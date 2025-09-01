«Пытаюсь убедить друзей, что в России нормальная жизнь». Беседа с канадцем «Нефтехимика»

Новый тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин не стал полностью перекраивать состав, который собирал несколько лет его предшественник Олег Леонтьев, и в команде остались многие прежние лидеры. Продлил контракт и канадский легионер Жан-Себастьен Ди. У него не всё получилось на старте карьеры в КХЛ в магнитогорском «Металлурге», однако в Нижнекамске Ди стал по-настоящему своим.

В большом интервью «Чемпионату» Жан-Себастьен честно рассказал, почему остаётся в небольшом татарстанском городе, несмотря на то что считает его скучным, о чём ему приходится спорить со своими канадскими друзьями и какие надежды он возлагает на президента США Дональда Трампа.

Жан-Себастьен Ди Фото: РИА Новости

«Единственный вариант переманить болельщика «Ак Барса» на нашу сторону – побеждать»

– Вы остались в Нижнекамске ещё как минимум на год. Всё устраивает в клубе и городе?

— Да, конечно. В этом сезоне у нас сменился тренер. И сразу отмечу, что работать с новым тренерским штабом очень приятно, Игорь Владимирович очень позитивный человек, с ним легко. Город небольшой, но комфортный, здесь есть всё, что нужно для жизни, так что я недолго думал, всё отлично.

– Другие варианты развития карьеры рассматривали?

– У меня были предложения, я изучал варианты в Швейцарии и Германии, однако в итоге захотел провести ещё один сезон в России. Я уже полностью освоился здесь, привык к партнёрам, клубу, руководству, всех знаю, так что мне было легко согласиться и остаться в Нижнекамске.

– Как прошла ваша подготовка к сезону?

– Я просто стараюсь развить успех прошлой регулярки. У меня был неплохой прошлый сезон, я выглядел гораздо лучше, чем до этого, и надеюсь, что в этом году сыграю ещё лучше, ещё успешнее.

Важно просто продолжать работать, прогрессировать год от года, получать удовольствие от игры на льду и не волноваться лишний раз. Тогда всё будет хорошо.

– Вы начинаете сезон с новым главным тренером. Как вам методики Игоря Гришина?

– Мне очень комфортно с ним. Как я уже сказал, он очень позитивный человек. С ним очень легко общаться. Уже видно, что у нас меняется система игры – больше действий в нападении, больше контроля шайбы. Так что нас ожидает интересный сезон – как для хоккеистов, так и для болельщиков.

– Чем отличается работа с Гришиным от работы с Леонтьевым?

– У него другой подход, гораздо более позитивный, это лучше находит отклик у меня как у игрока. И я думаю, что это можно говорить про всю команду, так что вы увидите изменения к лучшему, когда мы вернёмся на лёд. Лучшее ментальное состояние поможет прийти и к лучшему физическому.

– Как команда отреагировала на изменения в тренерском составе клуба?

– Проблема в том, что я не говорю на русском! Поэтому не знаю, что думают партнёры по команде, мы не так много общаемся, но, кажется, ребятам нравится новый тренер, атмосфера в раздевалке стала добрее.

– Что думаете о новичках в команде? Все уже адаптировались?

– Уверен, что все новые игроки могут быть нам очень полезны. Думаю, у нас сейчас собрался хороший коллектив, полный состав, мы закрыли все важные позиции. У нас четыре хороших звена, несколько хороших защитников. Так что мы должны преподнести несколько интересных сюрпризов в этом сезоне.

– Каким будет «Нефтехимик» в следующем сезоне? Вы говорите, что стоит ждать акцент на атаку, я правильно вас понял?

– Мы планируем больше взаимодействовать в зоне нападения, создавать больше моментов, дольше контролировать шайбу, при этом не забывая и про оборону.

– Претензии и задачи у команды останутся те же – борьба за плей-офф? Насколько этого будет сложно добиться?

– В последние два года мы не попадали в плей-офф, но нам не хватало до заветной восьмёрки всего нескольких очков, двух-трёх. Это дистанция одной-двух побед, нескольких матчей. Уверен, в этом сезоне мы будем ещё лучше, так что у нас есть хорошие шансы попасть в плей-офф, и, если все будут усердно работать вместе, все будут единой командой, у нас будет хороший сезон.

