Босс Национальной хоккейной лиги прокомментировал инсайды об отказе от нашей команды на Турнире четырёх наций и о Кубке мира — 2028.

«Все считали, что Россия не должна сыграть на Турнире». Ждут ли в НХЛ наших на Кубке мира?

В последние дни стало появляться всё больше новостей о предстоящих и уже минувших международных турнирах. И одной из главных тем стало неожиданное откровение известного инсайдера НХЛ Фрэнка Серавалли относительно сборной России.

Так, судя по всему, Национальная хоккейная лига всё-таки рассматривала потенциальное участие нашей команды в Турнире четырёх наций, прошедшем зимой 2025-го. Однако, по словам журналиста, сборные Швеции и Финляндии выступили против этой идеи.

«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ, что, если Россия примет участие в турнире, их там не будет», — рассказал Серавалли в подкасте Bleacher Report.

В итоге на ТЧН сыграли четыре сборные — Канада, США, Швеция и Финляндия. Несмотря на отсутствие России и на тот момент действующего чемпиона мира Чехии, мероприятие прошло довольно успешно, подарив зрителям мощное хоккейное зрелище — от яростных массовых драк на льду до игры в одном звене мегазвёзд своих поколений Сидни Кросби, Натана Маккиннона и Коннора Макдэвида.

В свете новых подробностей, описанных Серавалли, я решил обратиться к вице-комиссионеру НХЛ Биллу Дэйли и спросить напрямую, так ли это.

— Фрэнк Серавалли заявил, что Швеция и Финляндия выступили против участия сборной России в Турнире четырёх наций. Есть ли у НХЛ какая-либо информация об этом?

— Все стороны пришли к единому мнению относительно концепции/решения.

— Не могли бы вы также объяснить, что имеете в виду под единым мнением?

— Все стороны придерживались мнения, что России не следовало участвовать в турнире, — рассказал мне Дэйли.

Впрочем, отсутствие и России, и Чехии не помогло сборным Швеции и Финляндии. Если Суоми провалила турнир, одержав лишь одну победу — над своими непосредственными соседями, то «Тре Крунур» финишировали с таким же количеством очков, что и Канада, но по дополнительным показателям оказались ниже — за пределами финального матча.

Сборная Канады празднует победу на Турнире четырёх наций Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Новости о Турнире четырёх наций были не единственными в последние дни.

Появились новые сведения и о Кубке мира 2028 года — первом с 2016 года.

Так, журналист TSN Даррен Дрегер отметил, что НХЛ планирует организовать турнир без участия Международной федерации хоккея, желая сотрудничать напрямую с каждой национальной федерацией при подготовке мероприятия.

Помимо этого, как сообщил инсайдер Дэвид Паньотта, лига планирует пригласить на Кубок мира сразу восемь сборных! Кажется, что место для России должно найтись. Или, может быть, нашу команду вновь решат не приглашать?

Я спросил и про это у Дэйли. И, видимо, пока нет причин переживать.

— Входит ли Россия в число возможных участников Кубка мира 2028 года?

— Мы оценим ситуацию, когда придёт время принимать решение, — ответил Дэйли.

Есть основания полагать, что, если б сейчас пришлось решать, кто сыграет на КМ-2028, сборную России могли бы и не пригласить. Однако ближе к 2028 году всё может сильно измениться, о чём и говорит ответ Дэйли.

Хотелось бы верить, что всё действительно изменится.

