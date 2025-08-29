«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»

Перерождённый китайский клуб из Санкт-Петербурга «Шанхайские Драконы» летом вёл активную трансферную политику, собрав новый коллектив. Команда Жерара Галлана – сплав интересных иностранцев и ярких россиян. Одной из главных звёзд среди последних станет, вероятно, Иван Чехович.

Воспитанник екатеринбургского хоккея безуспешно бился в закрытые двери НХЛ через «Сан-Хосе», после чего долго ждал своего шанса в «Локомотиве», но по-настоящему заиграл только в прошлом сезоне в «Витязе». Тем обиднее для Ивана была скоропостижная смерть подмосковного клуба.

Чехович до последнего держался за увядающую франшизу и сменил клубную прописку только от безвыходности. В «Шанхае» ему предстоит доказать, что сезон-2024/2025 не был случайностью. В беседе с «Чемпионатом» он рассказал о своих ожиданиях от дебюта вместе с новой командой, ситуации с долгами «Витязя» и мыслях о первом в истории КХЛ петербургском дерби.

«Ждём с нетерпением матчи со СКА – это будет одно из главных противостояний лиги»

– Насколько успели обжиться в новом клубе?

– Обжились без проблем, условия здесь очень крутые. С женой приехали, посмотрели квартиру, нашли очень удобное и красивое место для жизни.

– Почему выбрали именно «Шанхай» и Санкт-Петербург?

– У меня были различные варианты, поговорил с семьёй, это был самый интересный проект. Любопытно, что из всего этого получится. Много говорил с руководством клуба, интересно было их послушать. Отличный город, большие амбиции у команды.

– Многие с иронией относятся к появлению «Шанхая» в КХЛ – китайская команда, которая играет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге… Как вы к этому относитесь?

– Я спокойно к этому отношусь, все условия есть для того, чтобы играть в хоккей и показывать результат. От раздевалки до мелочей. Топ-команда во всех смыслах.

– В первом же матче открытия сезона вы условно принимаете у себя в гостях СКА на арене их имени в их же городе. Кто будет хозяином встречи?

– Думаю, что всё-таки мы будем хозяевами, на текущий момент это наша арена.

– В целом вы планируете бороться со СКА за зрителя, за его внимание? В Питере привыкли к системе «один город – одна команда».

– Как я понял, сейчас две команды не могут играть в один день, наши матчи постараются разводить. Не знаю, будет ли какая-то борьба за фанатов, но думаю, что будет интересно.

Матчи будут интересные, а следовательно, и болельщикам будет интересно следить за нашей командой. И SMM у нас сильный, так что в этом плане строится реально крутой проект.

– Есть личная амбиция обойти СКА в турнирной таблице?

– Естественно, думаю, что это одно из главных противостояний лиги теперь будет. Как в Казани «зелёное дерби» с Уфой, у нас будет что-то похожее. Ждём матчи со СКА с нетерпением.

– Мотивирует игра на большой арене?

– Конечно, мотивирует, заряжает, это особенные эмоции. Мелочи решают многое.

– Есть и обратная сторона: для хорошей акустики и бодрой атмосферы такая арена требует предельной посещаемости. Не боитесь, что будете играть при пустых трибунах в огромном дворце?

– Я понял, о чём речь; не хочется, чтобы матч напоминал двусторонку, но не думаю, что будут проблемы со зрителями. К нам даже на открытую тренировку пришло много людей, фанатов.

Сейчас большое внимание к нашей команде, мы постараемся его удерживать, усиливать, заманивать на нашу сторону. И радовать болельщиков красивой, успешной игрой.

«СКА Арена» Фото: РИА Новости

– В Мытищах людей на трибунах практически не было.

– В Мытищах на «Куньлунь» и правда не ходили, я приезжал, и было тоскливо, соглашусь. Но сейчас мы не «Куньлунь», это абсолютно новый проект, другие задачи, новый коллектив. Другие цели, задачи, амбиции – всё новое, поэтому я бы не сравнивал.

– В Балашихе «Витязь» также испытывал проблемы с посещаемостью. Не скучали на матчах?

– Привыкаешь. Такого, чтобы совсем скука была, не было, к тому же был опыт ковида, тяжёлые времена, когда вообще были пустые трибуны, приходилось доставать эмоции из себя. Так что болельщик важен, но надо уметь играть и без него.

– Когда приезжали в гости к «Витязю» московские команды, ощущали себя на гостевой арене?

– Бывало такое. И ещё когда приезжал «Авангард», много их болельщиков было, кто-то с Омска, там родился и переехал, кто-то просто полюбил «Авангард», пока они на арене в Балашихе играли, и остался ему верен.

