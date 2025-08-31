Ветеранский минимум. Известные игроки НХЛ, подписавшие пробные контракты

Кто не успел, тот опоздал. Количество контрактов в НХЛ строго ограничено, и самые невезучие уже потихоньку тянутся не только в КХЛ, но и Европу. Пока непонятно, почему без контрактов до сих пор сидят довольно заметные игроки (типа Джека Рословика или Мэтта Грызлика), а вот у ветеранов опций немного. Клубы уже начали подписывать игроков на просмотровые контракты, и в числе этих игроков есть несколько знакомых имён.

з. Брендан Смит («Коламбус»)

Первораудник-2007 был выбран «Детройтом» сильно выше, чем ожидалось, и вряд ли стал для команды тем, кем планировалось. Однако в какой-то момент Смит очень хорошо котировался аналитиками за то, что его цифры бросковой статистики были чуть ли не лучшими в лиге: спасибо игре в системе Майка Бэбкока и более лёгким оппонентам, выходившим против третьей пары Брендана. Именно при Бэбкоке Смит набрал свои лучшие в карьере 19 очков и потом даже близко не мог повторить этот результат.

Брендан Смит Фото: Patrick Smith/Getty Images

Однако Смит оставался востребованным в топ-клубах НХЛ благодаря манере своей игры, которая куда лучше подходила под плей-офф, чем под регулярный чемпионат. В «Нью-Джерси» в какие-то моменты Смит даже выходил в атаке из-за травм большого количества форвардов. В общем, такие ветераны нужны очень молодому «Коламбусу»: не только в игровом плане, но и в роли опытного «дядьки» в раздевалке, которых у «мундиров» не очень много.

з. Джек Джонсон («Миннесота»)

Сначала ты работаешь на зачётку, а потом зачётка работает на тебя. Джонсон — живой пример этого стереотипа. Защитник ужасно выглядел ещё в «Питтсбурге», где играл со старым другом Сидни Кросби, в ковидном укороченном сезоне-2021 оказывался в глухом запасе «Рейнджерс», даже удивительно, что Джей Джей всё ещё остаётся в лиге. Однако за защитника говорят 1200 встреч в лиге и большие габариты, которые всегда ценятся менеджерами: играть 24 минуты за матч с большинством, как в лучшие годы, от него и не требуют.

Другой хоккеист на месте Джека уже и карьеру бы завершил: свой Кубок Стэнли Джонсон уже успел взять в статусе седьмого защитника «Колорадо»-2022. Однако, судя по всему, Джеку приходится играть ради денег, 10 лет назад на всю Америку прогремел скандал с банкротством игрока. Джонсона подставили родители, которые за счёт больших контрактов сына жили на полную катушку, брали кредиты и покупали классные автомобили. Пару лет Джонсон полностью отдавал всю свою зарплату кредиторам: на спокойную старость хоккеиста осталось не так много. Последние пять сезонов защитник играет на минимальных сделках, а Билл Герин габаритных ветеранов очень ценит.

н. Конор Шири («Рейнджерс»)

Доносились слухи, что Шири отправится в СКА, однако этого теперь уже явно не произойдёт. У петербургского клуба поджимает платёжка, а на краю атаки всё в порядке: если кого-то команда Игоря Ларионова и подпишет, то скорее центра. Шири летом сделал редкую для лиги вещь: он добровольно и взаимно расторг контракт с «Тампой» на $ 2 млн без выплаты компенсации. В «Лайтнинг» форвард сидел в АХЛ, однако теперь он отказался от гарантированных денег ради возможности найти вариант в главной лиге.

Конор Шири Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Звезда незадрафтованного форварда взошла в сезоне-2015/2016, когда больше игравший в фарме Шири оказался одним из вингеров звена Сидни Кросби в компании с таким же малоизвестным широкой публике Брайаном Растом. И если Раст стал заметным игроком на уровне лиги, который стабильно забивает 20+ голов за сезон, то Шири потом в основном выходил в третьем звене. Падение продуктивности после смены «Вашингтона» на «Тампу» оказалось очень резким и внезапным — однако теперь Шири едет к Майку Салливану, который 10 лет назад помогал хоккеисту стать важной частью «Питтсбурга».

н. Милан Лучич («Сент-Луис»)

О легенде «Бостона» мы не слышали очень и очень давно. Силовой форвард, казалось бы, тихо шёл к концу карьеры: выиграл золото ЧМ-2023 в первую же свою поездку в сборную, вернулся в «Брюинз» спустя семь лет на годичный контракт, который казался последним в карьере. Однако Милан провёл по нему лишь четыре матча: разразилось дело о домашнем насилии. Никаких обвинений форвард в итоге не получил, так как жена отказалась давать показания против Лучича, несмотря на сливы о том, что хоккеист якобы таскал её за волосы.

Уже год назад сообщалось о желании игрока вернуться в НХЛ, для чего тогда требовалось особое разрешение комиссионера лиги. Гэри Беттмэн, судя по всему, дал зелёный свет. Игрок сербского происхождения получил просмотр в «Блюз»: там работает Джим Монтгомери, под руководством которого Лучич и провёл свою последнюю на данный момент игру в лиге. Да и боевитых крупных парней в «Сент-Луисе» любят: если кто-то из многочисленной молодёжи разочарует в тренировочном лагере, то Милан станет отличным страховочным вариантом.