«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова

Мы пообщались с агентом Шуми Бабаевым и узнали, как обстоят дела с переговорами и хочет ли Кузя однажды вернуться в «Трактор».

В конце июня известный агент Шуми Бабаев объявил, что Евгений Кузнецов продолжит карьеру в НХЛ. Нападающий год провёл в России, после чего решил вернуться в Северную Америку.

В НХЛ Кузя поиграл за два клуба — «Вашингтон» и «Каролину». Конечно же, главный период его карьеры связан с «Кэпиталз», в стане которых он выступал 11 сезонов. Там же он взял заветный Кубок Стэнли. За «Харрикейнз» форвард отыграл всего 30 матчей, включая плей-офф, но и там успел влюбить в себя болельщиков. Суммарно же за плечами Евгения 840 встреч и 648 (206+442) результативных действий в Национальной хоккейной лиге с учётом розыгрышей Кубка Стэнли.

Летом 2024-го Кузнецов вернулся в Россию, подписав контракт со СКА. За год в Санкт-Петербурге нападающий провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, к которым прибавил ещё шесть встреч плей-офф, и записал на свой счёт суммарно 40 (13+27) очков.

Несмотря на то что после заявления агента Кузи прошло два месяца, пока конкретных новостей о Евгении не было, хотя до старта сезона-2025/2026 остаётся чуть больше месяца. Поэтому корреспондент «Чемпионата» решил обратиться к Шуми и из первых уст узнать свежие новости о будущем нападающего.

Мы обсудили:

новости о переговорах с клубами НХЛ;

спекуляции по поводу совместных фотографий Кузи с нападающим «Металлурга» Владимиром Ткачёвым и главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым;

хотел бы Евгений однажды вернуться в родной «Трактор» или нет.

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

— Как на данный момент обстоит переговорный процесс с клубами НХЛ? Есть ли какие-нибудь новости?

— Новостей нет, всё так же находится на стадии разговоров.

— Не могли бы рассказать, с кем уже общались по поводу Евгения?

— Много команд, с кем уже провели переговоры. Больше 10 клубов. С кем-то был позитив, кто-то отказался.

— Может быть, расскажете, с кем переговоры оказались наиболее позитивными?

— Нет, конечно! Это секрет.

— Недавно Кузнецов сделал совместное фото с нападающим «Металлурга» Владимиром Ткачёвым, потом — с главным тренером «Салавата Юлаева» Виктором Козловым. В соцсетях сразу начались спекуляции на этот счёт. Могли бы прокомментировать эту ситуацию?

— Мы вместе с Женей были. Он прилетел в Москву, сейчас здесь тренируется у нас в «Арктике» (спортивный комплекс. — Прим. «Чемпионата») вместе с другими ребятами. Просто по дороге из Челябинска мы приехали в Магнитогорск, Володя [Ткачёв] пригласил. Мы приехали туда и потом дальше отправились в Москву.

— Как вы думаете, хочет ли Евгений однажды вернуться в «Трактор»?

— Думаю, да. Любой игрок, который вырос в какой-либо команде, считает её домашней и любимой. Мы видим, что Евгений считает, что «Трактор» — его любимая команда. Наверное, он подсознательно всё равно мечтает вернуться и поиграть за Челябинск.

