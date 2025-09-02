Как я прорывалась в закрытый из-за Путина и Си «пузырь». Байки из отдела хоккея

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата». Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Случайности не случайны

Я всегда говорю, что попала на «Чемп» случайно – и это чистая правда. Но, с другой стороны, всё, что выглядит случайным, есть не более чем последствия наших выборов, пусть даже и самых незначительных.

Например, сказать да, когда подружка (Катя, привет!) предложила сходить на матч СКА. На хоккее я, к слову, на тот момент была один раз в жизни, ещё когда училась в школе, на ЧМ-2000 в «Ледовом», хотя по телевизору всегда смотрела игры сборной России. Это послужило толчком.

Или бросить аспирантуру и провести год в прокрастинации, от безделья запоем поглощая хоккей: утром – НХЛ, днём – МХЛ, вечером – КХЛ. Свободного времени было столько, что я пересмотрела все сезоны «Питтсбурга» в записи, начиная с 2007-го! Потом начала читать спортивные сайты, вообще всё что можно о хоккее.

К тому времени я уже собрала себя в кучу и задалась вопросом поиска работы. Не знала только какой. О профессии журналиста, тем более спортивного, не думала никогда, но тут мне попалась на глаза новость «Чемпа» о поиске новостника в отдел хоккея. Я откликнулась, со мной пообщались, дали тестовое задание, подумали пару дней – и взяли.

Елена Кузнецова на работе Фото: из личного архива

Суровая школа жизни

Первое и одно из самых ярких воспоминаний – начало работы. Это был самый старт домашнего ЧМ-2016 по хоккею, нагрузка просто сумасшедшая. И вот я, без какого-либо опыта, без малейшего понимания, как вообще устроены СМИ, что такое админка, как правильно писать «выход «в ноль» и прочее, сразу попала в жёсткий аврал. До сих пор удивляюсь – как вообще абсолютно нулёвую меня взяли в такой ответственный момент? Спасибо Жене Кустову и Саше Рожкову за то, что что-то во мне разглядели и поверили, что я справлюсь (а может, я была лучшим кандидатом из худших и времени искать дальше не было? Ха-ха!).

Хорошо, что авралы – моя стихия.

Понадобилось пару дней, чтобы освоиться и войти в ритм, и дальше я строчила новости как из пулемёта. Это была суровая школа, однако она меня закалила. Потом уже не страшно было ничего. Ни «пустые» дни, когда инфоповоды надо собирать с миру по нитке, но минимум пять за час – вынь да положь. Ни дикие завалы, когда новости идут нескончаемым потоком.

Тогда же, на ЧМ, меня впервые отправили работать «в поле». Играла Германия, не помню уже с кем, и после матча я брала у кого-то комментарии. А в августе в Питере сборная России проводила товарищеский матч с Чехией перед Кубком мира, и мне дали задание написать оттуда репортаж. Господи, как же я волновалась! Такая ответственность, такие звёзды, а вдруг что-то сделаю не так?

Не помню уже, когда это было, но через некоторое время Саша Рожков предложил мне что-то написать. Дал тему – я работала над ней, наверное, с неделю. И снова очень переживала. Потом мне дали ещё одну тему и ещё, а в 2018-м я стала полноценным автором.

Елена Кузнецова Фото: из личного архива

«Удали это»

За девять лет запоминающихся интервью было немало. Например, однажды на летнем турнире в Сочи кто-то сказал, что через час сборная предоставит на общее интервью Виталия Кравцова. Меня эта новость застала врасплох, однако как раз было немного свободного времени перед другим интервью, и я решила не отказываться.

Прихожу в лобби отеля, где жила сборная – а там вообще ни одного журналиста! И у меня – ноль вопросов. Ну ладно, не ноль, пока шла, пару-тройку в голове накидала, но не более. На подготовку оставалось минут 10. В итоге получилось то, что получилось.

Когда «Авангард» вылетел из плей-офф-2022, я знала, с кем хочу поговорить. Шимон Грубец был одним из тех легионеров, кто не уехал из России, несмотря на колоссальное давление на родине, и отыграл сезон до конца. Мы с ним уже общались годом ранее, контакт у меня был. Написала, попросила об интервью, он согласился. Созвонились, поговорили, я прислала ему текст на вычитку – всё стандартно. Он прочитал и написал: «Ок».

На следующий день интервью выходит на сайте, новости из него разлетаются по интернету — тема-то горячая. Через несколько часов получаю сообщение от Шимона: «Удали это».

