Итоги предсезонных матчей КХЛ 28 августа 2025 года, обзоры, результаты, турниры

«Трактор» — в финале домашнего турнира, первый гол новой звезды ЦСКА. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги предсезонных матчей КХЛ 28 августа 2025 года
Аудио-версия:
Челябинцы сыграют в финале Кубка губернатора с «Амуром», «Динамо» стартовало с победы на Кубке мэра Москвы.

Представляем результаты предсезонных встреч Континентальной хоккейной лиги за 28 августа.

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 13:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Швырёв (Яремчук) – 23:47 (5x5)     1:1 Гальченюк (Филатьев, Заседа) – 25:47 (5x5)     1:2 Мачулин (Сероух, Хафизов) – 35:47 (5x4)    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился очередной матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между хабаровским «Амуром» и «Сочи». Победу со счётом 2:1 одержал «Сочи».

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второго периода Игорь Швырёв открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Алекс Гальченюк восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Василий Мачулин вновь вывел «Сочи» вперёд.

Ранее в рамках турнира «Амур» одержал две победы: над «Трактором» (3:0) и «Ладой» (2:1 ОТ). «Сочи» же потерпел два поражения: от «Лады» (1:3) и «Трактора» (4:5).

Напомним, в следующей товарищеской игре команды встретятся вновь. Матч состоится в воскресенье, 31 августа.

Кубок мэра Москвы . Группа А
28 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Мамин (Комтуа, Пакетт) – 36:00 (5x5)    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился первый матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались местное «Динамо» и нижегородское «Торпедо». В упорной встрече победу одержали бело-голубые со счётом 1:0.

Первый и единственный гол в игре был забит лишь на 36-й минуте — отличился новичок «Динамо» нападающий Максим Мамин, которому ассистировали Макс Комтуа и Седрик Пакетт.

В следующем матче на турнире «Динамо» сразится с минскими одноклубниками 30 августа. «Торпедо» также в следующей встрече сыграет с минским «Динамо» 29 августа. В группе В на турнире выступят «Спартак», ЦСКА и «Шанхай Дрэгонс».

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Кадейкин (Григоренко, Ливо) – 09:25 (5x3)     2:0 Светлаков (Ливо) – 16:47 (5x5)     3:0 Крощинский (Дюбе, Дэй) – 22:06 (5x5)     3:1 Сёмин (Савчук, Коттон) – 24:14 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Дэй, Глотов) – 27:25 (5x5)     5:1 Светлаков (Гросс, Глотов) – 57:54 (5x4)    

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хоккеисты «Трактора» со счётом 5:1.

На 10-й минуте двойное численное преимущество реализовал капитан «Трактора» Александр Кадейкин с передач Михаила Григоренко и Джоша Ливо. На 17-й минуте Андрей Светлаков удвоил преимущество хозяев. На старте второго периода Фёдор Крощинский сделал счёт 3:0. Затем на шайбу Владислава Сёмина «Трактор» ответил голом Семёна Дер-Аргучинцева. На последних минутах пятую шайбу челябинцев забросил Джордан Гросс.

После группового этапа турнира «Трактор» занял второе место и в финальной встрече сыграет с «Амуром». «Лада» в матче за третье место встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут завтра, 29 августа.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и «Спартак». Победу одержали армейцы со счётом 2:0.

Дебютной шайбой за ЦСКА отметился нападающий Даниэль Спронг, открывший счёт при игре в большинстве в матче на 37-й минуте с передач Джереми Роя и Дениса Гурьянова. На 46-й минуте также дебютный гол за армейский клуб забил форвард Николай Коваленко с передачи Дмитрия Бучельникова. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

Следующий матч на турнире ЦСКА проведёт с «Шанхайскими Драконами» 30 августа. «Спартак» в следующей игре также встретится с китайским клубом 29 августа.

Матчи 29 августа

Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . За 3-е место
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок губернатора Челябинской области . Финал
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2025, пятница. 15:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2025, пятница. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы)
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
