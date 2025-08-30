«Моя цель — выигрывать в Эдмонтоне». Что с продлением контракта Макдэвида?

Тревожное ожидание и эйфория на ровном месте — два агрегатных состояния канадских фанатов «Эдмонтона», которые частенько чередуются. Год назад после летних трансферов «Ойлерз» ходили в фаворитах лиги, а теперь фанаты снова перешли в режим неспокойного ёрзания. Причина всё та же — контракт Коннора Макдэвида, где до сих пор не поставлена подпись.

При этом даже сложно представить, в какую команду вдруг может уйти Макди даже с учётом роста потолка. «Вегас», конечно, пылесосит почти всех суперзвёзд, которые оказываются доступными на рынке, но всему же есть предел. Джон Таварес, как известно, оказался одним из немногих фанатов «Торонто», который решил за клуб сыграть, а не только хранить детские воспоминания. Однако у «листьев» одна прима с огромным контрактом уже есть. Другие команды, которые бы могли вывалить контракт, достойный игрока уровня Макдэвида, пока отстоят от Кубка дальше «нефтяников».

Да и стратегически «Эдмонтон» хорошо подготовился к контрактным переговорам: бывший юниорский тренер Макди — теперь главный тренер команды (как оказалось, Крис Ноблох — отличный молодой специалист). Давний агент Коннора Джефф Джексон — СЕО клуба, стоящий выше генерального менеджера. Не хватает разве что какой-нибудь красивой синекуры с хорошей зарплатой одному из родственников Коннора, чтобы тотально умаслить свою суперзвезду. Однако заветной подписи и картинки в соцсетях всё ещё нет, а это значит, что любые примерки могут оказаться пшиком.

Казалось бы, до окончания контракта ещё почти год, куда торопиться? Однако понятно, что переговоры во время сезона будут отрицательно влиять и на игрока, и на команду, где регулярка отойдёт на второй план по сравнению с гаданием на трансферной ромашке. Отложить ситуацию на время после окончания сезона — план ещё хуже по понятным причинам. Поэтому звёзды стараются продлевать свои контракты пораньше. Август и первая половина сентября — как раз привычное время для таких шагов.

Коннор Макдэвид Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Понятно, что всех интересует сумма контракта. Она должна соответствовать статусу Макдэвида в лиге и команде — но при этом в эпоху жёсткого потолка ни одна команда лиги не брала Кубок, когда её главная звезда играла на главном контракте жизни. Либо лидеры команды скидывали миллиончик-другой ради того, чтобы у менеджеров было место для глубины (чемпионы из Флориды), либо суперзвезда играла на контракте, который был выписан после не самых удачных дебютных сезонов (редкий случай Нэйтана Маккиннона). Найти «вилку» между двумя этими необходимыми условиями непросто.

Что же говорит сам Коннор? Недавно он и другие канадские звёзды НХЛ приезжали в лагерь подготовки олимпийской сборной. Естественно, контрактные вопросы занимали журналистов не меньше, чем миланские — а то и больше. Макди ответил: «Ещё в конце июня я сказал, что намерен не спешить с этим вопросом, и моя позиция не изменилась. Я спокойно всё обдумаю. Моя цель – выигрывать в Эдмонтоне. Это мой единственный приоритет, ну разве что ещё рядом стоит задача взять золото с Канадой. Я хочу пройти этот путь вместе с семьёй, агентом и всеми, кто вовлечён. Все варианты на столе. Я собираюсь всё делать без спешки, и точка».

Зачастую в таких заявлениях между строк можно прочитать больше, чем в словах — но это вроде бы не тот случай. Макдэвид не выдвигал никаких претензий, не пытался найти какие-то условия или делать оговорки, а чётко проговорил свой приоритет. При этом такие проблемы могли быть подсвечены — намекнуть на недовольство предложенной зарплатой или какими-то слабостями в составе (чего стоит вратарская бригада). Однако, если верить инсайдерам, таких разногласий между двумя сторонами нет.

Коннор Макдэвид в лагере сборной Фото: Leah Hennel/Getty Images

Тем не менее какие-то пожелания у суперзвезды явно есть. Макди был очень недоволен тем, что «мы просто бились головой о стену». Журналист Алан Митчелл предполагает, что Коннор недоволен тем, что атака команды в последних регулярках забарахлила: в прошлом сезоне «Ойлерз» забили на 66 голов меньше, чем год назад. В тренерском штабе произошли перемены: Глен Галуцен, которого давно сватали в главные какого-нибудь клуба, вернулся в «Даллас», где работал 10 лет назад. Его заменил довольно молодой тренер — 39-летний Пол Макфарленд, работавший до этого во «Флориде», «Торонто» и «Сиэтле», на бумаге он выглядит менее опытным специалистом.

Самый авторитетный канадский инсайдер современности Эллиотт Фридман говорит: близкие к игроку люди подтверждают, что два подряд поражения от «Флориды» только сильнее раззадорили Макдэвида. Это же подтверждают и другие журналисты. Представить себе, что Коннор вдруг сделает шаг в стиле Кевина Дюранта, который в НБА покинул свою вечно перспективную «Оклахому» ради команды-династии, пока крайне сложно.

Впрочем, остаётся лишь один вопрос: если Коннор настолько готов подтверждать свой статус в команде, где провёл все время, почему стороны ещё не ударили по рукам? Обычно стороны не сходятся не только в числах зарплаты, но и в размере подписных бонусов или в пунктах о запрете на обмен — однако здесь понятно, что всё это у Макдэвида будет в полном объёме, потому что клуб вряд ли собирается его куда-то менять.

Сам Макдэвид говорит так, как будто для него это вообще не проблема и он может подписать контракт в любой момент. Хорошо, что капитан так уверен — только вот уверены ли люди вокруг него? Повторим то, что было сказано выше: неопределённость вокруг лидера создаст неопределённость в команде, а психологический аспект в хоккее недооценивать нельзя. В конце концов, чем больше всё затягивается, тем больше вероятность, что случится «чёрный лебедь» и махнёт своим крылом, радикально изменив ситуацию.