Секрет в том, что если ты побеждаешь, красиво играешь, то и болельщикам будет интересно ходить, тебя поддерживать.

«Я был внутри «Витязя», но, кажется, знал меньше, чем журналисты»

– Вы стали одним из заложников непростой ситуации с «Витязем». Как её переживали?

– От нас, как игроков, ничего не зависело. Я просто сидел и читал новости, успевал что-то воспринимать. Конечно, тяжёлая ситуация, и искренне жаль «Витязь», всё-таки команда с большой историей, для меня это тоже была непростая личная потеря. Я привык к городу, команде, руководству, тренерскому штабу, проникся клубом. Очень жаль, что «Витязь» распался.

– В какой момент стало ясно, что команду уже не спасти?

– Честно говоря, нам, игрокам, ничего не говорили. Нам до сих пор ничего не сказали, не объяснили. Мы поняли всё только из официального объявления КХЛ, когда заявили, что команды не будет.

Изначально пошёл слух, что команды не будет, потом вроде бы Роман Борисович Ротенберг был готов приехать и помочь команде, возглавить её, найти спонсора… Но, видимо, не получилось, появился слух и тут же исчез. Ничего не было понятно, сам ничего не знал, читал новости.

– То есть вы были в полном неведении, как все остальные?

– Верно. Более того, мне кажется, журналисты и то больше знали, чем мы. Я был внутри клуба и вообще ничего не знал.

Иван Чехович в составе «Витязя» Фото: ХК «Витязь»

– Были попытки связаться с руководством клуба?

– Конечно. Пытались что-то узнать, найти хотя бы какую-то информацию, собирали её по крупицам. Но, как я понимаю, люди сами ничего не знали, Игорь Константинович Варицкий на связи был с нами, однако и сам не понимал, что будет в итоге и как. Мы все были в одной лодке.

– Было ощущение по ходу сезона, ближе к его концу, что что-то идёт не так? Либо закрытие клуба как гром среди ясного неба?

– В принципе, так всё и есть. Не думал, что что-то такое возможно. Даже когда появились слухи, я, во-первых, слухам стараюсь не верить, а во-вторых, поверить в то, что клуб КХЛ, такой как «Витязь», с историей, может в один день просто взять и пропасть… Поверить было трудно.

– Насколько верна информация, что вы до последнего хотели остаться в «Витязе»? И в том случае, если бы клуб выжил, играли бы сейчас в Балашихе?

– Конечно, у меня был действующий контракт, я подписал его на два года. Сам двигаться никуда не собирался, меня всё устраивало. Причём я подписал контракт одним из первых, очень хотелось остаться именно в «Витязе», играть за этот клуб.

– Как один из вариантов спасения клуба обсуждались опции продажи опытных игроков, в том числе ваш обмен. Но вашим приоритетом было остаться в «Витязе»?

– Да, я слышал про эти варианты, но сам ехать никуда не хотел. Зачем менять клуб, если мне там всё нравилось?

«Пошёл на понижение контракта с «Витязем» ради бонусов, но денег пока нет»

– Чем именно вас так привлёк «Витязь»? Почувствовали уверенность в себе после «Локомотива», где вам не давали шансов?

– Всё сложилось вместе, впечатление складывается из мелочей. В первую очередь, конечно, вера в тебя, и с руководством клуба был в хороших отношениях, и с тренерским штабом. Все хотят от тебя результата, всё в общении, все на короткой волне. Такие были будто бы даже семейные отношения в клубе. Это подкупает.

– Какая ситуация с долгами? У вас есть претензии к команде?

– Не то чтобы претензии, но долги не погашены, мне пока что не всё выплатили. Зарплату почти всю, немного осталось, однако не выплатили бонусную часть, а она у меня была существенной. Бонусы значительные, надеюсь, что отдадут.

– Не планируете обращаться в суд?

– Нет смысла, наверное, да и не хочется. Надеюсь, что всё образуется и руководство «Витязя» добровольно отдаст долги, я в это верю, не хочется с ними идти на конфликт, негатив.

– Обсуждаете в старом командном чате проблему с долгами? Нет мысли подать коллективный иск?

– Чат остался, мы общаемся с ребятами, но по долгам у всех разная ситуация. По зарплате не такие большие долги остались, в целом всё более-менее в порядке, а бонусы мало у кого были, как я понимаю.

Это скорее персональная история, я пошёл на понижение контракта, когда подписывался с «Витязем», чтобы зайти через бонусы, были определённые условия, я их выполнил и должен был получить определённую сумму. Выгодная для всех схема. В результате денег пока нет, но есть договорённости с «Витязем», что долги будут погашены.

– Обсуждается возможность создания нового профсоюза хоккеистов КХЛ под руководством Максима Сушинского. Насколько этот вопрос актуален?

