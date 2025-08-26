«Предложения по возрождению драфта в КХЛ уникальны. Скоро объявим». Интервью с Дементьевым

В это межсезонье все настолько привыкли к безумию, что информация о том, что тренер «Атланта» подозревается в получении взятки, прошла хоккейную общественность по касательной.

Известный агент Алексей Дементьев дал интервью «Чемпионату», в котором жёстко отреагировал на скандал со взяткой в МХК «Атлант», предложил способы бороться с коррупцией в детском хоккее, а также анонсировал скорое возрождение драфта в КХЛ.

«Нужно убрать положение о переходах и не раздувать составы в детском хоккее»

– Как отреагировали на новость, что тренер МХК «Атлант» подозревается в получении взятки за место в составе?

– Крайне негативно. Данная ситуация объясняет непонимание специалистов, почему кто-либо талантливый не получает игрового времени. Если уж появился такой прецедент, то, дай бог, пройдут проверки в других организациях. А выявленные нарушения нужно карать самым строгим способом.

Олег Обуховский — главный тренер МХК «Атлант» Фото: Пресс-служба МХЛ

– Самым строгим – это каким?

– Запретом работы и участия в спорте. Думаю, что это должно быть обязательно. Однако я бы рассматривал этот вопрос более широко. И начал бы с такого аспекта, как положение о переходе игроков, где за трансфер игрока из одной команды в другую, утверждённую ФХР, нужно платить деньги. Это ещё одно место, где возникает коррупция. Не везде и не всегда, но это почва для такого рода схем.

Ещё я бы сократил количество игроков в заявках возрастов детских школ. Не раздувал бы составы до непонятного количества – 20 хоккеистов и двух вратарей достаточно, а то и трёх пятёрок, как в Канаде. У нас повысился бы уровень тренировочного процесса и соревновательного фактора в детских школах для выращивания лучших хоккеистов в достойном окружении. При этом увидели бы настоящую работу тренера, когда они трудятся с ограниченным количеством игроков, а не занимаются селекцией.

– Какие, на ваш взгляд, нужны механизмы для борьбы с этим? Может быть, зарплаты детских тренеров сделать выше, чтобы у них не возникало подобного желания?

– Нет, как раз увеличение зарплаты не гарантирует исключение коррупционной составляющей. Повторюсь, нужно убрать положение о переходах и не раздувать составы. Сегодня родители оплачивают львиную долю расходов в 90% хоккейных организациях: это и подкатки, и форма, и лёд, и сборы.

«Судя по опыту, всегда найдутся люди, желающие искусственно продлить хоккейный век своему ребёнку»

– Как часто у вас, когда вы наблюдаете за детским и молодёжным хоккеем, возникает вопрос: «А что этот человек тут делает?»

– Да, такие вопросы возникали, но я всегда риторически относился к ним, потому что есть главный тренер, который видит по-другому ситуацию. Мой взгляд может быть субъективным. Когда будут ограничены заявки, не будет возможности засунуть некачественного игрока за деньги, потому что тренеру нужно давать результат – без него ему укажут на дверь.

– Поможет ли общая информационная работа с родителями в этом плане? Чтобы у них не было соблазна заниматься этим по причине того, что это бессмысленно.

– Нет. К сожалению, с нашим менталитетом это сложно сделать. Судя по опыту, всегда найдутся люди, желающие искусственно продлить хоккейный век своему ребёнку. Не так много информации у нас по поводу того, чем заканчивается хоккей. Если из одного возраста выходят два-три человека, которые становятся игроками КХЛ – это огромный прогресс команд и тренеров.

Сергей Гимаев, Константин Смирнов, Сергей Суярков подготавливали пятёрками, больше 10 человек играли в КХЛ. В Усть-Каменогорске, Уфе, Челябинске были такие тренеры, которые могли бы подготовить пять игроков для выступления на высшем уровне. Сейчас таких нет.

Игроков, которые достигнут высот, крайне мало. Нужно помогать развиваться и получать практику. Когда хороший мастеровитый хоккеист выходит на лёд с тем, за кого заплатили, то это снижает уровень. Я сам слышал о таких ситуациях.

– Как вы думаете, почему родители вообще это делают?

– Тут есть несколько категорий. Кто-то рассматривает детей как бизнес-проект, считая, что завтра их ребёнок будет зарабатывать миллионы и станет Овечкиным, Ковальчуком, Капризовым. Но так не работает. Здесь очень важно быть объективным в оценке таланта своего ребёнка.

