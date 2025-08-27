Без Овечкина, но с двумя россиянами. Топ самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ в сезоне

До старта сезона-2025/2026 в НХЛ остаётся всего полтора месяца, однако основные контракты уже подписаны, а команды в основном укомплектованы. Это значит, что настала пора считать чужие денежки.

В 2024 году Forbes составлял свой список самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ на сезон, и тогда в топ-10 попал Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» стал единственным россиянином в рейтинге. Правда, тогда учитывались доходы не только от хоккея.

Может быть, наши коллеги и в этом году создадут подобный список, подсчитав все внехоккейные доходы игроков. А пока мы посмотрим на топ самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ, ориентируясь на их кэпхит. В этот раз обошлось без Ови, однако в рейтинг попали сразу двое россиян! Кто же это?

1. Леон Драйзайтль, $ 14 млн

Возраст: 29 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Эдмонтон».

Леон Драйзайтль Фото: Nathan Denette/AP/ТАСС

В сезоне-2025/2026 произойдёт смена лидера. Остон Мэттьюс отдаёт своё первое место Леону Драйзайтлю. Немец подписал новый восьмилетний контракт с «Эдмонтоном» ещё в 2024 году, в преддверии старта регулярки. В октябре нападающему исполнится уже 30 лет, поэтому ему придётся уже здесь и сейчас доказывать, что он заслужил это крупное соглашение. Теперь с него будут спрашивать ещё сильнее. Да и самому Драйзайтлю наверняка не пришлись по душе два подряд поражения в финале Кубка Стэнли.

Примечательно, что и по деньгам, которые он получит на руки в этом сезоне, Леон также первый. На деле ему заплатят $ 16,5 млн.

2. Остон Мэттьюс, $ 13,25 млн

Возраст: 27 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Торонто».

Остон Мэттьюс Фото: Claus Andersen/Getty Images

Драйзайтль потеснил Мэттьюса, но Остон по-прежнему входит в топ-2. Минувший сезон американец провёл куда слабее предыдущего. После 69 голов в кампании-2023/2024 на счету нападающего оказалось всего 33 шайбы. Конечно, он пропустил 15 матчей, да и в ассистах прибавил (45 против 38), однако от Остона все ждут в первую очередь голов. Пора возвращаться на прежний уровень.

Примечательно, что по фактическому заработку Мэттьюс будет лишь четвёртым — $ 15,2 млн.

3. Натан Маккиннон, $ 12,6 млн

Возраст: 29 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Колорадо».

Натан Маккиннон Фото: Jack Gorman/Getty Images

Мало кому из болельщиков «Эвеланш» захочется вспоминать минувший сезон, но к Маккиннону у них претензий точно не будет. Натан провёл сильную регулярку, набрав 116 (32+84) очков. Да, это не 140, что было годом ранее, но и «Колорадо» уже не был такой мощью. Когда у «лавин» дела шли хуже некуда, канадец вёл товарищей за собой. Так что свои деньги Маккиннон точно оправдывает — и наверняка продолжит оправдывать.

Именно Натан — второй по фактическому заработку на грядущий сезон. Его $ 16,05 млн уступают только Драйзайтлю.

4. Коннор Макдэвид, $ 12,5 млн

Возраст: 28 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Эдмонтон».

Коннор Макдэвид Фото: Ben Margot/AP/ТАСС

Коннор вступает в свой последний год по действующему контракту, и нет сомнений, что в ближайший год он станет самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. Пока, правда, непонятно, какое соглашение он подпишет, но это точно будет рекорд лиги. А главное — Макдэвид продолжает отрабатывать каждый цент. Даже в минувшем сезоне, в котором он пропустил аж 15 матчей, нападающий добрался до базовой отметки в 100 очков, а потом ещё и помог «Эдмонтону» дойти до второго подряд финала Кубка Стэнли, записав на свой счёт 33 (7+26) очка в плей-офф.

Примечательно, что по фактическому заработку Коннор не попал даже в топ-30. С $ 10 млн он делит места с 35-го по 54-е.

5-6. Митчелл Марнер, $ 12 млн

Возраст: 28 лет. Позиция: правый крайний нападающий. Клуб: «Вегас».

Митчелл Марнер Фото: Claus Andersen/Getty Image

Канадец гнался за крупным контактом, который в «Торонто» ему предложить не сумели. Зато смогли в «Вегасе». Марнер начнёт сезон-2025/2026 в совершенно новой обстановке, и пока непонятно, как он проявит себя. Митчелл только провёл лучший год в своей карьере, впервые добравшись до отметки в 100 очков. Форвард набрал 102 (27+75) очка, к которым прибавил 2+11 в 13 матчах плей-офф. Если Марнер сохранит результативность последнего сезона, то станет мощным усилением для «Голден Найтс».

Митч также разделил пятое-шестое места по количеству денег, которые получит на руки в новом сезоне до вычета налога. Канадец заработает $ 15 млн.

5-6. Микко Рантанен, $ 12 млн

Возраст: 28 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Даллас».

