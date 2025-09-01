«Агенты» Овечкина из Америки. Система «Вашингтона» стала главным донором для КХЛ

В последнее время система «Вашингтона» подарила КХЛ немало качественных хоккеистов. Кто-то переходил напрямую из «Кэпс» или их фарм-клуба «Херши» из АХЛ, у кого-то просто в послужном списке фигурировал опыт игры за «столичных».

Это даже не удивляет. Всё-таки «Вашингтону» удалось собралось в своей системе настолько качественных хоккеистов, что «Бэрс» дважды подряд выигрывали Кубок Колдера (в 2023-м и 2024-м).

Нынешнее межсезонье, однако, в этом плане выделилось особенно. Только этим летом клубы КХЛ подписали по меньшей мере восемь хоккеистов, поигравших в «Вашингтоне» или »Херши»! И если, например, новичок ЦСКА Даниэль Спронг выходил на лёд бок о бок с Александром Овечкиным, то новобранец «Барыса» Мэйсон Морелли так и не добрался до основы «Кэпиталз». А ведь в КХЛ есть и те, кто поиграл в системе «столичных» раньше — например, Дмитрий Яшкин и Даррен Диц.

Самый удивительный факт: за последние пять лет напрямую из «Кэпс» или «Бэрс» в КХЛ перебрались… 10 иностранцев! Кто же это?

1. Филипп Майе (2021-2023)

«Металлург» Магнитогорск

КХЛ: 109 матчей, 37 голов, 55 передач, 92 очка, 32 штрафные минуты

«Херши Бэрс» (АХЛ): 77 матчей, 23 гола, 42 передачи, 65 очков, 26 штрафных минут

НХЛ: 2 матча, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 0 штрафных минут

Филипп Майе Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Открывает наш список канадский нападающий, который провёл отличный период в России. Майе два года находился в системе «Вашингтона», однако за основную команду успел сыграть всего два матча, в которых не набрал очков. В «Херши» дела шли лучше, но этого не хватало, чтобы получить свой шанс в НХЛ. Так что Филипп решился на переезд в КХЛ и не прогадал. За два года в КХЛ Майе набрал под сотню очков, причём в сезоне-2021/2022 стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф. Канадец мог взять Кубок Гагарина, однако в финале «Металлург» уступил ЦСКА.

2. Зак Фукале (2023-...)

«Трактор», «Динамо» Минск

КХЛ: 95 матчей, 52 победы, 15 «сухарей», КН 2.16, ОБ 92,9%

«Херши Бэрс» (АХЛ): 80 матчей, 41 победа, 6 «сухарей», КН 2.21, ОБ 91,4%

НХЛ: 4 матча, 1 победа, 1 «сухарь», КН 1.75, ОБ 92,4%

Зак Фукале Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Голкипер долгое время пытался пробиться в НХЛ, но даже в тяжёлые годы «Вашингтона» ему пришлось довольствоваться всего четырьмя матчами за основу. За «Херши» Зак выступал куда успешнее и даже сумел выиграть Кубок Колдера в сезоне-2022/2023. В статусе действующего чемпиона АХЛ он и переехал в КХЛ. Поначалу Фукале много ошибался и получал насмешки в свой адрес, однако с наступлением плей-офф показал свой настоящий уровень. Вратарь помог «Трактору» выбить одного из фаворитов Кубка Гагарина — 2024 московское «Динамо», а через год стал одним из главных творцов сказки челябинцев в плей-офф. Во многом благодаря Заку подопечные Бенуа Гру дошли до финала, в котором, однако, «Локомотив» оказался сильнее. Теперь Фукале поведёт за собой минское «Динамо».

3. Сэм Энас (2023-...)

«Динамо» Минск

КХЛ: 126 матчей, 40 голов, 52 передачи, 92 очка, 34 штрафные минуты

«Херши Бэрс» (АХЛ): 41 матч, 13 голов, 8 передач, 21 очко, 6 штрафных минут

НХЛ: 0 матчей

Сэм Энас Фото: Harry How/Getty Images

Нападающий семь лет скитался по АХЛ, значительную часть карьеры проведя в «Айове Уайлд» и успев лишь один сезон поиграть в «Херши». До НХЛ Энас так и не добрался, зато выиграл Кубок Колдера с «Бэрс» и впоследствии закрепился в КХЛ. Сэм отлично проявляет себя в минском «Динамо», в котором начнёт уже третий сезон. В Беларуси нападающего любят, и он платит тем же — в минувшей регулярке Энас стал третьим снайпером и бомбардиром команды.

4. Логан Дэй (2024-...)

«Трактор»

КХЛ: 21 матч, 0 голов, 12 передач, 12 очков, 11 штрафных минут

«Херши Бэрс» (АХЛ): 90 матчей, 6 голов, 31 передача, 37 очков, 44 штрафные минуты

НХЛ: 0 матчей

Логан Дэй Фото: photo.khl.ru

Американский защитник провёл мощную карьеру в АХЛ, суммарно отыграв более 300 матчей. В системе «Вашингтона» Дэй провёл лишь два сезона, зато каких! В обоих Логан становился чемпионом АХЛ, после чего решил сменить обстановку и присоединился к «Трактору» уже по ходу сезона-2024/2025, в декабре. Несмотря на периодические ошибки, ставшие поводом для шуток над хоккеистом, он стал важной частью вице-чемпионской команды и помог челябинцам добраться до финала Кубка Гагарина — 2025.

