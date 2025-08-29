«Скучаю по родному городу». Ротенберг снова в Петербурге, но уже с «Динамо»

Долго ждать Романа Ротенберга после его увольнения из СКА петербуржцам не пришлось. Тренер приехал в город на Неве даже до старта сезона – провести мастер-класс для хоккеистов молодёжки петербургского «Динамо».

Казалось бы, рядовое событие, но на малой арене дворца спорта «Юбилейный» оно вызвало ажиотаж, сравнимый разве что с первой тренировкой Жерара Галлана на «СКА Арене». Прошедшее межсезонье выдалось слишком насыщенным, поэтому одного из самых ярких спикеров российского хоккея спросили о многом.

Если даже матчи СКА под руководством Романа Ротенберга многие ждали, скорее, ради послематчевых пресс-конференций, то смысл мастер-класса для молодых хоккеистов тем более сводился к общению со СМИ после мероприятия. Однако Роман Борисович сумел удивить, и тренировочное занятие было насыщено событиями. Взять хотя бы план тренировок – для мастер-класса Ротенберг подготовил набор из девяти упражнений, каждое из которых имело символическое название: «бросок Овечкина», «прыжок Андрея Свечникова», «эстафета спиной Александра Никишина». Самое забавное – «улитка змеи Кучерова», что бы это ни значило. Такой креативный нейминг – личная инициатива Романа Борисовича. «Постарались дать ассоциации, это важно для детей, – объяснил он своё решение. – Дети должны понимать, зачем делают эти упражнения. Если хочешь быть как Кучеров – делаешь это упражнение. Взяли сильнейшие качества хоккеистов, как корабль назовёшь – так он и поплывёт».

Каждое упражнение Ротенберг выполнял сам, показывая технику на собственном примере. Кто-то может иронизировать над медийным образом Романа Борисовича, но нельзя не отметить, что к нему реально тянутся люди. Каждое его движение с шайбой, каждый бросок, успешный манёвр сопровождались бурными аплодисментами. Если не выходило, Ротенберг делал снова и снова. На буллиты он выходил больше восьми раз, пока наконец не забросил шайбу – на радость почти тысяче детей разных возрастов на трибунах, наблюдавших за тренировкой. По её окончании они побежали к Роману Борисовичу фотографироваться. Не упустила возможность сделать фото с Ротенбергом и фигуристка из группы Алексея Мишина Агата Петрова. Роман Борисович попросил её показать хоккеистам «пистолетик» – и отчитывал подопечных за неудачные попытки повторения этого элемента. Ротенберг много уделял внимания работе над катанием, подчёркивая, что это основа хоккея, при этом отмечал, что правильное катание можно поставить только в юном возрасте.

По словам Ротенберга может показаться, что работа с детьми важнее и значительнее, чем даже пост главного тренера КХЛ. На вопрос о том, скучает ли он по прежней должности, напрямую Роман Борисович не ответил. Напомнил, что до сих пор возглавляет команду «Россия 25» (если кто-то сомневался, то вот и подтверждение – команда точно поедет с ним во главе на ближайший Кубок Первого канала). Заявил, что у него много задач и мало свободного времени, которое он полностью посвящает изучению хоккея. За СКА, разумеется, также следит, но с Игорем Ларионовым сейчас не общается. «Мы давно знакомы, я всегда помогал его сыну, в своё время был инициатором его назначения в молодёжную сборную. На сегодняшний день мы не общаемся», – кратко резюмировал он своё отношение к новому тренеру его бывшего клуба.

Совсем СКА из сердца Ротенберга не уходит. Как минимум он сохранил краги с армейской эмблемой и пришёл в них на мастер-класс для молодых динамовцев. «У меня просто нет пока других краг, – попытался он отшутиться. – Всё-таки я в СКА отработал целых 15 лет и в «Газпроме» 18 лет. Ничего плохого сказать не могу, только благодарен всем. Это наша жизнь, но 15 лет жизни я отдал СКА – имею право отыграть матч в крагах СКА, если вы не против». Обещал посмотреть за командой Профессора как минимум на трибунах «ВТБ Арены» на гостевой для петербуржцев игре, но есть вероятность увидеть Ротенберга и на трибунах «Ледового». На «СКА Арену», которая теперь за «Шанхаем», он также планирует зайти. «Я давно слежу за тренером Галланом, он был главным тренером сборной Канады, когда мы играли на ЧМ», – вспоминал Ротенберг.

Было видно, что если у Романа Борисовича и был период фрустрации в связи с преждевременным окончанием его контракта со СКА, то всё уже в прошлом. Он был как никогда уверен в себе и позволял журналистам задавать даже самые каверзные вопросы, например, про эпизод с вратарём футбольного «Динамо» Андреем Лунёвым, или про легендарный телеграм-канал «Прессуха Ротенберга», ставший известным благодаря нарезкам с его комментариями юмористического толка. «Я не читал этот канал, но, когда люди сами проявляют инициативу, это хорошо. Я его не читаю, знаю, что многие коллеги его читают. Это свобода слова. У нас в стране свобода слова, мы это приветствуем. Цензуру не приветствуем», – по сути, Ротенберг дал одобрение деятельности проекта. У него хватило времени даже пожелать удачи на олимпийском отборе фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику.

Говоря о возможном участии российских хоккеистов, например, в Кубке мира, который пройдёт без участия ИИХФ, он отметил, что в НХЛ есть заинтересованность в нашем возвращении. А у него – прямые контакты с организацией. Благо «английский позволяет». У Ротенберга не было времени показать и рассказать про все четыре тысячи упражнений, которые есть в его книге, но за три с лишним часа в «Юбилейном» многие пустили скупую слезу по временам Романа Борисовича в СКА. Сам Ротенберг по Петербургу, разумеется, тоже скучает. «Я постоянно прилетаю сюда, я здесь родился. Конечно, скучаю, это мой родной город. У меня родной двор – это Ленинградская область, посёлок Токсово. Скучаю по бабушке, по собакам. Где родился, там и пригодился. Конечно, скучаю». А насколько сильно будет скучать по нему болельщик СКА, покажет только предстоящий сезон.