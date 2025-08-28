Челябинцы сыграют в финале Кубка губернатора с «Амуром», «Динамо» стартовало с победы на Кубке мэра Москвы.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Трактор» — в финале домашнего турнира, первый гол новой звезды ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Представляем результаты предсезонных встреч Континентальной хоккейной лиги за 28 августа.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между хабаровским «Амуром» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 одержал «Сочи».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второго периода Игорь Швырёв открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Алекс Гальченюк восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд.

Ранее в рамках турнира «Амур» одержал две победы: над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:1 ОТ). «Сочи» же потерпел два поражения: от «Лады» (1:3) и «Трактора» (4:5).

Напомним, в следующей товарищеской игре команды встретятся вновь. Матч состоится в воскресенье, 31 августа.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и нижегородское «Торпедо». В упорной встрече победу одержали бело-голубые со счётом 1:0.

Первый и единственный гол в игре был забит лишь на 36-й минуте — отличился новичок «Динамо» нападающий Максим Мамин, которому ассистировали Макс Комтуа и Седрик Пакетт.

В следующем матче на турнире «Динамо» сразится с минскими одноклубниками 30 августа. «Торпедо» также в следующей встрече сыграет с минским «Динамо» 29 августа. В группе В на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс».

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:1.

На 10-й минуте двойное численное преимущество реализовал капитан «Трактора» Александр Кадейкин с передач Михаила Григоренко и Джоша Ливо. На 17-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На старте второго периода Фёдор Крощинский сделал счёт 3:0. Затем на шайбу Владислава Сёмина «Трактор» ответил голом Семёна Дер-Аргучинцева. На последних минутах пятую шайбу челябинцев забросил Джордан Гросс.

После группового этапа турнира «Трактор» занял второе место и в финальной встрече сыграет с «Амуром». «Лада» в матче за третье место встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут завтра, 29 августа.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.

Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий Даниэль Спронг, открывший счёт при игре в большинстве в матче на 37-й минуте с передач Джереми Роя и Дениса Гурьянова. На 46-й минуте также дебютный гол за армейский клуб забил форвард Николай Коваленко с передачи Дмитрия Бучельникова. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.

Матчи 29 августа

Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . Финал Кубок губернатора Челябинской области . Финал 29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы . Группа А Кубок мэра Москвы . Группа А 29 августа 2025, пятница. 15:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 29 августа 2025, пятница. 11:00 МСК Магнитка Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Товарищеские матчи