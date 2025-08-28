«Много было непонятного в том сезоне. Сейчас уже получил ответы». Интервью с Красоткиным

Для вратаря «Сибири» Антона Красоткина прошлый сезон стал временем испытаний. Уверенно прогрессировавший голкипер весь год промучился с травмой, из-за этого проиграл конкуренцию Денису Костину, а информация о его физическом и ментальном здоровье появлялась противоречивая. В плей-офф Красоткин помог «Сибири» дать бой «Салавату Юлаеву», но снова сошёл с дистанции раньше времени из-за повреждения, так что перед новым сезоном были опасения – готов ли Антон полноценно вернуться в строй или проблемы продолжат его преследовать?

На турнире в Омске у обозревателя «Чемпионата» появилась возможность поговорить с Красоткиным начистоту и убедиться, что, к счастью, сейчас голкипер по всем параметрам готов к перезагрузке. Антон рассказал, что мог, о трудностях прошлого, своём отношении к внезапно возникшим испытаниям и заверил, что в новый сезон входит здоровым, с ясной головой и огромным желанием конкурировать с Луи Доминге на благо «Сибири».

«Раньше говорили, что на предсезонке закладывается фундамент. Сейчас всё-таки чуть иначе»

— Как прошло твоё межсезонье?

— Усердно готовился как на льду, так и в зале. Как и у всех ребят, у меня есть тренеры, с которыми работаешь летом. Плюс есть задания от тренерского штаба, программа на лето и параметры, с которыми нужно подойти к сборам. Сейчас предсезонка сократилась, поэтому все ребята профессионально подходят к этому.

— У вратарей на сборах такая же программа, как и у полевых игроков?

— Раньше говорили, что на предсезонке закладывается фундамент, сейчас всё-таки чуть иначе, потому что предсезонка сократилась. Так что есть и элементы общей нагрузки на всю команду, и тренировки особой направленности для вратарей.

— Говорят, что в «Сибири» сейчас нагрузили очень прилично хоккеистов. Действительно так?

— Да, по моему мнению, подготовка сейчас более интенсивная, чем в прошлом году.

— Это отражается на летних играх?

— Конечно, это всегда отражается. Потому что все ребята ещё в разных кондициях, кто-то больше физике сейчас время уделяет, кто-то – тактике. Думаю, что есть накопленная усталость от тренировок, но я уверен, что тренерский штаб всё сделал правильно и в сезон мы войдём в оптимальной форме.

Антон Красоткин на предсезонном турнире в Омске Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Папа для меня в первую очередь это папа. Помимо хоккея, нам есть о чём поговорить»

— На турнире в Омске уже регулярно пересекаешься с Красоткиным-старшим (тренер «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»). Много общаетесь с папой о хоккее?

— Разве что на какие-то общие темы. Всё-таки у нас разные амплуа, в моментах вратарских я больше взаимодействую с тренером вратарей «Сибири». А папа для меня в первую очередь это папа. А уже потом всё остальное, помимо хоккея, нам есть о чём поговорить.

— Почему стал в своё время вратарём, хотя Красоткин-старший играл на позиции защитника?

— Когда папа играл, «Локомотив» был лидером российского хоккея. Я ходил на все матчи, мне очень нравилась игра вратарей, плюс потом приходил в раздевалку, разглядывал форму вратарскую. С другими детьми мы играли, я всегда брал эту форму, так что меня всегда тянуло в ворота. Так всё с детства пошло.

— Когда играешь против «Локомотива», держишь в голове, что на лавке соперника стоит отец?

— Нет, такого нет. Все мы профессионалы, наша задача на льду – выполнить работу честно и помочь своей команде выиграть. Остальные мысли могут только отвлекать.

Тренер «Локомотива» Дмитрий Красоткин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Ментальных трудностей не было. Только биомеханика, чисто профессиональная травма»

— Прошлый сезон назовешь самым неудачным в своей карьере?

— Много было непонятного в том сезоне. Самое основное касается моего здоровья. Сейчас всё хорошо, уже получил ответы на вопросы, которые меня интересовали. Надеюсь, всё дальше будет в порядке. Ну а прошлый сезон… Про него можно сказать цитатой из Харуки Мураками: «Ошибки – это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла». Многие моменты хотелось исправить в плане игры, надеюсь, всё будет только лучше.

— Всё же что именно с тобой происходило?

— Тему здоровья всё-таки оставлю конфиденциальной. Это были определённые проблемы, которые, хочется верить, я решил.

— Проблемы физиологические? Потому что распространялись слухи ещё о ментальных трудностях.

— Нет-нет, только проблемы с биомеханикой. Чисто профессиональная травма.

«В серии с «Салаватом» сработали все вместе: игроки, тренеры, персонал и болельщики. Каждый винтик сложился»

— Ты закончил сезон эффектным сейвом в третьей игре серии с Уфой, а потом не вышел на второй период. Как раз сказалась та травма?

— Нет, это было совершенно другое повреждение. Там получилось так, что произошёл надрыв мышцы, который не позволял в полную силу выполнять определённые действия на льду. К сожалению, пришлось закончить матч.

