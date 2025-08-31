Скидки
Итоги предсезонных матчей КХЛ 31 августа 2025 года, обзоры, результаты, турниры

ЦСКА взял Кубок мэра, чемпион проиграл «Северстали». Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги предсезонных матчей КХЛ 31 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Последний день лета подвёл черту под предсезонными турнирами КХЛ: остаются последние товарищеские матчи.

Представляем результаты предсезонных встреч Континентальной хоккейной лиги за последний день лета.

Кубок мэра Москвы . За 5-е место
31 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Тодд, Яровой) – 04:57 (5x5)     0:2 Королёв (Холодилин, Буруянов) – 33:24 (5x5)     0:3 Филин (Беляев) – 46:16 (5x5)     0:4 Морозов (Порядин, Ружичка) – 54:07 (5x5)    

На пятой минуте защитник «Спартака» Даниил Орлов забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 34-й минуте защитник Вениамин Королёв удвоил преимущество красно-белых. На 47-й минуте нападающий Егор Филин забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 55-й минуте форвард Иван Морозов установил окончательный счёт — 4:0 в пользу «Спартака», занявшего пятое место на Кубке мэра.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
31 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Эллис (Гроло) – 04:25 (5x5)     0:2 Эллис (Сюсиз, Бурмистров) – 20:57 (5x5)     0:3 Спунер (Фу, Попугаев) – 24:37 (5x5)     0:4 Кленденинг (Спунер, Попугаев) – 31:41 (5x4)     0:5 Фу (Бурмистров) – 32:20 (5x5)     1:5 Комтуа (Уил) – 39:25 (5x5)     1:6 Бурмистров (Сюсиз, Эллис) – 47:34 (5x5)    

В составе «Шанхайских Драконов» дублем отметился Макс Эллис, ещё по голу забили Райан Спунер, Адам Кленденинг, Паркер Фу и Александр Бурмистров. Шайбу в составе «Динамо» забросил нападающий Макс Комтуа. Отметим дебютный матч 17-летнего голкипера «Динамо» Владимира Селиванова, который вышел на 33-й минуте встречи и пропустил одну шайбу.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» заняли третье место на Кубке мэра Москвы, «Динамо» расположилось на четвёртом.

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

На 16-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Нестерова. Под занавес первого периода двойной численный перевес реализовал форвард «Динамо» Вадим Шипачёв, которому ассистировали Даррен Диц и Сэм Энас.

За три секунды до конца второго периода Денис Гурьянов вновь вывел армейцев вперёд в счёте. В начале третьего периода Виталий Пинчук голом в большинстве сравнял счёт. На 55-й минуте Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Швырёв (Гуськов) – 09:55 (5x5)     2:0 Миць (Яремчук) – 16:56 (5x5)     2:1 Гиздатуллин (Мищенко, Слепец) – 17:49 (5x5)     2:2 Гиздатуллин (Мищенко, Евсеев) – 19:59 (5x5)     3:2 Сероух (Авершин, Уткин) – 20:53 (5x5)     4:2 Гуськов (Яремчук) – 32:28 (5x5)     5:2 Венгрыжановский (Березин, Аврамов) – 50:32 (5x5)     5:3 Ураков (Дубакин) – 55:25 (5x5)    

В составе «Сочи» отличились Игорь Швырёв, Захар Миць, Даниил Сероух и Матвей Гуськов. Заброшенными шайбами за «Амур» отметились Артур Гиздатуллин (дважды) и Кирилл Ураков.

Для обоих клубов эта встреча стала последней на предсезонке. Новый сезон южный клуб начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Хабаровская команда встретится с новосибирской «Сибирью» на выезде. Оба матча состоятся 7 сентября.

Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 27:01 (5x3)     2:0 Никулин (Гернат, Лихачёв) – 27:38 (5x4)     2:1 Скоренов (Калдис, Иванцов) – 42:03 (5x4)     2:2 Чебыкин (Калдис, Абросимов) – 47:15 (5x4)     2:3 Грудинин (Аймурзин, Ильин) – 61:12 (3x3)    

В основное время в составе «Локомотива» отличились Максим Шалунов и Степан Никулин. Заброшенными шайбами за «Северсталь» отметились Александр Скоренов и Николай Чебыкин. В овертайме победный гол череповецкой команды на свой счёт записал Владимир Грудинин.

Для обоих клубов этот матч стал последним на предсезонке. Новый сезон ярославский клуб начнёт домашней игрой с челябинским «Трактором» в матче открытия 5 сентября. «Северсталь» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» на выезде 7 сентября.

Матчи 1 сентября

Товарищеские матчи (клубы)
01 сентября 2025, понедельник. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Комментарии
