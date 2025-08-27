«Ак Барс» поставил всё на контракт с Денисенко. Казань вынуждена идти на поводу у игрока

Сага с контрактом Григория Денисенко никак не завершится. Казалось бы, после того как публично о сделке с «Локомотивом» объявил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин, нападающий уже должен был тренироваться вместе с «Ак Барсом». Однако возникла другая проблема – уже после продажи игрока из Ярославля условия соглашения пересмотрела сторона игрока.

Трудно сказать, о какой сумме шла речь изначально, однако ближе к концу трансферной кампании под потолком у казанцев осталось не так много места, и соглашение на 60 млн потянуть им уже не под силу. Другое дело, что и отказаться от игрока уже вариантов нет – за него выплачена существенная компенсация, и альтернатив на рынке нет.

Григорий Денисенко Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Новость о том, что Григорий Денисенко вместо контракта с «Ак Барсом» может поехать в Швейцарию – как вишенка на торте этого сумасшедшего межсезонья. Потратить два с лишним месяца на переговоры о выкупе спортивных прав на нападающего у «Локомотива», чтобы в итоге не сойтись с ним по зарплате – это звучит как приговор для генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина. Конечно, скорее всего, это всего лишь попытка давления на клуб. Никто не удивится, если даже в реальности никаких предложений из Европы у Денисенко нет, а агент всего лишь выкручивает руки менеджменту «Ак Барса» через близких журналистов. Только вот казанцы – в патовой ситуации и вынуждены соглашаться практически на любые требования хоккеиста. Иначе ситуация – сюр. За Денисенко заплатили 50 млн компенсации, отдали перспективного Андрея Пустового, отказались от других игроков. А в результате клуб останется ни с чем?

Официально о передаче прав на игрока от «Локомотива» в «Ак Барс» никто не объявлял, однако сделку назвал завершённой Валиуллин. «Сейчас мы только выменяли права. Переговоры были непростыми. Благодарен «Локомотиву» за то, что мы нашли общее решение, которое устроило все стороны. В настоящий момент мы договариваемся по условиям контракта в рамках потолка зарплат, чтобы не возникло проблем. В ближайших играх он будет с нами», – сказал Марат Фаритович в беседе с «СЭ» на прошлой неделе. Ожидалось, что при удачном сценарии Денисенко приедет напрямую из Ярославля в Санкт-Петербург и примет участие вместе с казанцами в предсезонном турнире Пучкова. Однако до старта сезона осталось совсем чуть-чуть, «Ак Барс» проведёт в рамках предсезонки всего лишь один матч – в Нижнекамске с «Нефтехимиком» – и кажется, что вновь без Григория.

Григорий Денисенко Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Сторона игрока готова начать переговоры с отметки в 60 млн рублей без учёта бонусов. Казанцы предлагают Денисенко в районе 40-45 млн. В текущий момент Валиуллину приходится торговаться. Во-первых, по сообщениям местных СМИ, «Татнефть» сократила спонсорскую помощь клубу примерно на треть, что повлияло на его финансовую политику. Во-вторых, «Ак Барс» и так под подозрением у КХЛ за превышение потолка зарплат. К примеру, для того чтобы оформить переход Ильи Карпухина из Петербурга в Казань, его сначала отправляют в фарм-клуб армейцев «СКА-ВМФ». После чего уже в рамках ВХЛ он условно переходит в «Нефтяник» и уже внутри системы «Ак Барса» поднимается в первую команду. Места под Денисенко уже сейчас нет, а ведь в сентябре Валиуллин планировал подписать ещё одного иностранца. Для этого придётся обменять лишние активы, однако контракт с Григорием нужен здесь и сейчас.

Денисенко с агентом не могут не понимать, в насколько тяжёлом положении находится «Ак Барс», только вот и ругать хоккеиста за подобный шантаж не стоит. Григорию с начала июля рассказывали, как в трансфере заинтересован лично главный тренер Анвар Гатиятулин, нападающий уже даже подбирал себе удобную квартиру в Казани и решал другие бытовые вопросы, связанные с вероятным переездом. Но что он видит на практике – вместо реального желания заполучить игрока «Ак Барс» спорит с Юрием Яковлевым до последнего, в то время как Денисенко оказывается в подвешенном состоянии всё межсезонье. Игроку даже негде тренироваться, в Ярославле его по понятным причинам к команде не подпускают, с казанцами официально он тренироваться тоже не может. Начинать сезон только лишь на индивидуальной подготовке – не лучшая затея, если твоя цель — перезагрузить карьеру.

Марат Валиуллин Фото: ХК «Ак Барс»

Требование о повышении суммы контракта может быть логичной компенсацией за неудобства, которые принесли спортсмену затянувшиеся переговоры между клубами. К тому же так работает рыночная экономика: если Денисенко нужен «Ак Барсу» сейчас больше, чем Григорию – «Ак Барс», то почему он должен идти на уступки и соглашаться на контракт уровня хоккеистов третьего звена? Другое дело, что в реальности есть большие сомнения, что даже в нейтральной Швейцарии с большим энтузиазмом отнесутся к российскому хоккеисту. Тем более не к звезде первой величины, а к игроку АХЛ. Космических денег в Европе нет, даже если ему и выпишут сопоставимый с 60 млн рублей контракт в евро, на хорошие бонусы он может не рассчитывать, в то время как в России это чуть ли не основной источник заработка.

Так что, скорее всего, никуда стороны друг от друга не денутся и найдут разумный компромисс. Потому что и для Денисенко куда лучше будет как можно скорее войти в нормальный тренировочный ритм и набирать ту самую статистику в КХЛ, которая послужит мостиком для возвращения в НХЛ. И «Ак Барсу» нужно усиливаться здесь и сейчас. Последний матч на кубке Пучкова с «Автомобилистом» показал, насколько казанцам не хватает глубины состава. Стоило Гатиятулину дать отдохнуть нескольким лидерам, как мы увидели практически полную аморфность в атаке. На самом деле, казанцы не так плохи, как можно было подумать, им не хватает буквально чуть-чуть для хорошего сезона. Отдать Даниила Журавлёва с Артемием Князевым, высвободить платёжку и сойтись с Григорием на 50-55 млн – и все счастливы.