И из этого вытекает другая проблема – отсутствие специалистов, которые честно скажут, что ждёт вашего ребёнка. Спросите тренера детской школы, сколько человек из его команды попадут в КХЛ. Единицы только признаются, что ни одного или максимум один.

Субъективная оценка и движение простым желанием, не подкреплённым талантом, приводит к тому, что дети не попадают в состав, а родители в это время ищут нечестные пути, как отвоевать там место. При этом не исключаю, что тренер, зная финансовые возможности каких-то родителей, может специально создавать условия, при которых отец и мать будут вынуждены оплачивать игровое время своего ребёнка.

– А как смотрите на проблему того, что в некоторых детских школах играет мало местных воспитанников – места заняты другими?

– Я знаю, что в некоторых городах такое действительно есть. Об этом рассказывают сами родители. Такие организации скупают и привозят игроков со всей страны.

Через год в КХЛ планируется распределение до 20 лет по разным клубам. Что-то наподобие драфта. Уникальная возможность для клубов, теряющих игроков ещё в детстве, выравнять дисбаланс.

«Разговаривал с некоторыми руководителями клубов НХЛ, им очень понравилась идея. Они даже посчитали, что у них такое неосуществимо»

– То есть вы за драфт?

– Для этого и была создана группа, в которой я участвую. На текущий момент те предложения, которые мы сделали, поддерживаются клубами, потому что они интересны. Это позволит поднять уровень хоккея.

Ситуация следующая: игроки 2006 года рождения, каждый клуб может защитить определённое количество игроков, а остальные из их системы могут быть выбраны командами, которые заняли самое низкое место в сезоне.

– Сколько игроков можно будет защищать?

– Будет всё зависеть от того, сколько игрок сыграл на уровне КХЛ. Поминутно в том числе. Это будет одним из параметров. Но, возможно, он ещё поменяется. Возьмём в качестве примера Антона Силаева: он играет три сезона в лиге, поэтому он будет защищён.

Данная система позволит подтолкнуть клубы давать время молодым игрокам, которые заявлены на матч. Очень хорошая система. Разговаривал с некоторыми руководителями клубов НХЛ, им очень понравилась идея. Они даже посчитали, что у них такое неосуществимо.

– Как работаете с клубами, которые против? А таких ещё год назад было большинство.

– Клубы, потерявшие игроков, будут получать соответствующую компенсацию. Если там будут игроки, выбранные в первом раунде, то вы привезли и воспитали тех, кто вам нужен в основной обойме, а остальных продали. Получается, распределили по всей стране. Всем только польза от этого.

– Какая должна быть компенсация?

– На текущий момент цифры не помню, однако там хорошая компенсация за игроков первого раунда.

– Не получится ли так, что клубы КХЛ будут меньше обращать внимания на свою школу, а то и вовсе демотивированы в плане взращивания воспитанников? У того же Ярославля сколько воспитанников.

– Знаете, Ярославль не привлекает много игроков из других регионов. По-моему, максимальная планка – четыре иногородних хоккеиста в одной команде. Это огромный плюс. Там вообще сильная организованная структура – шесть школ играет. Ярославль будет поставлять огромное количество хоккеистов на наш рынок.

Не забывайте об игроках, которые не находятся в системе клубов КХЛ – ВХЛ та же самая. Достаточно большое количество игроков, которые подготавливаются там. Представьте, что 20-летний паренёк может быть выбран не клубом-олигархом, а командой из нижней части турнирной таблицы. Возможностей открывается очень много.

– Как относитесь к разговорам, что не получится сделать, как в НХЛ, по причине того, что у нас школы привязаны к клубам?

– Честно говорю, НХЛ копировать не нужно – у нас своя дорога. Те предложения, которые сейчас оформляются в документ, уникальны. Даже скауты НХЛ, узнав о принципах разделения игроков, поддерживают.

– Скажите, а какие сложности остались на пути к официальному объявлению?

– Слушайте, всё проговорено, определено. Остаются детали для оформления. Думаю, что в ближайшее время, в сентябре, мы своей группой встретимся, всё обсудим и выложим всё в информационное поле.

– То есть в самое ближайшее время можно ждать?

– Да, это не будет затягиваться. Насколько я знаю, всё будет скоро, чтобы клубы могли ознакомиться и начать готовиться к процедурам. Это будет очень нужный и важный инструмент в усилении команд КХЛ.