– Точно актуален, это межсезонье показало, что игроки не защищены, много деталей, можно долго их обсуждать. Вопрос, какие у него будут полномочия, какие условия. Мы видим, что есть проблема, игроки вообще не защищены, контракты мало чего стоят.

Можно спокойно расторгать хоккеистов практически без компенсации и санкций, это идёт на поток.

Иван Чехович Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

«Мы пришли не просто в сторонке постоять – заявим о себе громко и сразу»

– Этот сезон команда проводит в Санкт-Петербурге, но в дальнейшем планирует возвращаться в Китай, по крайней мере, такие планы заявляются. Вы готовы к переезду?

– Конечно, без проблем. Мне, если честно, не так и важно, где играть, главное – быть нужным, полезным команде, выходить на лёд. Я бы с кайфом поехал куда угодно.

– Жизнь в Санкт-Петербурге и жизнь в Шанхае – две разные истории, разве нет?

– Не знаю, мне главное – кайфовать от хоккея, всё остальное уже второстепенно. К тому же это ведь интересно, новый вызов, почему нет? Обожаю путешествовать, изучать новое, получать новые эмоции, впечатления. Мне не трудно менять город, команду, отношусь к этому как к новому вызову, жизненному опыту.

– До этого уже бывали в Китае?

– Мы с женой в прошлом году как раз ездили отдыхать в Китай. Были на курортном острове Хайнань — понравилось! Очень приятное место.

– В «Шанхае» вы будете работать под руководством Жерара Галлана. Насколько вас интересует эта возможность?

– Это был один из ключевых пунктов, почему я подписался именно с «Драконами». Мне интересно поработать с большим тренером, у которого большие амбиции, огромный опыт. У такого человека можно многому научиться, не только чисто в хоккейном плане, но и в жизненном.

– Удалось для себя понять, чем этот специалист выделяется среди коллег?

– В первую очередь ждём очень крутой хоккей, красивый, интересный для болельщика. Тренировки очень активные, в движении. Ждём успешный сезон.

Жерар Галлан Фото: ХК «Шанхайские Драконы»

– Успели наладить взаимодействие с партнёрами? Как на льду, так и вне льда.

– Всё круто. Помогаем иностранцам, они помогают чем-то нам. Никаких вообще проблем.

– Команда собирается практически с нуля, до этого вы друг друга не знали и собрались вместе ближе к концу августа. Хватит ли времени на построение коллектива?

– Не думаю, что будет проблема, хоккей такая история, что через игру всё налаживается. К тому же все профессионалы, все ребята сами готовились, индивидуально, у нас костяк команды – североамериканцы.

У них высокая трудовая этика, все пришли в хорошей физической форме. И мы, русские ребята, тоже понимали, что нельзя прийти и спустя рукава действовать. Все готовы хорошо.

– И всё же: будете играть «с листа» против команд, которые строятся не один год. Неужели не возникнут трудности?

– Это вообще не страшно. Помню, когда и в «Витязь» приходил, у нас бо́льшая часть команды менялась, с порога собирали новое звено, все новички. Так что, на мой взгляд, это всё вообще не имеет значения.

– В плане общения вне льда больше времени проводите с российскими игроками или с иностранцами?

– Со всеми общаюсь, у меня свободный английский, русский тоже вроде бы не забыл, так что никаких трудностей. Хоккейный мир тесный, со многими где-то пересекались, даже если играли за разные команды, но все друг друга примерно знали.

– Тренер – североамериканец из НХЛ, костяк команды – североамериканцы с опытом в НХЛ и АХЛ. Напоминает игра за «Шанхай» ваш период в Сан-Хосе?

– 100%, верное замечание. Очень похоже, особенно когда стадион только увидел.

– В плане спортивных амбиций заявлена цель — выйти в финал Кубка Гагарина. Насколько она осуществима?

– Каждый в команде в это верит, в том числе я, а в первую очередь — наш тренерский штаб, руководство клуба. Плей-офф – это слишком маленькая задача для нас, надо замахиваться на большее, и я в это верю.

– Каждый спортсмен в душе максималист, и нет смысла играть в хоккей, если не мечтаешь о победе. Однако есть ещё и жестокая реальность: вряд ли вы в «Витязе» всерьёз думали о финале Кубка Гагарина?

– В «Витязе» мы про финал, конечно, не говорили. Амбиции были другими, более приземлёнными, но там и другие условия были, финансовые возможности, совсем другой коллектив, руководство. Много моментов, деталей.

Здесь сразу понятно, что делают что-то грандиозное, вот и задачи такие большие. Общее ощущение, что мы пришли не просто в сторонке постоять. Заявим о себе громко и сразу.

