских Драконов» в Санкт-Петербург

«Там сменилось руководство. Мы его знаем, вы с ним знакомы, это руководство из чемпионского «Авангарда». После того как СКА переехал обратно в «Ледовый», арена освободилась и руководство решило, что более выгодно играть в Санкт-Петербурге на большой современной арене и раскручивать новый бренд.

Мы терпеливо это перенесли, пришлось взять дополнительное время для изменения календаря.

У нас и «Витязь» потерялся, тоже пришлось перестраиваться. Три раза мы переделывали календарь в этом году.

Основание переезда — команда переехала в другой город. Мы пошли на уступки. В Москве и области много команд, в Санкт-Петербурге много хоккейных болельщиков, туристов. Мы спокойно пошли на уступки».

О просмотровом контракте Гусева

«Это менеджерский ход. На тот момент, когда они тренировались, Гусев не мог подписать полный контракт, так как превышался потолок зарплат. Надо было освободить деньги из потолка зарплат. Мы не могли запретить игроку готовиться к сезону вместе с командой. После того как «Динамо» произвело несколько обменов и расторжений, Никита подписал полноценный контракт. В том числе с учётом хороших бонусов».

О запрете долгосрочных контрактов

«Мы радовались, что пятилетние контракты подписывались. Хотелось бы, чтобы они доигрывались. Но здесь случается многое, меняется руководство, меняются люди. Мы не хотим запрещать долгосрочные контракты. Будем проговаривать кейсы с клубами, что с этим делать. Сам понимаю, когда на ближайшие пять лет ты себя чувствуешь комфортно и спокойно».

О легитимности перехода Голдобина в СКА

— Здесь всё было чисто, мы тоже следили и просматривали. Голдобин — исключение, так как пришёл из списка отказов и в статусе НСА, здесь «правило трёх» не учитывается. Переход состоялся по всем правилам КХЛ. Со стороны «Спартака» и СКА не было никаких нарушений. Обмен состоялся полностью по регламенту КХЛ.

— Но ведь его мог забрать «Барыс»?

— Да, нижняя команда могла первой забрать. Всё шло по лесенке, дошло до СКА. Они подняли флажок, поэтому он и перешёл в СКА.

О расторжении контракта Ливо с «Салаватом Юлаевым»

«Когда мы услышали, что Уфа расторгает контракт с Ливо, то связались с обеими сторонами. Нет визы, задержка, не приехал в срок. Менеджмент принял решение о расторжении. Проговорили о последствиях, выходе из ситуации.

Когда мы и наши консультации были услышаны, мы приняли совместное решение, что для обеих сторон будет выгоднее расторгнуть контракт. Сыграла свою роль работа менеджмента, агента. Стороны не стали судиться, а просто расторгли по соглашению сторон. В итоге Ливо уже нашёл новую команду и спокойно готовится с ней к сезону».

Об увольнении Вячеслава Козлова из «Сочи»

«Очень неприятная ситуация с Козловым и «Сочи». Сначала подписывают тренера, потом тут же расторгают. Наверное, у Козлова накопился большой тренерский опыт, был шанс проявить себя главным тренером.

Нас всё это не радует. Но пришло новое руководство, каждая метла метёт по-своему. Контракт расторгнут, другой тренерский штаб. Мы защищаем права главного тренера, он получит компенсацию за расторжение. К сожалению, много поздних изменений происходило в руководстве».

О дисквалификации Игоря Григоренко

«С Игорем Григоренко мы на связи, как только получили уведомление из РУСАДА. Мы поговорили, он всё рассказал. Мы вынуждены были на данный момент отстранить его, так как обязаны подчиняться законам ВАДА и РУСАДА. Однако, с его слов, он не согласен с этим решением, будет разбираться в других инстанциях и подаст в суд».

О повышении потолка зарплат

— Идёт ли работа по новой стратегии КХЛ и будет ли в ней записано повышение потолка зарплат?

— Сейчас стратегия действует до 2026 года. Мы уже намечали планы действия по подготовке к новой стратегии. Институт по потолку зарплат там обязательно будет. Потолок зарплат работает, лига развивается. Будем продолжать это направление. Большой пласт работы, что нужно продумать. Будем общаться с клубами, вынесем всё на совет директоров.

О снятии с чемпионата «Витязя»

— Что скажете о ситуации с «Витязем»?