– Команда уже готова к следующему шагу? Например, к борьбе за Кубок Гагарина.

– Да, почему бы и нет? Мы идём от игры к игре, будем двигаться поступательно вперёд. Сезон длинный, так что посмотрим, где окажемся по его окончании.

– Раньше у вас были обиды на тренера «Металлурга» Андрея Разина. Они уже в прошлом?

– Да, это в прошлом. Конечно, в первый год мне было сложно, но сейчас я не думаю о каких-то старых конфликтах в прежних командах, стараюсь просто сосредоточиться на том, что будет дальше.

У меня был хороший сезон в прошлом году, и я знаю, что этот будет ещё лучше, так что всё хорошо, всё в прошлом. Мы все выучили важные уроки из этой ситуации, стали мудрее, и я желаю удачи Андрею Владимировичу, надеюсь, что он снова добьётся успеха с «Металлургом» в этом сезоне.

Жан-Себастьен Ди в составе «Металлурга» Фото: РИА Новости

– При встрече вы нормально с ним общаетесь?

– Не совсем, потому что он не говорит по-английски, а я не говорю по-русски, так что у нас не было возможности нормально поговорить. Но никакого конфликта нет.

– «Металлург» остаётся для вас особенным соперником?

– Конечно, это особенный матч, как любой матч с бывшей командой. Мне всегда хочется показать, что они совершили ошибку, что должны были лучше использовать меня, дать мне шанс показать себя во всей красе. Но это хоккей. Каждая игра важна, однако, когда я выхожу против «Металлурга», у меня есть особая мотивация, хочется забросить им очередную шайбу, а лучше две или три.

– Для «Нефтехимика» особенно важны матчи с «Ак Барсом». Чувствуете особый нерв этих игр?

– Это команды из близких городов, соседних городов, поэтому логично, что на них много болельщиков. Много наших фанатов приезжает в Казань, ещё больше приезжает фанатов «Ак Барса» в Нижнекамск. На этих матчах особая атмосфера, за этим приятно наблюдать, особая энергетика, но для меня это всё-таки очередной хоккейный матч, один из многих, где ключевая задача – победить, набрать очки.

– Известно, что в Нижнекамске много болельщиков «Ак Барса», и Казань чувствует себя в городе как дома. Это расстраивает?

– Это просто бизнес, такое случается. Когда «Торонто» приезжает в Оттаву, например, там также будет много болельщиков «Торонто». Такое случается, когда встречаешься с командами, расположенными близко друг к другу, и единственный вариант переманить болельщика на свою сторону – показывать яркую, красивую игру, побеждать.

Конечно, это не очень приятно, когда фанаты из твоего города болеют за соперника, но это вызов, мотивация. Когда побеждаем, то можем показать им что они ошиблись в своём выборе.

«Вопросы безопасности в России вызывали сомнения, в СМИ постоянно нагнетали ситуацию»

– Это будет уже третий ваш сезон в КХЛ. Полностью адаптировались в России?

– Да, сейчас всё уже гораздо проще. Чувствую себя гораздо легче, многие вещи стали обыденностью. В мой первый год в России некоторые моменты, которые были вне льда, мешали мне и влияли на мою игру, а сейчас я чувствую себя гораздо комфортнее и думаю, что моя игра также стала лучше, поскольку меньше нехоккейных проблем. Сейчас я уже и правда чувствую себя в России своим.

– Как дела с изучением языка? Слышал, что вы активно занимались им.

– Я продолжаю заниматься русским языком, партнёры помогают мне в этом, однако это очень сложный язык! Пока прогресс небольшой. Первое, что я выучил – это самые известные нецензурные слова. Также выучил некоторые слова, которые нужны в быту, самые нужные.

– Что-то на татарском удалось выучить?

– Пока что нет, но мне было бы интересно, не хватает только времени.

– Как вам татарская кухня?

