ЦСКА взял Кубок мэра, чемпион проиграл «Северстали». Итоги дня в хоккее

Представляем результаты предсезонных встреч Континентальной хоккейной лиги за последний день лета.

На пятой минуте защитник «Спартака» Даниил Орлов забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 34-й минуте защитник Вениамин Королёв удвоил преимущество красно-белых. На 47-й минуте нападающий Егор Филин забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 55-й минуте форвард Иван Морозов установил окончательный счёт — 4:0 в пользу «Спартака», занявшего пятое место на Кубке мэра.

В составе «Шанхайских Драконов» дублем отметился Макс Эллис, ещё по голу забили Райан Спунер, Адам Кленденинг, Паркер Фу и Александр Бурмистров. Шайбу в составе «Динамо» забросил нападающий Макс Комтуа. Отметим дебютный матч 17-летнего голкипера «Динамо» Владимира Селиванова, который вышел на 33-й минуте встречи и пропустил одну шайбу.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» заняли третье место на Кубке мэра Москвы, «Динамо» расположилось на четвёртом.

На 16-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Нестерова. Под занавес первого периода двойной численный перевес реализовал форвард «Динамо» Вадим Шипачёв, которому ассистировали Даррен Диц и Сэм Энас.

За три секунды до конца второго периода Денис Гурьянов вновь вывел армейцев вперёд в счёте. В начале третьего периода Виталий Пинчук голом в большинстве сравнял счёт. На 55-й минуте Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

В составе «Сочи» отличились Игорь Швырёв, Захар Миць, Даниил Сероух и Матвей Гуськов. Заброшенными шайбами за «Амур» отметились Артур Гиздатуллин (дважды) и Кирилл Ураков.

Для обоих клубов эта встреча стала последней на предсезонке. Новый сезон южный клуб начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Хабаровская команда встретится с новосибирской «Сибирью» на выезде. Оба матча состоятся 7 сентября.

В основное время в составе «Локомотива» отличились Максим Шалунов и Степан Никулин. Заброшенными шайбами за «Северсталь» отметились Александр Скоренов и Николай Чебыкин. В овертайме победный гол череповецкой команды на свой счёт записал Владимир Грудинин.

Для обоих клубов этот матч стал последним на предсезонке. Новый сезон ярославский клуб начнёт домашней игрой с челябинским «Трактором» в матче открытия 5 сентября. «Северсталь» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» на выезде 7 сентября.

Матчи 1 сентября