«Трактор» — в финале домашнего турнира, первый гол новой звезды ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Представляем результаты предсезонных встреч Континентальной хоккейной лиги за 28 августа.
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между хабаровским «Амуром» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 одержал «Сочи».
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второго периода Игорь Швырёв открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Алекс Гальченюк восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд.
Ранее в рамках турнира «Амур» одержал две победы: над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:1 ОТ). «Сочи» же потерпел два поражения: от «Лады» (1:3) и «Трактора» (4:5).
Напомним, в следующей товарищеской игре команды встретятся вновь. Матч состоится в воскресенье, 31 августа.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и нижегородское «Торпедо». В упорной встрече победу одержали бело-голубые со счётом 1:0.
Первый и единственный гол в игре был забит лишь на 36-й минуте — отличился новичок «Динамо» нападающий Максим Мамин, которому ассистировали Макс Комтуа и Седрик Пакетт.
В следующем матче на турнире «Динамо» сразится с минскими одноклубниками 30 августа. «Торпедо» также в следующей встрече сыграет с минским «Динамо» 29 августа. В группе В на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс».
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:1.
На 10-й минуте двойное численное преимущество реализовал капитан «Трактора» Александр Кадейкин с передач Михаила Григоренко и Джоша Ливо. На 17-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На старте второго периода Фёдор Крощинский сделал счёт 3:0. Затем на шайбу Владислава Сёмина «Трактор» ответил голом Семёна Дер-Аргучинцева. На последних минутах пятую шайбу челябинцев забросил Джордан Гросс.
После группового этапа турнира «Трактор» занял второе место и в финальной встрече сыграет с «Амуром». «Лада» в матче за третье место встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут завтра, 29 августа.
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.
Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий Даниэль Спронг, открывший счёт при игре в большинстве в матче на 37-й минуте с передач Джереми Роя и Дениса Гурьянова. На 46-й минуте также дебютный гол за армейский клуб забил форвард Николай Коваленко с передачи Дмитрия Бучельникова. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.
Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.
Матчи 29 августа
Кубок губернатора Челябинской области
Кубок мэра Москвы
Мемориал имени Ивана Ромазана
Товарищеские матчи
- 28 августа 2025
-
23:08
-
23:00
-
22:35
-
22:30
-
22:05
-
21:39
-
21:25
-
21:05
-
20:40
-
20:15
-
20:07
-
19:55
-
19:40
-
19:19
-
18:45
-
18:30
-
18:19
-
18:14
-
18:09
-
18:00
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:41
-
17:30
-
17:12
-
17:00
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
15:47
-
15:25
-
15:07
-
14:47