«Каролина» дала контракт русскому таланту. Как скоро Рябкин окажется в НХЛ?

«Каролина» в очередной раз напомнила, что является тем клубом, который готов давать шанс игрокам с подпорченной репутацией – и вслед за выбором Ивана Рябкина во втором раунде драфта-2025 «Харрикейнз» подписали с российским нападающим трёхлетний контракт новичка.

Рябкин стал одним из очередной группы соотечественников, права на которых во время драфта забронировали именно «ураганы» – вместе с Иваном клуб из Роли также забрал себе голкипера Семёна Фролова и защитников Курбана Лиъматова и Романа Баусова. Однако именно нападающий первым из этого квартета подписался в НХЛ.

Драматичную историю Рябкина вы наверняка помните – прошлым летом он котировался в пятёрке лучших игроков, которым предстояло выйти на драфт, но после всех перипетий с контрактом в России, а также информации об отсутствии должной дисциплины Иван упал в рейтинге аж до 62-й строчки. Там его и подобрали «Харрикейнз».

И несмотря на то что многие клубы отказались от кандидатуры Рябкина в принципе, в «Каролине» были довольны приобретением на него прав: «Невероятный снайпер. Он рвётся к воротам, может применить силовой приём сам и выстоять против чужих, может забросить с кистей, а может – и с щелчка, может играть на ограниченном пространстве. Он тот, чьего падения так низко мы не ожидали, и мы счастливы, что смогли забрать его во втором раунде», – говорил помощник генерального менеджера «ураганов» Даррен Йорк через пару дней после драфта.

С игровой точки зрения вопросов к Ивану в Америке действительно не так много. Тем более что свой талант он продемонстрировал в USHL – в составе «Маскегона», в котором он дебютировал в начале года, россиянин успел набрать 30 (19+11) очков в 27 матчах, благодаря чему стал лучшим в команде и девятым в лиге по среднему количеству результативных действий за игру (1,11).

В плей-офф Рябкин подтвердил статус лидера «Ламберджекс» – 16 (7+9) очков в 14 играх. Среди всех хоккеистов, сыгравших в постезоне главной юниорской лиги США, больше набрал только одноклубник Ивана канадец Тайнен Лоуренс, которого высоко котируют накануне следующего драфта, – на его счету 18 очков. Этот дуэт помог «Маскегону» завоевать главный приз USHL – Кубок Кларка – впервые в истории.

И даже проблемы с лишним весом, о которых сообщалось ранее, похоже, «Каролину» вообще не пугают – у специалистов клуба уже есть опыт работы в таких случаях: «У нас было полно таких игроков. Скотт Морроу, например. Этот парень преобразил своё тело в прошлом сезоне, отработал сполна, сделал всё, о чём мы его просили. Его комплекция изменилась. Ещё был Джексон Блейк. Куча таких. Сет Джарвис – не в прошлом году, а пару лет назад. Мы пытаемся встретить их в том состоянии, в котором они находятся, и не относиться предвзято», – рассказал тренер по силовым упражнениям Билл Бёрнистон.

Иван Рябкин на драфте НХЛ — 2025 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

С Иваном в клубе уже успели поработать – ещё в июле он приезжал в лагерь развития «Каролины», где, судя по всему, оставил о себе хорошее впечатление, раз «ураганы» решили не ждать слишком долго и уже заключили с ним контракт новичка.

Теперь вопрос лишь в том, где Рябкин начнёт следующий сезон – поговаривают, что форвард может сменить USHL на лигу Квебека, но многие оптимистичные прогнозы отправляют его сразу в АХЛ. Предстоящая предсезонка – отличный шанс для Ивана доказать руководству «ураганов», что ему уже есть место во взрослом хоккее. А там, глядишь, и до НХЛ будет рукой подать.

Главное, чтобы проблемы с дисциплиной не выскочили наружу.