Хоккей Статьи

Итоги предсезонных матчей КХЛ 26 августа 2025 года, обзоры, результаты, турниры

Мощный камбэк «Трактора», «Автомобилист» разгромил «Ак Барс». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее, 26 августа 2025 года
Аудио-версия:
Предсезонка в КХЛ выходит на свою финальную стадию.

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 26 августа.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 13:33 (5x5)     1:1 Свечников (Заседа, Мищенко) – 14:48 (6x5)     1:2 Заседа – 60:27 (3x3)    

На 14-й минуте первого периода Андрей Обидин с передач Данила Башкирова и Андрея Алтыбармакяна открыл счёт во встрече. Спустя минуту Евгений Свечников восстановил равенство в счёте. Ассистами отметились Матвей Заседа и Иван Мищенко. Во втором и третьем периодах команды голов не забили. В овертайме бросок Матвея Заседы принёс победу «Амуру».

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 2
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Козлов (Фёдоров, Гололобов) – 09:54 (5x5)     0:2 Галенюк (Шетле) – 57:55 (5x5)     1:2 Симонов (Ляпунов, Бреус) – 58:53 (6x5)    

На 10-й минуте первого периода Андрей Козлов открыл счёт во встрече. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб. На 18-й минуте третьего периода Матвей Галенюк забил второй гол «Магнитки» в матче. Спустя минуту Семён Симонов сократил отставание «Барыса» до минимума, однако на большее казахстанского клуба не хватило.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов (Мачулин, Тянулин) – 08:03 (5x4)     0:2 Гуськов (Мачулин, Яремчук) – 13:43 (5x5)     0:3 Боден (Тянулин, Попов) – 15:36 (5x4)     1:3 Кадейкин – 16:16 (5x5)     2:3 Светлаков (Коршков, Дер-Аргучинцев) – 19:34 (5x4)     2:4 Биттен (Боден, Хёфенмайер) – 21:06 (5x5)     3:4 Горбунов (Коршков, Дэй) – 32:25 (5x5)     4:4 Гросс (Рыков, Коромыслов) – 38:10 (5x5)     5:4 Дер-Аргучинцев (Глотов, Светлаков) – 58:35 (5x5)    

По ходу первого периода «Трактор» уступал со счётом 0:3, однако ещё до сирены на первый перерыв сумел отыграть две шайбы и завершить период со счётом 2:4. На старте второго периода Уилл Биттен сделал счёт 4:2 в пользу «Сочи». До конца второго периода «Трактору» удалось сравнять счёт — отличились Степан Горбунов и Джордан Гросс. Победу челябинскому клубу за полторы минуты до финальной сирены при равном счёте принёс Семён Дер-Аргучинцев.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Толчинский (Канцеров, Вовченко) – 14:15 (5x5)     1:1 Кузнецов (Панин) – 16:08 (5x5)     1:2 Жаровский (Федотов, Алалыкин) – 16:47 (5x5)     1:3 Сучков (Кузьмин, Федотов) – 19:59 (5x5)     1:4 Федотов (Кузьмин, Щербаков) – 43:04 (5x5)     2:4 Джонсон (Вовченко, Михайлис) – 49:11 (6x4)     2:5 Федотов (Сучков) – 58:28 (en)    

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Максим Кузнецов, Александр Жаровский, Егор Сучков, Илья Федотов, оформивший дубль голом в пустые ворота в концовке встречи. За «Металлург» отличились Сергей Толчинский и Люк Джонсон.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Горбунов) – 07:45 (5x5)     0:2 Каштанов (Тарасов) – 08:14 (5x5)     0:3 Бывальцев (Горбунов) – 33:41 (5x5)     0:4 Да Коста – 43:17 (5x5)     0:5 Бусыгин (Осипов, Горбунов) – 47:43 (5x5)     0:6 Валк (Кизимов, Мэйсек) – 49:56 (5x4)     1:6 Жулин (Кателевский, Пустозёров) – 53:11 (5x4)    

Примечательно, что все шесть шайб «Автомобилиста» забросили разные хоккеисты: Максим Денежкин, Артём Каштанов, Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста, Ярослав Бусыгин и Кёртис Валк. Единственную шайбу в составе «Ак Барса» при счёте 0:6 в большинстве забросил 19-летний нападающий Тимофей Жулин.

Матчи 27 августа

Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