Микко Рантанен Фото: Julio Cortez/AP/ТАСС

Финн разделил с Марнером пятую-шестую строчки, и это не единственное, что их объединяет. Рантанен также простился с клубом, в котором прежде провёл всю карьеру в НХЛ. Правда, Микко сделал это ещё в ходе минувшей регулярки. Из родного «Колорадо» нападающий транзитом через «Каролину» отправился в «Даллас», который сумел предложить ему те условия, которых форвард заслуживал. Правда, пока Рантанен, несмотря на несколько сильных перформансов, ещё далёк от себя образца «Эвеланш». Ему многое предстоит доказать.

Что касается фактического заработка, тут он также наравне с Марнером.

7. Артемий Панарин, $ 11,643 млн

Возраст: 33 лет. Позиция: левый крайний нападающий. Клуб: «Рейнджерс».

Артемий Панарин Фото: Sarah Stier/Getty Images

А вот и самый высокооплачиваемый россиянин в сезоне-2025/2026. Панарин начнёт свой последний по действующему семилетнему контракту год, но вряд ли получит настолько же крупное соглашение в будущем. После лучшего сезона в карьере Артемий провёл достаточно сомнительную регулярку, набрав 89 (37+52) очков — на 31 меньше, чем годом ранее, а «Рейнджерс» не вышли в плей-офф. Конечно, в этом вина не только и не столько Панарина, но на форварда всё равно влияет хаос, творящийся в команде. Да и самого Хлебушка, к сожалению, постепенно нагоняет спад, свойственный хоккеистам его возраста. Впрочем, Артемий может собраться для последнего года по контракту, чтобы выбить себе последнее крупное соглашение.

По фактическому заработку россиянин не войдёт даже в… топ-100! Панарин с $ 8 млн делит места со 101-го по 112-е.

8. Элиас Петтерссон, $ 11,6 млн

Возраст: 26 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Ванкувер».

Элиас Петтерссон Фото: Derek Cain/Getty Images

Вокруг шведа весь сезон ходили различные слухи, но, видимо, «Кэнакс» всё же решили сохранить Элиаса. После нескольких сильных сезонов со 102 и 89 очками Петтерссон, получив крупный контракт, провалил регулярку-2024/2025. Нападающий набрал жалкие 45 (15+30) очков при показателе полезности «-10». Конечно, часть сезона Элиас пропустил из-за травмы, сыграв всего 64 матча, однако при такой зарплате набирать в среднем меньше очка за встречу просто непозволительно. Петтерссону есть что доказывать, поэтому самый молодой представитель топ-10 наверняка должен проявить себя.

На руки до вычета налога в новом сезоне швед получит $ 14,5 млн — это седьмой результат.

9-11. Эрик Карлссон, $ 11,5 млн

Возраст: 35 лет. Позиция: защитник. Клуб: «Питтсбург».

Эрик Карлссон Фото: Justin Berl/Getty Images

Карлссон — самый возрастной представитель, а также единственный защитник в топ-11. Шведом недовольны в «Питтсбурге» и, судя по слухам, страстно желают обменять, однако желающих особо не находится. До конца тяжеловесного контракта остаётся всего два года, так что, возможно, «Пингвинз» просто дождутся этого момента, чтобы начать строительство новой команды. Эрик всё ещё полезен в атаке (11+42 в минувшем сезоне), а также не пропускает матчей, но его результативность снижается. Что касается игры в обороне, то «-24» в графе полезности в сезоне-2024/2025 говорят сами за себя.

Фактически Карлссон заработает в новом сезоне 9 млн, благодаря чему разделит места с 67-го по 80-е.

9-11. Вильям Нюландер, $ 11,5 млн

Возраст: 29 лет. Позиция: центрфорвард. Клуб: «Торонто».

Вильям Нюландер Фото: Leila Devlin/Getty Images

Слухи о возможном обмене Нюландера ходили слишком уж долго, однако «кленовые листья» осознали, что не могут позволить себе потерять ещё одного лидера, помимо Марнера, и доверились шведу. Нападающий провёл приличный сезон, набрав 84 (45+39) очка в 82 матчах — плюс 15 (6+9) в 13 встречах плей-офф. Есть все основания полагать, что в новой кампании Вильям может сыграть ещё лучше.

По фактическому заработку Нюландер занимает восьмое место с $ 13,5 млн.

9-11. Игорь Шестёркин, $ 11,5 млн

Возраст: 29 лет. Позиция: вратарь. Клуб: «Рейнджерс».

Игорь Шестёркин Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

А вот и второй россиянин в топе. Шестёркин разделил места с 9-го по 11-е с Карлссоном и Нюландером, но по фактическому заработку в сезоне-2025/2026 будет аж третьим! Он получит $ 15,825 млн.

Сага с продлением контракта тянулась очень долго, однако в итоге Игорь получил достойное соглашение, попутно побив вратарский рекорд Кэри Прайса и став самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Впрочем, это была едва ли не самая приятная часть минувшего сезона для Шестёркина. «Рейнджерс» его провалили, и даже Игорь не сумел помочь команде. Более того, защитники «Нью-Йорка» нередко подставляли своего вратаря. Да и сам россиянин периодически неприятно ошибался. В общем, в грядущем сезоне даже Шестёркину будет что доказывать в первый год нового контракта.