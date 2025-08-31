Скидки
Хоккей Статьи

Просмотровые контракты НХЛ, последние трансферы НХЛ, где сейчас Милан Лучич

Ветеранский минимум. Известные игроки НХЛ, подписавшие пробные контракты
Родион Власов
Известные игроки НХЛ на пробных контрактах
Даже звёздные в прошлом хоккеисты не стесняются выбирать просмотровые соглашения.

Кто не успел, тот опоздал. Количество контрактов в НХЛ строго ограничено, и самые невезучие уже потихоньку тянутся не только в КХЛ, но и Европу. Пока непонятно, почему без контрактов до сих пор сидят довольно заметные игроки (типа Джека Рословика или Мэтта Грызлика), а вот у ветеранов опций немного. Клубы уже начали подписывать игроков на просмотровые контракты, и в числе этих игроков есть несколько знакомых имён.

з. Брендан Смит («Коламбус»)

Первораудник-2007 был выбран «Детройтом» сильно выше, чем ожидалось, и вряд ли стал для команды тем, кем планировалось. Однако в какой-то момент Смит очень хорошо котировался аналитиками за то, что его цифры бросковой статистики были чуть ли не лучшими в лиге: спасибо игре в системе Майка Бэбкока и более лёгким оппонентам, выходившим против третьей пары Брендана. Именно при Бэбкоке Смит набрал свои лучшие в карьере 19 очков и потом даже близко не мог повторить этот результат.

Брендан Смит

Брендан Смит

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Однако Смит оставался востребованным в топ-клубах НХЛ благодаря манере своей игры, которая куда лучше подходила под плей-офф, чем под регулярный чемпионат. В «Нью-Джерси» в какие-то моменты Смит даже выходил в атаке из-за травм большого количества форвардов. В общем, такие ветераны нужны очень молодому «Коламбусу»: не только в игровом плане, но и в роли опытного «дядьки» в раздевалке, которых у «мундиров» не очень много.

з. Джек Джонсон («Миннесота»)

Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя. Джонсон — живой пример этого стереотипа. Защитник ужасно выглядел ещё в «Питтсбурге», где играл со старым другом Сидни Кросби, в ковидном укороченном сезоне-2021 оказывался в глухом запасе «Рейнджерс», даже удивительно, что Джей Джей всё ещё остаётся в лиге. Однако за защитника говорят 1200 встреч в лиге и большие габариты, которые всегда ценятся менеджерами: играть 24 минуты за матч с большинством, как в лучшие годы, от него и не требуют.

Другой хоккеист на месте Джека уже и карьеру бы завершил: свой Кубок Стэнли Джонсон уже успел взять в статусе седьмого защитника «Колорадо»-2022. Однако, судя по всему, Джеку приходится играть ради денег, 10 лет назад на всю Америку прогремел скандал с банкротством игрока. Джонсона подставили родители, которые за счёт больших контрактов сына жили на полную катушку, брали кредиты и покупали классные автомобили. Пару лет Джонсон полностью отдавал всю свою зарплату кредиторам: на спокойную старость хоккеиста осталось не так много. Последние пять сезонов защитник играет на минимальных сделках, а Билл Герин габаритных ветеранов очень ценит.

н. Конор Шири («Рейнджерс»)

Доносились слухи, что Шири отправится в СКА, однако этого теперь уже явно не произойдёт. У петербургского клуба поджимает платёжка, а на краю атаки всё в порядке: если кого-то команда Игоря Ларионова и подпишет, то скорее центра. Шири летом сделал редкую для лиги вещь: он добровольно и взаимно расторг контракт с «Тампой» на $ 2 млн без выплаты компенсации. В «Лайтнинг» форвард сидел в АХЛ, однако теперь он отказался от гарантированных денег ради возможности найти вариант в главной лиге.

Конор Шири

Конор Шири

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Звезда незадрафтованного форварда взошла в сезоне-2015/2016, когда больше игравший в фарме Шири оказался одним из вингеров звена Сидни Кросби в компании с таким же малоизвестным широкой публике Брайаном Растом. И если Раст стал заметным игроком на уровне лиги, который стабильно забивает 20+ голов за сезон, то Шири потом в основном выходил в третьем звене. Падение продуктивности после смены «Вашингтона» на «Тампу» оказалось очень резким и внезапным — однако теперь Шири едет к Майку Салливану, который 10 лет назад помогал хоккеисту стать важной частью «Питтсбурга».

н. Милан Лучич («Сент-Луис»)

О легенде «Бостона» мы не слышали очень и очень давно. Силовой форвард, казалось бы, тихо шёл к концу карьеры: выиграл золото ЧМ-2023 в первую же свою поездку в сборную, вернулся в «Брюинз» спустя семь лет на годичный контракт, который казался последним в карьере. Однако Милан провёл по нему лишь четыре матча: разразилось дело о домашнем насилии. Никаких обвинений форвард в итоге не получил, так как жена отказалась давать показания против Лучича, несмотря на сливы о том, что хоккеист якобы таскал её за волосы.

Уже год назад сообщалось о желании игрока вернуться в НХЛ, для чего тогда требовалось особое разрешение комиссионера лиги. Гэри Беттмэн, судя по всему, дал зелёный свет. Игрок сербского происхождения получил просмотр в «Блюз»: там работает Джим Монтгомери, под руководством которого Лучич и провёл свою последнюю на данный момент игру в лиге. Да и боевитых крупных парней в «Сент-Луисе» любят: если кто-то из многочисленной молодёжи разочарует в тренировочном лагере, то Милан станет отличным страховочным вариантом.