Тренер «Сибири» высоко оценил сейв: Епанчинцев: суперсейв Красоткина дал «Сибири» три победы в домашних играх

— За счёт чего «Сибирь» зацепилась за серию с «Салаватом»? После первых игр в Уфе всё выглядело безнадёжно.

— В первую очередь это командная игра, наше взаимодействие. После неудачных матчей подкорректировали детали, перенастроились. Сработали все вместе: ребята, тренерский штаб, персонал и, конечно же, наши потрясающие болельщики. Каждый винтик сложился, удалось переломить серию. Но итог, увы, не в нашу пользу.

— Спорный момент в седьмой игре с отменённым голом «Сибири». Составил своё мнение, был ли там гол?

— Мне сложно судить, я не находился там возле ворот, видел только те же самые картинки, что и все зрители, болельщики. У нас есть судейский комитет, который принимает решения.

— Учитывая сценарий серии с «Салаватом», можно занести прошлый сезон в актив «Сибири»?

— Запоминается, конечно, последнее, но было разное в сезоне: и хорошие моменты, и те, которые нужно исправлять. Я не сторонник того, чтобы оценивать по какому-то одному моменту сезон, потому что хоккейный год длинный, разнообразный. Было то, что хочется поменять, учитывая накопленный опыт, и двигаться в следующий сезон.

«К приезду в «Сибирь» Доминге отнёсся спокойно. Будем работать с ним вместе»

— В прошлом сезоне Денис Костин по разным причинам выиграл конкуренцию у тебя. Это не сказалось на ваших взаимоотношениях?

— Нет, я сторонник того, что конкуренция всегда влияет положительно на команду. А отношения с коллегами – всегда чисто рабочие. Понятно, что с кем-то в обычной жизни больше общаешься, с кем-то – меньше, но профессиональные отношения с личными смешивать опасно, не стоит этого делать.

— Удивился, что Костин после такого сезона сменил команду?

— На эту тему мы с ним не общались. Не знаю, поступало ли ему предложение от «Сибири» или от других команд, но я уверен, что он принял для себя и своей семьи лучшее решение.

— Приезд Доминге стал событием? Фамилия мелькала в НХЛ.

— Любой трансфер в целом интересен. Но я за них не отвечаю, узнаю новости из интернета. Однако в любом случае отнёсся спокойно – раз наша селекционная служба подписала Луи, значит, будем работать с ним вместе.

— Коммуникацию наладили?

— Да, чисто рабочие моменты обсуждаем, у нас есть тренер вратарей, есть ребята, помогающие с переводом, так что всё отлично, прекрасная рабочая атмосфера. Нам остаётся только работой на тренировках показывать, кто будет играть.

— То есть пока понимания нет, кто входит в сезон основным?

— Даже не могу ответить на этот вопрос. Конкретики никакой, думаю, будет здоровая конкуренция. Кто будет лучше готов физически и психологически, тот и будет играть.

Антон Красоткин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Тренер вратарей «Сибири» Подомацкий – это тот человек, был которому я стал голкипером»

— Ты сейчас полностью перезагрузился после прошлого сезона?

— Конечно. Век спортсмена недолог. Одно дело, когда у тебя что-то не получается, и другое – если есть проблемы со здоровьем. Всегда можно чему-то научиться, вынести какой-то урок. Считаю, что произошло то, что и должно было произойти, при правильном подходе любую ситуацию можно обратить в свою пользу.

— В «Сибири» ты долго работаешь с Егором Подомацким. В прошлом сезоне он много тебе помогал не как тренер, а по-человечески?

— У нас есть команда «Сибирь», а внутри – мини-команда из вратарей. Мы все стараемся поддерживать друг друга, быть в хороших рабочих отношениях. Конечно, всякие ситуации происходят, но я чувствовал полную поддержку и от ребят, и от тренерского штаба, и от Егора Геннадьевича, конечно. Он очень сильно помогал.

Егор Подомацкий — тренер вратарей «Сибири» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

— Подомацкий ведь играл за «Локомотив» вместе с твоим отцом. Он был одним из тех, на кого ты в детстве как раз смотрел?

— Да это и был тот человек, на игру которого я смотрел, благодаря которому стал вратарём. Тогда Подомацкий был на пике карьеры, очень известным голкипером. Он же и на чемпионатах мира тогда играл, и на ОИ-2002 был единственным представителем нашей Суперлиги, стал бронзовым призёром. Скажу честно, многие в детстве хотели быть похожими на Подомацкого.

— В «Сибири» произошли кардинальные изменения в составе. Как отнеслись к тому, что ушли Бек, Андреофф, Мёрфи?

— Ушли лидеры – место освободилось. Многие ребята у нас могут выйти на лидирующие позиции, повести команду за собой. Всё зависит от нас, от наших усилий, желания всё подчинить командному успеху. Уверен, что у нас появятся новые лидеры, и каждый игрок «Сибири» будет за счёт своих сильных сторон вносить что-то в копилку общего успеха.