— Мы общались плотно, когда узнали, что они могут сняться. Старались помочь, дали время распределить игроков, получить деньги, чтобы погасить долги. Остался небольшой хвостик, но есть совет директоров, который пройдёт в начале сентября. Там будет принято решение по распределению средств за прошлый сезон. «Витязь» получит свою долю и закроет все долги. Мы с ними на связи, будем следить за тем, что будет происходить с клубом. Они не объявляли о банкротстве, не закрывались полностью, просто не участвуют в чемпионате КХЛ.

— Как сделать, чтобы гарантии на сезон от клубов действовали?

— Гарантии — это не отписка. Мы их собираем и проверяем тщательно. У «Витязя» были официальные хорошие гарантии от нашей хорошей российской компании. Однако поменялось руководство и направление развития. Все старались помочь, но не получилось сделать это быстро. Нужно стараться привлекать на свою сторону большее количество спонсоров.

О поздних чемпионских парадах

— Будет ли лига регламентировать чемпионские парады команд?

— Не будем. Каждый клуб выбирает своё направление. Я сразу после чемпионства «Локомотива» общался с губернатором, мы с ним обсуждали данный вопрос. Они провели в августе, это делается для болельщиков. Люди собрались, порадовались. Может, сразу, как это получилось в своём время у чемпионского Омска, — такого не было. Но регламентировать сроки проведения не нужно.

Алексей Морозов Фото: Пресс-служба КХЛ

О кейсах Седова, Каменева и Голышева

— Каковы взаимоотношения КХЛ и РУСАДА, будет ли автономия, чтобы самим решать кейсы Седова, Каменева, Голышева?

— Мы хоть и отдельная лига, но обязаны по законам России подчиниться законам ВАДА и РУСАДА. Это очень большой политический вопрос на уровне Олимпийского комитета, Минспорта, правительства. Живём по тем законам, которые существуют. На следующий год подписываем договор с РУСАДА, согласно которому будет увеличено число проверяемых игроков.

— Есть ли новости по Голышеву, Каменеву, Седову? Три случая с допингом.

— Новостей пока не имеем, ждём их. Три человека, но тяжело судить, пока не прошли разбирательства. Никто бы целенаправленно на это в данном случае не пошёл, зная уровень клубов и уровень их врачей. Подождём официальных заявлений.

Об обилии иностранных тренеров в КХЛ

«Хорошо, что к нам тянутся, мы это ценим, работаем над этим. Специалисты приезжают, хорошо для наших ребят, молодёжи. Посмотрите, какой прогресс в прошлом сезоне был у «Авангарда» после смены тренера. Иностранные тренеры зашли в команды, которые будут бороться за чемпионство. Лимит на легионеров в пять человек продолжает действовать, лимита на тренеров нет, тут каждый руководитель выбирает под себя».

О переподписаниях действующих контрактов

— Когда чётко будет поставлен вопрос, что контракт незыблем ни на повышение, ни на понижение? Когда будет поставлена точка в этом вопросе?

— Будем обсуждать в этом году. Есть правило расторжения контракта по инициативе игрока, по ободному согласию, по инициативе клуба с выплатой компенсации. Будем общаться с клубами в этом сезоне, чтобы всё урегулировать. Мы не делаем ничего в одностороннем порядке. Всегда задействованы несколько сторон: клуб, игрок, агент. Игроков расторгают? Я уже приводил примеры. Есть понижения контрактов, люди получают выгоду от этого. Нет никакого нарушения регламента. Все этим законно пользуются. Три переподписания — это правило принято голосованием клубов, решили, что три достаточно. В этом году пообсуждаем снова.

О драфте

«Пока это всё в проработке, даже названия рабочего нет. Мы всегда за то, чтобы было распределение и не было скопления талантливых игроков в одной системе клуба, готовых играть в КХЛ. У некоторых клубов уже по две молодёжные команды. Работаем, смотрим, в этом направлении ведётся работа. Посмотрим, что будет получаться с новой стратегией развития КХЛ. Пока точной даты по драфту у нас нет».

О росте потолка зарплат

— В НХЛ растут зарплаты, а в КХЛ пропали игроки с зарплатами в 100 млн рублей. Как сделать, чтобы зарплаты росли, а не уменьшались?

— В НХЛ – свой подход, свой потолок зарплат, другой срок контрактов. У нас – свой подход и своё видение. Были клубы, которые подписывали контракты на 100 млн рублей, но в итоге что-то не складывалось. Чтобы сделать сильную команду, клубы распределяют суммы. Многое зависит от бонусов, нужно смотреть детально каждый контракт игрока. Можно получить огромный бонус за достижения. Потолок зарплат у нас растёт, в том числе через бонусы. У нас уже в следующем году прописано повышение потолка зарплат, однако и пол мы не забываем поднимать. А бонусы хороши тем, что это стимул для побед.