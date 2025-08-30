Скидки
Хоккей Статьи

Прощальный матч Павла Дацюка в качестве хоккеиста, кто играл, как прошёл, окончание карьеры

Волшебник красиво ушёл на пенсию! Как прошёл прощальный матч Дацюка
Дмитрий Сторожев
Как прошёл прощальный матч Дацюка
Легенду российского и мирового хоккея проводили в Екатеринбурге.

Один из лучших игроков в истории российского хоккея. Маэстро. Легенда. И просто Волшебник.

Всё это – про Павла Дацюка. Без преувеличения великий хоккеист 30 августа провёл свой прощальный матч на «УГМК-Арене» в родном Екатеринбурге.

С профессиональной карьерой Павел Валерьевич закончил довольно-таки давно – 10 марта 2021 года Дацюк вместе с «Автомобилистом» в Омске потерпел четвёртое поражение в серии с будущими обладателями Кубка Гагарина из «Авангарда», а на счету 13-го номера, игравшего с капитанской нашивкой, оказался единственный гол гостей в той встрече.

Он же стал для прославленного игрока последним.

Идея этого матча родилась в первый день, когда я прекратил профессионально выступать. И шёл я к этому четыре года, чтобы устроить праздник на этой прекрасной арене.

Мне за карьеру посчастливилось поиграть со многими профи и мастерами. Я хотел бы видеть партнёров по «Детройту» – Никласа Лидстрёма, Криса Челиоса, Стива Айзермана, Валттери Фильппулу и Хенрика Зеттерберга. Они меня поддерживали по ходу карьеры. Приехать у них не получилось, но они всегда будут рядом со мной».

Тем не менее состав участников всё равно получился солидным. В команде Дацюка сыграли такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров и Николай Хабибулин. Тренерами команды были Олег Знарок, Владимир Крикунов и Александр Якушев.

В качестве оппонентов выступили Кирилл Капризов, Алексей Морозов, Сергей Мозякин, Максим Афиногенов, Сергей Широков, Василий Кошечкин. Команду тренировали Альберт Фёдоров, Леонид Грязнов и Владимир Щеглов.

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Перед встречей прошла особенная церемония – временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер вручил Дацюку награду и присвоил ему звание почётного гражданина области.

А сама игра, как и подобает играм подобного рода, получилась результативной и зрелищной – команды подарили собравшимся зрителям аж 21 заброшенную шайбу, а автором последнего гола в матче стал сам виновник торжества, оформивший дубль.

13:8 – итоговый счёт встречи, которая стала красивыми проводами Волшебника на заслуженную пенсию.

