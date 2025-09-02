«Миннесота» сделает Капризова самым дорогим игроком НХЛ? Что говорят о будущей сделке

Контрактная сага Кирилла Капризова – главная причина образования седых волос на головах болельщиков «Миннесоты» прошедшим летом. А может, и не только им.

Лидер «Уайлд» готовится вступить в последний сезон по контракту, по окончании которого он может впервые в карьере выйти на рынок неограниченно свободных агентов. При этом «дикари» с 1 июля могут заключить с Кириллом новый договор, однако этого до сих пор не произошло.

Где-то северо-западнее Сент-Пола по другую сторону границы с пониманием вздохнули поклонники финалиста двух последних розыгрышей Кубка Стэнли – их любимый «Эдмонтон» прямо сейчас находится в затянувшихся переговорах с Коннором Макдэвидом, чьё будущее пока тоже окутано туманом.

Хотя для фанатов «Миннесоты» ситуация куда более позитивная – если последняя информация из Канады гласит, что капитан «нефтяников» ещё не принял решение и может вообще не подписать новое соглашение до начала сезона, что само по себе является не лучшим индикатором, то на Среднем Западе США царит уверенность в положительном для «Уайлд» исходе переговоров с Капризовым.

Главный источник этой уверенности – генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин. Не так давно он назвал подписание контракта с Кириллом приоритетом №1, а на днях в эфире местного радио в очередной раз высказался о процессе общения с российским нападающим:

«Мы общались всё лето. Всё идёт хорошо, мы в хорошей позиции. Я уверен. Кирилл любит Миннесоту, я это знаю. Он верит в команду. На это нужно время. Лучший пример для меня – Леон Драйзайтль, который в прошлом году подписал контракт только 3 сентября.

Знаете, эти переговоры заняли бо́льшую часть моего лета. Я бы с удовольствием завершил всё в первый же день. Но это не так происходит, обеим сторонам нужно проработать все моменты. Все должны быть довольны, всем должно быть хорошо. Мы просто не торопимся.

Знаю, что людям не нравится слышать такое, но у нас есть и свои жизни. У меня есть жизнь за пределами хоккея. Да, действительно есть! Как и у агента Кирилла, как и у самого Кирилла. Я не сижу у телефона и не жду звонка целыми днями. Мы встречаемся, когда это необходимо. Мы заключим сделку.

Главное, чего он хочет – побеждать. Это здорово, потому что это всё, чего хочу я, чего хотят Крэйг Леопольд и Джон Хайнс, чего хочет вся команда. Мы находимся в хорошей позиции прямо сейчас. Мы усердно работали в последние годы, чтобы выстроить нашу команду и пул проспектов».

Позиция у «Уайлд» сейчас действительно лучше, чем несколько лет назад – контракты Паризе и Сутера больше не давят на команду, как раньше, хоть и будут висеть в платёжке ещё четыре года, а серьёзной головной боли со свободными агентами следующим летом у руководства не ожидается: помимо Капризова, на рынок могут выйти лишь ветераны вроде Тарасенко, Цуккарелло и Богосяна, не такой возрастной, но при этом не самый важный Обе-Кубель, а также первый номер Филип Густавссон.

Кирилл Капризов Фото: Matt Krohn/AP/ТАСС

А на все продления у «дикарей» есть почти $ 40 млн – с учётом того, что ключевых НСА будет всего двое, а ОСА станет только пока не особо проявивший себя после обмена из «Коламбуса» Давид Иржичек, «Миннесота» может позволить себе не только спокойно сохранить лидеров, но и немного пошуметь на рынке.

Пока же всё медленно, но верно идёт к продлению контракта с Капризовым, который, вполне вероятно, станет самым большим в НХЛ. Поэтому перед словом «пошуметь» было поставлено «немного» – почти половина свободных денег может уйти на зарплату Кириллу.

По мнению журналиста The Athletic Майкла Руссо, «Миннесота» выдаст россиянину восьмилетний контракт с кэпхитом $ 16 млн – такими цифрами в лиге не может похвастаться ни один хоккеист. Даже нынешний рекордсмен Леон Драйзайтль получает на $ 2 млн меньше – скачок, если таковой произойдёт, будет огромным.

Материалы по теме Фридман рассказал, как новые контракты Капризова и Макдэвида могут повлиять на НХЛ

Единственный, кто в таком случае сможет сдвинуть Капризова с первого места или хотя бы разделить с ним первенство – тот же Макдэвид, которого закидают деньгами в любом месте, где бы он ни оказался. Но будущее Коннора, как уже было отмечено, ещё не определено – а вот Кирилл, кажется, проведёт лучшие годы своей карьеры в «Миннесоте».