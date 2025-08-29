Кузнецов провёл серию встреч в КХЛ. Похоже, звёздный форвард может остаться в России

Евгений Кузнецов продолжает оставаться одним из самых звёздных и титулованных российских хоккеистов на рынке неограниченно свободных агентов. После ухода из СКА форвард уже успел потренироваться в Северной Америке. Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сыграл в матче пивной лиги на тренировочной арене клуба из столицы США. Во встрече, проходившей на MedStar Capitals Iceplex, россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Как бы кто ни относился к Кузнецову, но отрицать факт, что его мастерство никуда не делось, бессмысленно. Конечно, проблемы Евгения давно известны, да и от хоккея он в какой-то степени, вполне возможно, устал. Однако опыт, накопленный благодаря многолетнему выступлению в НХЛ, даёт о себе знать.

В последнее время Евгений, судя по всему, просто наслаждается жизнью и колесит по необъятной России-матушке. Разумеется, хоккеист не мог не заехать в родной Челябинск, где, по-хорошему, должен завершать профессиональную карьеру. Однако вряд ли стоит ждать Кузнецова в нынешнем «Тракторе» и системе Бенуа Гру. Любимца местных болельщиков после его возвращения в Россию звали в уральский клуб на отличные условия, но Кузя выбрал другой путь.

На днях Евгений был замечен в соседнем Магнитогорске, где посетил мемориал имени Ивана Ромазана и засветился на трибунах арены в компании с новобранцем «Металлурга» Владимиром Ткачёвым.

Разумеется, спортивного директора «Магнитки» Евгения Бирюкова не могли не спросить про возможное появление нападающего в команде, однако известный в прошлом защитник расставил все точки над i.

«Это были просто гости, это ни о чём не говорит, ни к чему не обязывает. Развею все слухи и домыслы. У нас есть интерес ко многим, но есть и потолок зарплат, и наши игроки, на которых мы рассчитываем. Мы начинаем таким составом, а дальше будем смотреть», — заявил Бирюков.

Евгений Кузнецов с Владимиром Ткачёвым Фото: Телеграм-канал агента Шуми Бабаева

Далее Кузнецов перебрался в Уфу, до которой, к слову, тоже недалеко. В Башкортостане форвард встретился с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым, однако, учитывая нынешние финансовые проблемы уфимцев, ждать высокооплачиваемых игроков, за исключением Александра Хмелевски, в их составе явно не стоит.

Было бы интересно посмотреть на Кузнецова у Жерара Галлана в «Шанхайских Драконах», однако агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что пока не видит такой возможности.

В целом Шуми достаточно скептически относится к возможности продолжения карьеры своего клиента в клубах КХЛ, настаивая на вариантах с НХЛ. Но, судя по тому, с каким удовольствием Кузнецов проводит время в российской хоккейной тусовке, посещает хоккейные города и не боится выносить всё это на публику, желание снова попробовать свои силы в Континентальной лиге у него вряд ли пропало.

В 33 года при умении сыграть как с краю, так и в центре нападения спроса на игрока подобного калибра не может не быть. Вопрос в режиме, дисциплине, строгом выполнении тренерского задания и финансовых аппетитах. И в желании не мучиться, а получать удовольствие на льду.