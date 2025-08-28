Скидки
Хоккей Статьи

КХЛ ввела новую должность дежурного по лиге, как КХЛ будет реагировать на проблемы с авиаперелётами, как КХЛ решает новые проблемы

КХЛ может ждать коллапс. Как лига реагирует на проблемы с авиаперелётами в России?
Владимир Лаевский
Проблемы КХЛ из-за отмены авиарейсов
Отмены рейсов по всей стране могут разрушить всю логистику, но в организации не игнорируют ситуацию.

В межсезонье-2025 КХЛ попала в тяжелейшее положение. Оказалось, что регламент лиги словно дуршлаг — полон дыр. А клубы умело воспользовались едва ли не каждой лазейкой, которую смогли отыскать.

Со многими неожиданно возникшими проблемами КХЛ ещё предстоит разобраться (и, будем надеяться, с ними будут разбираться). Однако есть и сложности, к которым лига непричастна, но которые напрямую влияют на неё.

Один из них — вопрос перелётов. И чем ближе старт сезона-2025/2026, тем громче он звучит.

Если посмотреть на данные в российских СМИ, можно примерно прикинуть, сколько рейсов по всей России было отменено или перенесено в период с 1 сентября 2024 года по 28 августа 2025 года. Если учесть, что, например, только 7 июля 2025-го в одной лишь Москве отменили под 200 рейсов, то в контексте целого года и целой страны речь идёт о тысячах таких случаев.

Такие проблемы, к сожалению, сохраняются и по сей день. Поэтому нет сомнений, что КХЛ уже совсем скоро придётся столкнуться с огромными сложностями. Пока лиге везло — за последний год было лишь два случая, когда команды не могли нормально вылететь в точку назначения. И, к счастью для КХЛ, в обеих ситуациях это никак не вредило календарю.

Так, после поражения в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2025 московскому «Динамо» не удалось спокойно вернуться домой. Аэропорты столицы закрылись, поэтому бело-голубые отправились в Санкт-Петербург и после более чем семичасового пребывания в самолёте приняли решение поехать в Москву на автобусе.

Это была неприятная ситуация, однако в той самой пятой встрече «Динамо» вылетело из плей-офф, поэтому такие приключения столичной команды на календарь не повлияли.

«Динамо» Москва после вылета из Кубка Гагарина

«Динамо» Москва после вылета из Кубка Гагарина

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Со схожими сложностями чуть позже пришлось столкнуться их сопернику — «Трактору». Челябинцы после поражения в финальной серии Кубка Гагарина также не смогли оперативно вылететь из Ярославля. Но и тут, помимо неудобств, с которыми в моменте столкнулась команда, серьёзных проблем не возникло.

Тем не менее впереди целый сезон с огромным количеством перелётов. И не приходится сомневаться, что подобные проблемы продолжат происходить — только вот уже с более серьёзными последствиями для всех участников лиги и самой лиги. Даже в Мир РПЛ успели прочувствовать сложности новых реалий, когда, например, «Динамо» из Махачкалы прилетело в Москву на матч 1-го тура со «Спартаком». Встреча прошла в субботу, но из-за проблем с рейсами команда добралась до родного города только ночью с воскресенья на понедельник.

Тем не менее для футбольных клубов это может быть более безболезненно, поскольку в еврокубках они не выступают и на их долю выпадает всего один матч в неделю. Иногда – два, когда приходится играть в Кубке России. Иными словами, у них есть время, чтобы вылететь пораньше или вернуться попозже.

В КХЛ команды играют через день-два. А ещё есть «Адмирал» и «Амур», которые буквально живут в самолётах. А ещё есть иностранные клубы. А ещё есть три клуба в Москве, где аэропорты в последнее время всё чаще вводят ограничения на приём и выпуск самолётов. А ещё с недавних пор есть два клуба в Санкт-Петербурге, где бывают схожие с Москвой ситуации. На два города приходится пять команд, с которыми частенько придётся играть соперникам из других частей страны.

И автобусами и поездами тут дело не исправить.

Иными словами, КХЛ попала в очень тяжёлую ситуацию. В лиге открыто признают, что с ней не так легко справиться. Однако из свежего заявления пресс-службы стало понятно, что организация не закрывает глаза на эту проблему и постарается бороться с ней.

«Для своевременного отслеживания подобных ситуаций КХЛ ввела должность дежурного по лиге. Клуб, который по какой-либо причине не может вылететь на матч Фонбет Чемпионата КХЛ, обязан немедленно сообщить об этом дежурному. Лига оперативно проинформирует об этом клуб-соперника и начнёт координацию по поиску решения ситуации.

Важно отметить, что единого шаблонного решения для подобных случаев не существует, так как каждая ситуация уникальна. Ключевая задача лиги — обеспечить оперативное информирование всех сторон и быть готовыми к быстрому реагированию», — рассказали в КХЛ.

Вполне ожидаемо, что у лиги нет какого-то конкретного сценария: матчей много, команд много и возможных ситуаций также много. Тем не менее это однозначный плюс, что КХЛ следит за проблемой и даже в таких непростых условиях придумывает механизмы регулирования. На этот раз она ввела новую должность — дежурного по лиге. Вероятно, это лучший вариант, который можно было придумать. Потому что нужно, чтобы каждую ситуацию рассматривали отдельно. И реагировали оперативно.

Осталось только посмотреть, как это будет выглядеть на деле.

Больше мнений автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
