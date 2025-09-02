«Автомобилист» подписал статусного защитника, стартовал сезон ВХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 1 сентября 2025 года.

«Автомобилист» заключил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

ХК «Автомобилист» заключил односторонний контракт с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным. Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

Юдин впервые сыграл в КХЛ в сезоне-2013/2014 в составе СКА. В системе клуба из Санкт-Петербурга Юдин выступал до 2017 года, после чего транзитом через «Спартак» оказался в «Ак Барсе». В казанском клубе защитник провёл семь сезонов, а в середине прошлого чемпионата в результате обмена вновь перешёл в СКА.

В общей сложности в активе новичка «Автомобилиста» 618 матчей в КХЛ и 119 (29+90) набранных очков при показателе полезности «+60». Дмитрий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА, а также серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.

«Сибирь» потерпела поражение от «Барыса» в товарищеском матче

За «Барыс» отличились Кирилл Савицкий, Джейк Масси и Алихан Асетов. Заброшенную шайбу в составе «Сибири» на свой счёт записал Скотт Уилсон.

Отметим, что команды проведут между собой ещё один товарищеский матч на предсезонке. Игра состоится завтра, 2 сентября, в 16:00 мск.

Новый сезон астанинский клуб начнёт дома встречей с челябинским «Трактором». Новосибирская команда примет хабаровский «Амур». Обе игры состоятся 7 сентября.

Ди: мы видим, как Дональд Трамп пытается уладить внешнеполитическую ситуацию

Канадский нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди высказался об отстранении сборной России от международных соревнований и оценил возможный матч со сборной США.

– Этим летом активно обсуждали возможность встречи между сборными США и России. А в матч со сборной Канады вы верите?

– Всё зависит от политики. Мы видим, как Дональд Трамп активно пытается уладить внешнеполитическую ситуацию, думаю, когда всё наладится в этом плане, мы вновь увидим и спортивные матчи между нашими странами. Сами хоккеисты давно этого ждут, в обеих странах.

– В следующем году пройдёт Олимпиада с НХЛ, но без участия России. Игры будут неполноценными?

– Россия – действительно сильная страна в хоккее, поэтому вместе с российской сборной соревнования были бы гораздо интереснее. Другим сборным пришлось бы тяжело. Это плохо для хоккея, для игроков, не только для российских игроков – другим сборным также было бы интересно и полезно сыграть против лучших из лучших, а уровень российского хоккея все знают. Надеюсь, что вскоре всё закончится и вернётся в норму, а российские звёзды будут представлены на международном уровне, – сказал Ди в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Агент Кузнецова: Евгений считает, что «Трактор» — его любимая команда

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, заявил, что форвард может вернуться в «Трактор», который считает своей любимой командой. Кузнецов является воспитанником челябинского клуба.

— Как вы думаете, хочет ли Евгений однажды вернуться в «Трактор»?

— Думаю, да. Любой игрок, который вырос в какой-либо команде, считает её домашней и любимой. Мы видим, что Евгений считает, что «Трактор» — его любимая команда. Наверное, он подсознательно всё равно мечтает вернуться и поиграть за Челябинск, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Торпедо-Горький» проиграл «Металлургу» по буллитам в матче открытия сезона-2025/2026 ВХЛ

На 33-й минуте встречи первую шайбу забросил нападающий «Металлурга» Дмитрий Шешин. На 57-й минуте форвард «Торпедо-Горький» Матвей Уткин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».

Журналист НХЛ: Капризов может получить от «Миннесоты» контракт с зарплатой $ 16 млн

Журналист НХЛ Майкл Руссо поделился мнением о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и российским нападающим Кириллом Капризовым, предположив, какой контракт может получить россиянин по итогам сделки. Действующее соглашение 28-летнего форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

«Я считаю, что они предложат ему кучу денег. Думаю, по восьмилетнему контракту они готовы заплатить ему около $ 16 млн», — сказал Руссо в подкасте Worst Seats in the House.

В сезоне-2024/2025 регулярного чемпионата Кирилл сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах плей-офф.

«Шанхайские Драконы» расторгли контракты со Смитом и Ипом

«Шанхайские Драконы» расторгли контракты с вратарём Джереми Смитом и нападающим Брэндоном Ипом. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

36-летний Смит выступал за китайский клуб с 2019 года. Всего на счету Джереми 184 матча, в которых он одержал 53 победы с 91,2% отражённых бросков.

40-летний Ип провёл в команде семь сезонов. За это время Брэндон принял участие в 340 встречах, где забросил 92 шайбы и сделал 93 результативные передачи.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхайских Драконов». Команду возглавил 61-летний канадский специалист Жерар Галлан.