– Честно говоря, её пока полноценно не попробовал. Я очень придирчив к еде, поэтому люблю много готовить и обычно ем одно и то же, поэтому стараюсь особо не экспериментировать. Я ел треугольники, эчпочмак и борщ. Мне понравилось.

– Вы живёте в республике с двумя языками. Это похоже по обстановке на Монреаль или Квебек, где люди говорят и по-французски, и по-английски?

– Наверное, в этом есть что-то схожее, проблема в том, что я не знаю ни татарского, ни русского, так что не всегда могу отличить, на каком языке общаются люди вокруг меня. Но если говорить про Квебек, то там действительно люди попеременно говорят то на английском, то на французском, смешивают два этих языка и быстро переключаются с одного на другой.

– По любви к хоккею Татарстан сравнится с Канадой? Здесь катки почти в каждом районе, постоянные аншлаги на играх. Или в Канаде люди любят хоккей больше?

– При всём уважении, всё-таки в Канаде, а особенно в Квебеке лучшие хоккейные болельщики в мире. Не думаю, что это можно превзойти. Это моё мнение. Все знают, что такое сыграть в «Белл-центре» в Монреале – это, пожалуй, лучшая атмосфера на хоккее в мире. Как минимум – лучшая атмосфера в НХЛ.

– Как вы обычно проводите свой отпуск? Едете домой в Канаду?

– В этом году я много играл в гольф, проводил время с семьёй и друзьями. Съездили отдохнуть в Мексику с моей девушкой. Иногда здорово просто провести дома несколько дней и ничего особо не делать, просто насладиться этим чувством, когда ты дома и всё спокойно.

– Многие отмечают, что в Нижнекамске скучно, нет интересных занятий, кроме хоккея. Вы с этим согласны? Чем занимаетесь в свободное время?

– Согласен, в городе и правда не так много чем можно заняться. Пара ресторанов, но, кроме них, не так чтобы много интересных мест. Поэтому я обычно дома, занимаюсь йогой, играю в видеоигры, смотрю телевизор, немного работаю на компьютере, тренируюсь – так что всё хорошо, нахожу чем себя развлечь. Главное – мы здесь ради хоккея. Так что да, в свободное время просто наслаждаюсь жизнью, а когда приходит время хоккея – играю в хоккей. Жаловаться на скуку не стоит.

«Нефтехим-Арена» Фото: hcnh.ru

– В Магнитогорске была похожая ситуация?

– В принципе, да, это тоже рабочий город. Он побольше, но не могу сказать, что интереснее. Ресторанов было больше, но красивых мест немного. Магнитогорск побольше Нижнекамска, однако точно не интереснее.

– При этом вы много путешествовали по России. На первом месте до сих пор Санкт-Петербург? Почему?

– Мне нравится Санкт-Петербург своей архитектурой в европейском стиле. Ты не чувствуешь в этом городе себя как в России, ощущение, будто ты в центре Европы. Ещё отмечу обязательно Казань и, наверное, Москву с Екатеринбургом. Это четыре моих любимых города в России. Мне нравятся большие города с историческими зданиями, потому что я из Монреаля, он такой же.

– Какие города в Америке для вас были наиболее комфортные? По какой причине?

– Майами – солнце, море, пляж. Моя семья живёт недалеко, поэтому я приезжаю туда каждое лето, это мой второй дом.

– В этом году в КХЛ много новых иностранцев. С вами кто-то связывался, просил советов о России?

– Очень приятно было узнать, что приехали новые ребята из Северной Америки, с которыми так или иначе где-то пересекался. Я им написал пару сообщений, поприветствовал в лиге. Написал, что, если у них будут какие-либо вопросы, нужна будет какая-то помощь, они всегда могут ко мне обратиться. Несколько моих старых друзей сыграют в КХЛ в этом сезоне, так что здорово увидеться с ними по ходу сезона.

– С кем конкретно вы лучше всего знакомы?

– С Жан-Кристофом Боденом, который будет играть за «Сочи» и Джозефом Бландизи, подписавшимся со СКА.

– С кем вы советовались, когда согласились приехать в КХЛ? Было много сомнений?

