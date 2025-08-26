Мощный камбэк «Трактора», «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Итоги дня в хоккее

Предсезонка в КХЛ выходит на свою финальную стадию.

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 26 августа.

На 14-й минуте первого периода Андрей Обидин с передач Данила Башкирова и Андрея Алтыбармакяна открыл счёт во встрече. Спустя минуту Евгений Свечников восстановил равенство в счёте. Ассистами отметились Матвей Заседа и Иван Мищенко. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. В овертайме бросок Матвея Заседы принёс победу «Амуру».

На 10-й минуте первого периода Андрей Козлов открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На 18-й минуте третьего периода Матвей Галенюк забил второй гол «Магнитки» в матче. Спустя минуту Семён Симонов сократил отставание «Барыса» до минимума, однако на большее казахстанского клуба не хватило.

По ходу первого периода «Трактор» уступал со счётом 0:3, однако ещё до сирены на первый перерыв сумел отыграть две шайбы и завершить период со счётом 2:4. На старте второго периода Уилл Биттен сделал счёт 4:2 в пользу «Сочи». До конца второго периода «Трактору» удалось сравнять счёт — отличились Степан Горбунов и Джордан Гросс. Победу челябинскому клубу за полторы минуты до финальной сирены при равном счёте принёс Семён Дер-Аргучинцев.

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Максим Кузнецов, Александр Жаровский, Егор Сучков, Илья Федотов, оформивший дубль голом в пустые ворота в концовке встречи. За «Металлург» отличились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

Примечательно, что все шесть шайб «Автомобилиста» забросили разные хоккеисты: Максим Денежкин, Артём Каштанов, Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста, Ярослав Бусыгин и Кёртис Валк. Единственную шайбу в составе «Ак Барса» при счёте 0:6 в большинстве забросил 19-летний нападающий Тимофей Жулин.

Матчи 27 августа

Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана

27 августа 2025, среда. 13:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа

Мемориал имени Ивана Ромазана

27 августа 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Магнитка Магнитогорск

Турнир имени Николая Пучкова