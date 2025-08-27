Скидки
Итоги предсезонных матчей КХЛ 27 августа 2025 года, обзоры, результаты, турниры

«Локомотив» расстался с новичком, «Ак Барс» приобрёл Карпухина. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги предсезонных матчей КХЛ 27 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Автомобилист» выиграл предсезонный турнир в Петербурге.

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 27 августа, а также трансферные новости.

«Барыс» обыграл «Салават Юлаев»

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 3
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Хмелевски, Федотов) – 10:46 (5x4)     1:1 Веккионе (Оразов) – 11:20 (5x5)     2:1 Асетов (Шайхмедденов) – 21:37 (5x5)     3:1 Асетов (Шайхмедденов, Бекетаев) – 31:20 (5x5)     3:2 Алалыкин (Родевальд, Пименов) – 34:05 (5x4)     3:3 Хмелевски (Кузнецов, Стюарт) – 50:01 (5x4)     4:3 Кайыржан (Галимов) – 60:46 (3x3)    

На 11-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Прохор Корбит, которому ассистировали Александр Хмелевски и Илья Федотов. Менее чем через минуту «Барыс» сравнял счёт — дебютным голом за клуб отметился новичок Майк Веккионе. Во втором периоде на дубль форварда «Барыса» Алихана Асетова уфимский клуб ответил голом Данила Алалыкина. На 51-й минуте голом в большинстве счёт сравнял Александр Хмелевски. В дополнительное время победу одержал «Барыс» благодаря сольному проходу Динмухамеда Кайыржана.

«Металлург» уступил своему фарм-клубу в серии буллитов

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Фурса (Серазетдинов, Ковгореня) – 07:02 (5x5)     0:2 Мастрюков (Михнин, Болтанов) – 41:34 (5x4)     1:2 Куричев (Грасс, Нечаев) – 47:12 (5x5)     2:2 Тютнев (Паливко, Осипович) – 56:53 (5x4)     2:3 Фурса – 65:00    

На восьмой минуте первого периода Алексей Фурса открыл счёт во встрече. Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьей двадцатиминутки Алексей Мастрюков сделал счёт 2:0 в пользу «Магнитки». В середине периода Никита Куричев отыграл одну шайбу «Металлурга». На 17-й минуте периода Павел Тютнев сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хоккеисты «Магнитки». Победный бросок — на счету Алексея Фурсы.

«Автомобилист» всухую обыграл СКА

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шашков – 35:05 (5x5)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. На 16-й минуте второго периода форвард «Автомобилиста» Никита Шашков открыл счёт во встрече. Эта шайба осталась единственной в игре.

Таким образом, «Автомобилист» стал победителем турнира имени Николая Пучкова, набрав четыре очка. Санкт-петербургский СКА занял последнее, третье место, набрав одно очко. Вторая строчка — у «Ак Барса» (два очка).

«Локомотив» обменял Холлоуэлла в «Ладу»

Хоккейные клубы «Лада» и «Локомотив» совершили сделку. В обмен на денежную компенсацию в тольяттинский клуб перешёл 26-летний канадский защитник Мак Холлоуэлл. Односторонний контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отметим, что защитник покинул «Локомотив», не сыграв за ярославскую команду ни одного официального матча.

Практически всю карьеру игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс». На его счету в АХЛ 244 встречи, в которых Холлоуэлл набрал 136 (14+122) очков. В Национальной хоккейной лиге Мак провёл шесть матчей за «Лифс», отдав две передачи.

Илья Карпухин перешëл в «Ак Барс»

Защитник Илья Карпухин стал игроком казанского «Ак Барса». Контракт с 27-летним игроком обороны рассчитан до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», однако 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За петербургский клуб он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметившись 9 (5+4) очками. В плей-офф на счету Карпухина шесть игр и два очка — один гол и одна результативная передача.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 голевых передач.

Матчи 28 августа

Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы . Группа А
28 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Новости. Хоккей