– Я говорил с Франсисом Паре, Заком Фукале и ещё несколькими ребятами о лиге, обсудил, что мне было важно. Политическая ситуация непростая, в каком-то смысле уникальная, были, понятное дело, и вопросы по безопасности, определённые сомнения, в наших СМИ постоянно нагнетали ситуацию, но все мне сказали, что не стоит переживать, рубль крепнет, платят вовремя.

В командах, в которых ребята играли, им было комфортно. Давали достаточно времени на отдых, сезон тоже не самый длинный и долгий.

– Кто-то пытался вас отговорить от этой поездки?

– У меня были приятели, которые сомневались, насколько безопасно будет приезжать. Однако у меня вообще не было никаких проблем. Каждый раз, когда я приезжаю домой, они говорят о политике, о том, что происходит в мире…

Главное, для чего я приехал в КХЛ – это за новым опытом, жизненным, спортивным. И я пытаюсь убедить своих друзей, что в России продолжается нормальная, обычная жизнь. Конечно, меня спрашивают, что происходит в стране, и люди сильно удивляются, когда слышат, что всё в норме.

«Командам из Канады гораздо сложнее собрать сравнимый с США доход»

– Не секрет, что мечта большинства игроков — стать звездой на уровне НХЛ. Вы для себя допускаете вариант возвращения в НХЛ?

– Нет, знаете, думаю, моё время в НХЛ закончилось. В Северной Америке, когда тебе за 30, ты почти закончил. Сейчас приоритет отдаётся молодым парням, их всё больше в лиге, так что я свой шанс уже упустил.

– И всё же за НХЛ вы наверняка следите. За какими клубами активнее всего? Кому симпатизируете?

– Конечно, слежу за «Монреалем». Я всё ещё могу назвать себя болельщиком «Канадиенс», это не изменится.

«Белл-центр» изнутри во время хоккейного матча Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

– Также вы играли за «Аризону», которая с прошлого сезона стала «Ютой». Как оцените эти изменения?

– На мой взгляд, это хорошо. В том плане, что Аризона – хороший штат, приятное место, мы иногда показывали хороший хоккей. Не всегда, команда была не на лидирующих позициях, однако держалась здорово.

Другое дело, что арена, на которой проходили матчи, не совсем соответствовала уровню НХЛ. Мне нравился город Скотсдейл – хорошая погода, почти всегда тепло, в бытовом плане в Скотсдейле, наверное, лучше, чем в холодной Юте.

Но это не самое хоккейное место в мире, команда была не очень популярна, а болельщики в Юте с первого же сезона показали, что они заинтересованы в проекте, организация потрясающая. Так что это позитивные изменения как для франшизы, так и для лиги в целом.

– «Койоты» были обречены? Клуб можно было спасти?

– Честно говоря, не думаю. Там не так много хоккейных болельщиков, не самый подходящий рынок. Большинство приезжают в город для отдыха в отпуск, не лучший город для хоккея.

– НХЛ допускает возможность возрождения «Койотс». Насколько это реально? Хоккей нужен Аризоне?

– Не думаю, что кто-то действительно рискнёт снова привезти НХЛ в Аризону, когда есть гораздо более интересные варианты.

– Тогда какие города в США подойдут для открытия новой хоккейной команды?

– Думаю, можно попробовать в Атланте, пусть и в четвёртый раз, однако я верю, что там есть интерес к хоккею. В Квебеке давно ждут ещё одну команду, но, кажется, НХЛ не сильно в этом заинтересована.

– Вам как уроженцу Квебека не грустно, что никто не говорит всерьёз о возрождении «Квебек Нордикс»?

– Это не очень выгодно для лиги с точки зрения бизнеса из-за разницы между канадским и американским долларами, налоговой разницы. Содержать команду НХЛ в Квебеке дороже. Командам из Канады сложнее собрать сравнимый с США доход – вот о них и не думают. Это просто бизнес.

– Также вы играли за «Баффало» и «Питтсбург», которые сейчас в трудном положении. У этих команд есть перспективы снова подняться со дна?

