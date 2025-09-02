КХЛ изменила статус легионеров. Что это означает?

Пока это решение пошло на пользу только «Ак Барсу» и «Амуру». Пока.

За три дня до старта регулярного чемпионата КХЛ руководители клубов лиги провели очередное совещание, на котором обсудили ряд важных вопросов. Во время мероприятия, например, был определён лучший клуб по итогам предыдущего сезона.

Лидером рейтинга, который складывается не только из спортивных показателей, но и из многих других параметров, включающих в себя взаимодействие с болельщиками и СМИ, стал действующий чемпион «Локомотив». Ярославцы более чем на 11 баллов опередили ближайшего преследователя, которым стал «Авангард», в то время как тройку замкнул казанский «Ак Барс».

ХК «Локомотив» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Также в очередной раз была затронута тема переподписания контрактов – лига указала на необходимость тщательного регулирования механизма, которым в том числе этим летом с целью соблюдения потолка зарплат воспользовалось большое количество клубов.

Но тем пунктом, который привлёк к себе наибольшее внимание, стал легионерский вопрос. Официальное заявление КХЛ кратко, но ёмко гласит: «С сезона-2025/2026 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею».

Главные выгодоприобретатели этого изменения в правилах находятся в Татарстане. Да, это «Ак Барс», чей русский чех Дмитрий Яшкин, ранее игравший в КХЛ в статусе легионера, скоро перестанет считаться таковым. Не сказать, что казанцы сильно в этом нуждались – даже с учётом «импортного» Яшкина у них оставалось одно вакантное место для иностранца, – однако лишней ещё одна позиция точно не будет.

А вот где явно хотели бы появления такого пункта в регламенте на пару лет пораньше, так это в Новосибирске. История со спортивным гражданством Фёдора Гордеева в своё время очень дорого обошлась «Сибири» – команда до последнего боролась за попадание в плей-офф, но лишение клуба четырёх очков вкупе с информационным фоном вокруг самой ситуации больно ударили по его позициям и амбициям. Хоть со спортивным гражданством Гордеева тогда проблем не было – за Канаду он не играл.

Пока же, кроме Яшкина, под это правило попадает ещё и Алекс Гальченюк, который играл за сборную США на двух чемпионатах мира. При этом есть и другие легионеры, которых уже успели натурализовать – Бреннан Менелл и Кэмерон Ли по паспорту и статусу в лиге теперь такие же россияне, как все Ивановы, Петровы, Фёдоровы и тому подобные. А вскоре к ним присоединится и Седрик Пакетт, также успевший стать гражданином РФ.

Но теперь этих натурализованных может стать ещё больше – со временем легионером в КХЛ может легко перестать считаться условный новичок СКА Рокко Гримальди, блеснувший на ЧМ-2023 в составе сборной США, или же Александр Хмелевски, который готовится провести в России четвёртый сезон.

Значит ли это, что нам стоит ждать целую россыпь «новых русских»?