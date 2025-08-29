«Магнитка» оказалась сильнее команд КХЛ в Магнитогорске, минское «Динамо» порезвилось с «Торпедо».

«Трактор» выиграл трофей, «Шанхай» победил в первом матче в истории. Итоги дня в КХЛ

Представляем результаты предсезонных матчей Континентальной хоккейной лиги за 29 августа.

Сегодня, 29 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и местная «Магнитка». Победу со счётом 2:1 одержал клуб ВХЛ.

На шестой минуте первого периода Прохор Корбит с передач Максима Кузнецова и Никиты Зоркина открыл счёт во встрече. На последней минуте третьего периода Матвей Галенюк оформил дубль и принёс «Магнитке» победу.

«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, набрав шесть очков. «Салават Юлаев» с тремя очками в активе на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

Сегодня, 29 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный СКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА.

В первом периоде команды голов не забили. На 16-й минуте второго периода Матвей Короткий открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Валентин Зыков удвоил преимущество СКА. Спустя четыре минуты Стефан Да Коста сократил отставание «Автомобилиста» в счёте, однако на большее уральского клуба не хватило.

В следующий раз СКА встретится с «Авангардом», а «Автомобилист» сыграет товарищеский матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 сентября.

Напомним, уральский клуб стал победителем турнира имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. СКА занял последнее, третье место.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч за третье место предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между тольяттинской «Ладой» и «Сочи». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержал тольяттинский клуб.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В начале второй двадцатиминутки Даниил Сероух открыл счёт во встрече. В середине периода Джош Лоуренс восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Данила Дяденькин сделал счёт 2:1 в пользу тольяттинского клуба. На 13-й минуте третьего периода Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство и сделал счёт 2:2. В овертайме Андрей Чивилёв принёс «Ладе» победу.

Таким образом, «Лада» заняла третье место на турнире «Кубок губернатора Челябинской области».

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и минское «Динамо». Со счётом 7:3 победу одержали хоккеисты белорусской команды.

В составе нижегородцев отличились Никита Рожков, Егор Виноградов и Илья Чефанов. За минчан заброшенными шайбами отметились Илья Усов, Алекс Лимож, Джош Брук, Сэм Энас, Даниил Сотишвили, Вадим Мороз и Виталий Пинчук.

Ранее в рамках турнира «Торпедо» уступило московскому «Динамо» со счётом 0:1. Минское «Динамо» следующий матч проведёт с одноклубниками из Москвы 30 августа.

Сегодня, 29 августа, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч предсезонного турнира «Мемориал имени Ивана Ромазана», в котором встречались местный «Металлург» и «Барыс» из Астаны. Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

На 27-й минуте нападающий «Металлурга» Роман Канцеров забросил первую шайбу в ворота казахстанского клуба. На 35-й минуте форвард «Барыса» Ансар Шайхмедденов сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Дмитрий Силантьев вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Победителем турнира стала местная «Магнитка», обыграв уфимский «Салават Юлаев» со счётом 2:1.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч финала предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области между местным «Трактором» и хабаровским «Амуром». Хозяева одержали победу со счётом 5:2 и стали обладателями трофея.

На 10-й минуте защитник «Трактора» Джордан Гросс забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 32-й минуте нападающий Андрей Никонов удвоил преимущество хозяев. На 47-й минуте форвард Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота «Амура». На 52-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание хабаровчан.

На 55-й минуте в течение 30 секунд защитник Сергей Телегин и нападающий Пьеррик Дюбе забили четвёртый и пятый гол «Трактора» соответственно. В концовке встречи нападающий «Амура» Илья Талалуев установил окончательный счёт — 5:2.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались московский «Спартак» и «Шанхайские Драконы». Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты китайской команды.

В составе красно-белых отличились Нэйтан Тодд и Андрей Миронов. За «Драконов» заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (дважды) и Джейк Бишофф.

Ранее в рамках турнира «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2. «Шанхайские Драконы» в следующем матче на Кубке мэра Москвы встретятся с армейцами 30 августа.

После двух встреч «Спартак» занимает последнее, третье место в группе В. На первой строчке расположился ЦСКА, у которого два очка. Столько же набрали «Шанхайские Драконы».