А как я удалю? Во-первых, он сам одобрил, во-вторых, даже если мы удалим текст на «Чемпионате», интернет-то помнит всё, и его цитаты уже перепечатали другие издания. Я пыталась ему это объяснить, он был очень зол и говорил, что у него из-за этого в Чехии проблемы… К общему знаменателю мы так и не пришли, я очень расстроилась, но, кажется, через пару дней он написал мне что-то успокаивающее.

Елена Кузнецова Фото: из личного архива

Или вот Олимпиада в Пекине. Думала, хоккей будет приоритетом, однако скандал с Камилой Валиевой перекрыл все планы. Я попадала только на матчи сборной России, да и то – приезжала радостная на арену, потирала руки – ура, наконец-то мой любимый хоккей! И каждый раз через 10 минут получала сообщение от шефа – ты где болтаешься, какой к чёрту хоккей, почему ещё не на фигурке?

Мне тогда коллега написал: «Не завидую тебе, ты не эксперт, без связей, но что-то сделать всё равно надо».

Пока доехала до арены, там уже почти никого не было, однако слова, что хоть что-то сделать надо обязательно, прочно засели в голове. К счастью, я наткнулась на одну американскую журналистку. Подошла к ней, объяснила, в чём дело, и она согласилась поговорить.

«Миссия невыполнима» по-олимпийски

Та Олимпиада вообще была сумасшедшей. Например, я чуть не пролетела мимо церемонии открытия. Не знала, что последний автобус туда уходит за четыре часа до начала, после чего арена закрывается в «пузырь» перед приездом главных лиц России и Китая, и туда уже никак не попасть. Пришлось поднимать на уши весь главный пресс-центр, уговаривать всех и вся, но на церемонию мы (я и ещё несколько таких же опоздавших ротозеев), всё же прорвались.

Елена Кузнецова Фото: из личного архива

Да и вообще, Олимпиады (их у меня на счету две) – задача для журналиста нетривиальная, чего только не приходится делать! Во время Парижа-2024, когда Мирра с Дианой дошли до финала в паре, у главреда Славы Опахина появилась идея – сделать футболки и прийти в них на матч.

Дело было в пятницу вечером, финал – в воскресенье, но времени в обрез, так как на выходных во Франции даже продуктовые не все работают, а уж типографии – тем более. Хорошо, что один из коллег подсказал место рядом с его отелем, открытое в субботу, и утром я отправилась туда, к чёрту на кулички. Приезжаю на станцию с родным названием «Кремлин», и на выходе из метро ко мне пристаёт какой-то наркоман. Зажав покрепче сумку под мышкой, стараясь не обращать внимание на сомнительных личностей вокруг, я выполнила свою миссию (пришлось уговаривать сделать срочно, а не к понедельнику, но это мелочи) и, приехав вечером на гимнастику, первым делом сказала коллегам: «Слава богу, меня сегодня не зарезали».

Корреспонденты «Чемпионата» на Олимпиаде Фото: Из личного архива Елены Кузнецовой

В этих футболках болели всей российской журналистской братией – и девочкам после матча тоже такие подарили на память. Забавно, что эту историю вспомнил и Слава Опахин в своей колонке для «Легенд».

Или вот ещё одна «миссия невыполнима» – в тот же день на финал Джокович – Алькарас журналистов пускали по билетам, на которые надо было подавать заявки в специальном приложении. Нам с Андреем Панковым достался один билет на двоих… Наивные французы, думали, нас это остановит? Панков показал билет, прошёл на трибуну, а затем переназначил его на моё имя. Такой же финт ушами мы провернули и на баскетбольном полуфинале Сербия – США.

P. S.

Но главное для меня в «Чемпионате» не интервью, не командировки, а атмосфера, коллектив и понимание, что каждый всегда готов прийти на выручку каждому. И ещё новые вызовы – срочно нарисовать миллион картинок инфографики, когда это надо было ещё вчера, а отдел дизайна на выходных? Да запросто! Работать чуть ли не круглосуточно в периоды пиковой нагрузки? Легко! Погрузиться в теннис, не зная о нём ровно ничегошеньки? Помочь отделу бокса на бое года (да, и такое бывало)? Без проблем!

Всем моим коллегам – большой привет. Пусть мы и видимся пару раз в год, именно вы делаете «Чемп» таким, какой он есть. Лучшим.