– Про «Питтсбург» прошлой эпохи можно забыть. Это завершённый проект, Евгений Малкин, вероятно, проводит свой последний сезон, Крис Летанг также уже не в лучших своих кондициях. Только Сидни Кросби, несмотря на возраст, до сих пор один из сильнейших игроков лиги. «Пингвинз» нуждаются в перестройке, они начнут с нуля.

«Баффало» уже несколько лет пытается перестроиться, у команды есть ряд интересных молодых игроков, но я не до конца уверен в их ближайших перспективах, с трудом верю, что они смогут выйти в плей-офф в этом году. Непростой момент для этих команд, однако такое случается со всеми командами НХЛ, им просто нужно время на перестройку. А их болельщикам стоит набраться терпения.

– Вы играли за «Лаваль» в АХЛ, но так и не вышли ни разу в форме «Монреаля». Грустно, что не удалось осуществить мечту – провести матч за команду из родного региона?

– Меня один раз подняли в первую команду, но в официальном матче на лёд за «Канадиенс» я так и не вышел. В любом случае то был потрясающий сезон для меня, я играл в родном городе. Был рад этой возможности – оказаться частью системы «Монреаля», тренироваться вместе с основной командой, жить дома и играть в хоккей. Возможно, один из лучших периодов в жизни.

«Вместе с российской сборной Олимпиада была бы гораздо интереснее»

– Этим летом активно обсуждали возможность матча между сборными США и России. А в матч со сборной Канады вы верите?

– Всё зависит от политики. Мы видим, как Дональд Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию, думаю, когда всё наладится в этом плане, мы вновь увидим и спортивные матчи между нашими странами. Сами хоккеисты давно этого ждут.

– У вас практически не было опыта игры за сборную. Не вызывали?

– Наверное, я был недостаточно хорош.

– Осталась мечта сыграть за национальную команду?

– Думаю, шансов почти нет. Я уже возрастной спортсмен. Мне звонили один раз из сборной, приглашали сыграть на Кубке Шпенглера. Я тогда был в системе «Питтсбурга», и команда не позволила мне уехать на турнир. В Канаде слишком много хороших хоккеистов, конечно, сама возможность представлять свою страну на международной арене воодушевляет, но я смотрю на вещи объективно.

– В следующем году пройдёт Олимпиада с НХЛ, однако без участия России. Игры будут неполноценными?

– Россия – действительно сильная страна в хоккее, поэтому вместе с российской сборной соревнования были бы гораздо интереснее. Другим сборным пришлось бы тяжело. Это плохо для хоккея, для игроков, не только для российских – другим сборным также было бы интересно и полезно сыграть против лучших из лучших, а уровень российского хоккея все знают.

Надеюсь, вскоре всё закончится и вернётся в норму, а российские звёзды будут представлены на международном уровне.

– Канада будет фаворитом в Милане?

– Думаю, да. Мы вновь хороши, выиграли Турнир четырёх наций, показали хороший хоккей. Так что Канада, как всегда, едет за победой.

– Главная проблема канадской сборной – вратари?

– Раньше у Канады было много хороших вратарей, была дилемма кого выбирать. Но сейчас всё иначе. Тем сложнее будет выбор первого номера для тренерского штаба. Думаю, всё решится по ходу сезона, шансы проявить себя есть у разных вратарей, следить будут за всеми.

– За какими видами спорта следите, помимо хоккея?

– Мне нравится смотреть гольф, большой теннис, американский футбол.

– Европейский футбол не смотрите? В Нижнекамске есть одноимённая футбольная команда.

– Я ходил два раза в прошлом сезоне, но мне было скучно, если честно. Я в принципе не сильно люблю футбол, это не самая динамичная игра, в ней редко что-либо происходит. Это медленный спорт, американский футбол мне нравится гораздо больше.

– ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В Мексике будет интерес, но будут ли зрители в Канаде и США?

– Думаю, всё будет в порядке с посещаемостью. У Канады сейчас есть действительно неплохая команда, она здорово себя показала на прошлом чемпионате мира. У США тоже есть сильные футболисты, так что это будет большой турнир, с высоким вниманием. Футбольных болельщиков в США и Канаде достаточно, также наверняка будет много туристов, болельщиков из других стран, поэтому стоит ждать настоящий фестиваль спорта.