5. Пьеррик Дюбе (2025-...)

«Трактор»

КХЛ: пока не дебютировал

«Херши Бэрс» (АХЛ): 124 матча, 47 голов, 41 передача, 88 очков, 97 штрафных минут

НХЛ: 3 матча, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 2 штрафные минуты

Пьеррик Дюбе Фото: photo.khl.ru

А теперь мы переходим к новичкам КХЛ, только в это межсезонье перебравшимся в лигу. Первый на очереди — Дюбе. Французский нападающий долго пробивался в НХЛ: в сезоне-2021/2022 он ещё играл в главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) и Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), после чего дорос до АХЛ, а впоследствии дебютировал за «Вашингтон». Закрепиться в НХЛ не удалось, зато Дюбе уже успел взять чемпионские кубки QMJHL и АХЛ. В лице Пьеррика «Трактор» ухватил потенциальную звезду.

6. Майк Веккионе (2025-...)

«Трактор», «Барыс»

КХЛ: пока не дебютировал

«Херши Бэрс» (АХЛ): 262 матча, 75 голов, 101 передача, 176 очков, 111 штрафных минут

НХЛ: 3 матча, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 0 штрафных минут

Майк Веккионе Фото: Bruce Bennett/Getty Images

32-летний американец пока сыграл в КХЛ меньше, чем сменил клубов. Изначально Веккионе ехал в лигу, чтобы играть за «Трактор», но челябинцы оперативно скинули нападающего в «Барыс», чтобы подписать Джоша Ливо. Насколько это удачное решение, ещё предстоит выяснить, однако у Майка довольно обширный послужной список. Он провёл в АХЛ под 500 матчей, четыре года выступал за «Херши», дважды брал Кубок Колдера, а также дебютировал в НХЛ, проведя две встречи за «Филадельфию» и ещё одну — за «Вашингтон».

7. Чейз Приски (2025-...)

«Сибирь»

КХЛ: пока не дебютировал

«Херши Бэрс» (АХЛ): 130 матчей, 20 голов, 49 передач, 69 очков, 66 штрафных минут

НХЛ: 4 матча, 0 голов, 0 передач, 0 очков, 2 штрафные минуты

Чейз Приски Фото: photo.khl.ru

Пока экс-одноклубники Приски выбирают в качестве продолжения карьеры в основном Челябинск или Минск, защитник решил обосноваться в «Сибири». Он должен стать хорошим помощником новосибирской команде. Чейз отыграл более 300 матчей в АХЛ, а также завоевал Кубок Колдера — 2024 в статусе лучшего защитника-ассистента. В сезоне-2021/2022 Приски дебютировал в НХЛ, проведя четыре матча за «Флориду».

8. Алекс Лимож (2025-...)

«Динамо» Минск

КХЛ: пока не дебютировал

«Херши Бэрс» (АХЛ): 115 матчей, 41 гол, 54 передачи, 95 очков, 8 штрафных минут

НХЛ: 0 матчей

Алекс Лимож Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Минск стал довольно популярным направлением для хоккеистов из системы «Вашингтона». Теперь Лимож решил присоединиться к Дицу, Энасу и Фукале, подписав контракт с «Динамо». За плечами нападающего пять сезонов в АХЛ, более 250 матчей и 200 очков в лиге. До НХЛ Алекс так и не добрался, но 27-летний хоккеист, прошедший академию «Кэпиталз» и последние два года отыгравший в «Херши», может похвастать Кубком Колдера — 2024.

9. Райли Саттер (2025-...)

«Шанхайские Драконы»

КХЛ: пока не дебютировал

«Херши Бэрс» (АХЛ): 279 матчей, 21 гол, 44 передачи, 65 очков, 171 штрафная минута

НХЛ: 0 матчей

Райли Саттер Фото: Rich Graessle/Getty Images

Американский нападающий, в отличие от многих своих коллег, выбрал более специфичное направление, подписав контракт с «Шанхайскими Драконами». Теперь он будет радовать китайс… санкт-петербургских болельщиков. Несмотря на скромную статистику и довольно молодой возраст — Райли всего 25 лет, он был одним из старожилов «Херши». Саттер провёл шесть сезонов подряд за «Бэрс», дважды становился чемпионом АХЛ, но к основе «Вашингтона» его не подпустили.

10. Джейк Масси (2025-...)

«Барыс»

КХЛ: пока не дебютировал

«Херши Бэрс» (АХЛ): 123 матча, 7 голов, 19 передач, 26 очков, 51 штрафная минута

НХЛ: 0 матчей

Джейк Масси Фото: Rich Graessle/Getty Images

Канадский защитник воссоединится с Веккионе в «Барысе». Удивительно, но Майк и Джейк ни с кем не играли дольше, чем друг с другом, так что, возможно, такое длительное знакомство сыграет на руку астанинской команде. Однако и без такого занимательного факта Масси на бумаге хорошее укрепление для «Барыса». Защитник последние четыре года играл за «Херши», и хотя в НХЛ дебютировать не вышло, но он заслужил шанс попробовать себя на новом уровне.

