Два русских топ-вратаря до сих пор без контрактов в НХЛ. Где окажутся Георгиев и Самсонов?

На дворе уже 30 августа – до начала очередного сезона в НХЛ остаётся меньше полутора месяцев. При этом без работы до сих пор находится довольно-таки большое количество игроков. В этом списке есть и вратари, при этом наших соотечественников среди представителей этого амплуа на рынке труда из четырёх реально доступных кандидатов аж трое.

Один из них – Георгий Романов. 25-летний голкипер не получил квалификационного предложения от «Сан-Хосе», в составе которого провёл восемь матчей в предыдущем сезоне, и был отпущен на поиски нового пристанища. Перспектив в системе «акул» у воспитанника екатеринбургского хоккея и так было не особо много – среди молодых вратарей «Шаркс» предпочтительнее выглядели позиции как минимум Ярослава Аскарова, – а после выбора одного из топовых голкиперов последнего драфта Джошуа Равенсбергена в первом раунде и подписания Алекса Недельковича их количество снизилось до нуля.

В родном «Автомобилисте» ситуация для Романова тоже не предвещает ничего хорошего – там царствует и правит дуэт Аликин – Галкин. Поэтому будущее Георгия пока окутано очень большим слоем тумана.

Слегка удивляет, что в практически аналогичной ситуации оказались два куда более именитых российских вратаря, некогда считавшиеся одними из лучших в России и входившие в число самых перспективных в НХЛ – Александр Георгиев и Илья Самсонов.

Георгиев вместе с Романовым и Аскаровым в предыдущем сезоне окрасил вратарскую бригаду «Сан-Хосе» в бело-сине-красный, оказавшись в солнечной Калифорнии по ходу регулярки в результате обмена из «Колорадо».

Но за 31 игру в бирюзовом джерси не смог убедить руководство клуба в необходимости продления договора – 0 шат-аутов, 87,5% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,88. Согласитесь, не такого Александра мы помним по его началу карьеры в «Рейнджерс» и первому сезону в том же «Эвеланш».

При этом у 29-летнего голкипера бывали очень качественные встречи, где только уровень игроков «Шаркс» не позволял ему уходить со льда без пропущенных шайб. Однако отсутствие стабильности, уже не первый год не дающее Георгиеву со спокойной душой занимать пост первого номера в каком-либо клубе НХЛ, сыграло против него в очередной раз – ставку в «Сан-Хосе» в следующей регулярке будут делать на других.

У Самсонова ситуация получается даже любопытнее. Год назад Илья получил шанс на ещё одну перезагрузку в «Вегасе», где в россиянине менеджмент «Голден Найтс» увидел неплохую и довольно бюджетную подпорку для Эдина Хилла. С учётом таланта Самсонова и не самой стабильной игры самого канадца у воспитанника магнитогорского «Металлурга» была возможность зацепиться и за право ухватить кусок с большим игровым временем, нежели у обладателя Кубка Стэнли.

Однако вместо этого Илья не просто не смог отобрать у Хилла статус первого номера, но и потерял место в заявке в конце сезона. Этому способствовали и травмы самого Самсонова, и игра Акиры Шмида: швейцарец, который также пытается дать новый толчок развития своей карьере, начинал сезон в АХЛ, однако заслужил право показать себя в элите и вытеснил россиянина из основы – в плей-офф бэкапом Хилла был именно Шмид, который и вовсе успел провести почти период в серии с «Миннесотой».

Наиболее перспективный вариант для обоих, как мы и писали почти два месяца назад, это «Сиэтл». «Кракен» действительно отправили Филиппа Грубауэра на драфт отказов, однако ни один клуб не решил забрать себе дорогостоящего немецкого голкипера. Если позиции Джоуи Даккорда в штате Вашингтон сейчас кажутся непоколебимыми, то у Грубауэра, чьё карьерное пике кажется даже более крутым, нежели у Самсонова и Георгиева, можно выигрывать конкуренцию – на экс-номинанта на «Везину» в «Сиэтле» уже вряд ли рассчитывают всерьёз.

К остальным бригадам есть вопросы по качеству, однако практически везде уже собраны комплекты – будь то аутсайдеры вроде «Чикаго» и того же «Сан-Хосе» или же команды с претензиями как минимум на плей-офф. Да и не каждый клуб сейчас сможет позволить выдать хотя бы минимальный контракт – почти четверть команд лиги имеют в своём распоряжении даже не миллионы, а сотни тысяч долларов в свободном доступе.

Конечно, никогда нельзя забывать об опции возвращения в КХЛ. Тем более что недостатка в интересе в России точно не будет. Тот же Самсонов мог вернуться в «Металлург» – спортивный директор клуба Евгений Бирюков рассказывал о контактах с голкипером, который продолжает ждать предложения из НХЛ. Да и слухи об интересу к Георгиеву по ходу предыдущих сезонов тоже всплывали.

Одно можно сказать наверняка – без работы Александр и Илья точно не останутся. А вот где они окажутся, должно стать понятно в ближайший месяц.